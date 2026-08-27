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27. augusta 2026

Lanovka vo francúzskych Alpách narazila do žeriava, zranených je 23 ľudí


Tagy: Francúzske Alpy havária lanovky zranení ľudia

Kabína lanovky sa v nadmorskej výške 2 300 metrov naklonila, traja ľudia sú v kritickom stave a 13 utrpelo vážne zranenia. Pri nehode kabínovej lanovky vo francúzskom ...



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gettyimages 2274150515 1 676x451 27.8.2026 (SITA.sk) - Kabína lanovky sa v nadmorskej výške 2 300 metrov naklonila, traja ľudia sú v kritickom stave a 13 utrpelo vážne zranenia.

Pri nehode kabínovej lanovky vo francúzskom horskom stredisku Alpe d'Huez sa v stredu zranilo 23 ľudí, z toho traja sú v kritickom stave.


Kabína s približne 50 cestujúcimi vo výške 2 300 metrov narazila do žeriava, informovali vo štvrtok miestne úrady.


Starosta Alpe d'Huez Jean-Yves Noyrey uviedol, že väčšina zranených utrpela šok alebo otras mozgu a podľa jeho informácií už väčšinu z nich prepustili z nemocnice. Regionálna prefektúra však spresnila, že 13 ľudí utrpelo vážne zranenia.


Lanovky sú konštruované tak, aby sa pri náhlom zabrzdení stabilizovali. Po náraze do žeriava sa však kabína naklonila a ľudia v nej sa zosunuli. „Mysleli si, že zomrú,“ povedal starosta.


Obsluha lanovky podľa neho zareagovala správne a kabínu pohybom späť opäť vyrovnala. „Po náraze do žeriava sa kabína naklonila a ľudia vo vnútri sa zosunuli,“ opísal Noyrey priebeh nehody.




Zdroj: SITA.sk - Lanovka vo francúzskych Alpách narazila do žeriava, zranených je 23 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzske Alpy havária lanovky zranení ľudia
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