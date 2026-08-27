|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 27.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Silvia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. augusta 2026
Lanovka vo francúzskych Alpách narazila do žeriava, zranených je 23 ľudí
Kabína lanovky sa v nadmorskej výške 2 300 metrov naklonila, traja ľudia sú v kritickom stave a 13 utrpelo vážne zranenia. Pri nehode kabínovej lanovky vo francúzskom ...
Zdieľať
Pri nehode kabínovej lanovky vo francúzskom horskom stredisku Alpe d'Huez sa v stredu zranilo 23 ľudí, z toho traja sú v kritickom stave.
Kabína s približne 50 cestujúcimi vo výške 2 300 metrov narazila do žeriava, informovali vo štvrtok miestne úrady.
Starosta Alpe d'Huez Jean-Yves Noyrey uviedol, že väčšina zranených utrpela šok alebo otras mozgu a podľa jeho informácií už väčšinu z nich prepustili z nemocnice. Regionálna prefektúra však spresnila, že 13 ľudí utrpelo vážne zranenia.
Lanovky sú konštruované tak, aby sa pri náhlom zabrzdení stabilizovali. Po náraze do žeriava sa však kabína naklonila a ľudia v nej sa zosunuli. „Mysleli si, že zomrú,“ povedal starosta.
Obsluha lanovky podľa neho zareagovala správne a kabínu pohybom späť opäť vyrovnala. „Po náraze do žeriava sa kabína naklonila a ľudia vo vnútri sa zosunuli,“ opísal Noyrey priebeh nehody.
Zdroj: SITA.sk - Lanovka vo francúzskych Alpách narazila do žeriava, zranených je 23 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Spory medzi Tarabom a SNS sa vyostrujú. Karma je zdarma, odkazuje Danko – VIDEO
Irán zaradil Rádio Farda vysielajúce z Prahy medzi vojenské ciele, na čiernej listine sú aj iní