Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alfréd
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

19. júna 2026

Iránci sa sťažujú na FIFA. Podali žiadosť o skorší presun na zápas, ale Američania im nevyhoveli


Tagy: Cestovanie formálna sťažnosť iránska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026 Problémy

Iránski futbalisti musia dochádzať z Mexika do USA a organizátori im v tom nepomáhajú. Iránsky národný tím podá formálnu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), ...



Zdieľať
canada_wcup_reaction_soccer_97493 676x451 19.6.2026 (SITA.sk) - Iránski futbalisti musia dochádzať z Mexika do USA a organizátori im v tom nepomáhajú.


Iránsky národný tím podá formálnu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), ktorá sa týka cestovných obmedzení počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike a Mexiku. 

Uviedol to hovorca iránskej futbalovej reprezentácie, informovala tlačová agentúra AFP.

"Napriek tomu, že iránsky tím predložil plán svojich presunov počas svetového šampionátu v dostatočnom predstihu, opäť čelí obmedzeniam zo strany organizátora, čo negatívne ovplyvňuje prácu nášho podporného tímu ako aj atmosféra medzi hráčmi," uviedol iránsky hovorca.

Zamietnutá žiadosť


Irán chcel odletieť zo svojej základne na majstrovstvách sveta v mexickom Tijuane dva dni pred svojím ďalším zápasom proti Belgicku, ktorý sa hrá v nedeľu 21. júna v Inglewoode neďaleko Los Angeles v Kalifornii. Žiadosť na skorší príchod do USA bola podľa Iránskej futbalovej federácie zamietnutá.

Chceli lepšiu adaptáciu


"Vzhľadom na to, že zápas je naplánovaný na 12.00 h miestneho času v Los Angeles, naša federácia žiadala, aby tam náš tím vycestoval dva dni pred zápasom. Cieľom bolo dať hráčom dostatok času na adaptáciu na podmienky zápasu, absolvovanie posledného tréningu a dokončenie príprav. Napriek čisto športovým dôvodom bola naša žiadosť opäť zamietnutá," skonštatovali Iránci.

Giuliani je neoblomný


Andrew Giuliani, výkonný riaditeľ pracovnej skupiny FIFA v Bielom dome uviedol, že Irán bol vopred informovaný, že vstup jeho futbalistov do Spojených štátov bude povolený až jeden deň pred zápasom.

"Tím bude môcť prísť v deň zápasu alebo mínus jeden, teda deň pred zápasom,“ povedal Giuliani pre CBS News.

Zatiaľ dve remízy


Irán účinkuje v G-skupine na MS 2026 vo futbale, ktorá sa zatiaľ javí ako najzamotanejšia zo všetkých. Všetky štyri tímy v úvodných svojich vystúpeniach remizovali, Irán sa rozišiel s Novým Zélandom 2:2 a Belgicko s Egyptom 1:1.


Zdroj: SITA.sk - Iránci sa sťažujú na FIFA. Podali žiadosť o skorší presun na zápas, ale Američania im nevyhoveli © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cestovanie formálna sťažnosť iránska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026 Problémy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nechcený hráč prežil tragédiu, keď mu otrávili sestru. Aktuálne žiari budúca svetová hviezda na MS – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pokuta za záchranu života. Skolabovanému brankárovi prišli na pomoc aj rodinní príslušníci, no delegát nemal zľutovanie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 