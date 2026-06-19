|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alfréd
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. júna 2026
Iránci sa sťažujú na FIFA. Podali žiadosť o skorší presun na zápas, ale Američania im nevyhoveli
Iránski futbalisti musia dochádzať z Mexika do USA a organizátori im v tom nepomáhajú. Iránsky národný tím podá formálnu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), ...
Zdieľať
19.6.2026 (SITA.sk) - Iránski futbalisti musia dochádzať z Mexika do USA a organizátori im v tom nepomáhajú.
Iránsky národný tím podá formálnu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), ktorá sa týka cestovných obmedzení počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike a Mexiku.
Uviedol to hovorca iránskej futbalovej reprezentácie, informovala tlačová agentúra AFP.
"Napriek tomu, že iránsky tím predložil plán svojich presunov počas svetového šampionátu v dostatočnom predstihu, opäť čelí obmedzeniam zo strany organizátora, čo negatívne ovplyvňuje prácu nášho podporného tímu ako aj atmosféra medzi hráčmi," uviedol iránsky hovorca.
Irán chcel odletieť zo svojej základne na majstrovstvách sveta v mexickom Tijuane dva dni pred svojím ďalším zápasom proti Belgicku, ktorý sa hrá v nedeľu 21. júna v Inglewoode neďaleko Los Angeles v Kalifornii. Žiadosť na skorší príchod do USA bola podľa Iránskej futbalovej federácie zamietnutá.
"Vzhľadom na to, že zápas je naplánovaný na 12.00 h miestneho času v Los Angeles, naša federácia žiadala, aby tam náš tím vycestoval dva dni pred zápasom. Cieľom bolo dať hráčom dostatok času na adaptáciu na podmienky zápasu, absolvovanie posledného tréningu a dokončenie príprav. Napriek čisto športovým dôvodom bola naša žiadosť opäť zamietnutá," skonštatovali Iránci.
Andrew Giuliani, výkonný riaditeľ pracovnej skupiny FIFA v Bielom dome uviedol, že Irán bol vopred informovaný, že vstup jeho futbalistov do Spojených štátov bude povolený až jeden deň pred zápasom.
"Tím bude môcť prísť v deň zápasu alebo mínus jeden, teda deň pred zápasom,“ povedal Giuliani pre CBS News.
Irán účinkuje v G-skupine na MS 2026 vo futbale, ktorá sa zatiaľ javí ako najzamotanejšia zo všetkých. Všetky štyri tímy v úvodných svojich vystúpeniach remizovali, Irán sa rozišiel s Novým Zélandom 2:2 a Belgicko s Egyptom 1:1.
Zdroj: SITA.sk - Iránci sa sťažujú na FIFA. Podali žiadosť o skorší presun na zápas, ale Američania im nevyhoveli © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránsky národný tím podá formálnu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), ktorá sa týka cestovných obmedzení počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike a Mexiku.
Uviedol to hovorca iránskej futbalovej reprezentácie, informovala tlačová agentúra AFP.
"Napriek tomu, že iránsky tím predložil plán svojich presunov počas svetového šampionátu v dostatočnom predstihu, opäť čelí obmedzeniam zo strany organizátora, čo negatívne ovplyvňuje prácu nášho podporného tímu ako aj atmosféra medzi hráčmi," uviedol iránsky hovorca.
Zamietnutá žiadosť
Irán chcel odletieť zo svojej základne na majstrovstvách sveta v mexickom Tijuane dva dni pred svojím ďalším zápasom proti Belgicku, ktorý sa hrá v nedeľu 21. júna v Inglewoode neďaleko Los Angeles v Kalifornii. Žiadosť na skorší príchod do USA bola podľa Iránskej futbalovej federácie zamietnutá.
Chceli lepšiu adaptáciu
"Vzhľadom na to, že zápas je naplánovaný na 12.00 h miestneho času v Los Angeles, naša federácia žiadala, aby tam náš tím vycestoval dva dni pred zápasom. Cieľom bolo dať hráčom dostatok času na adaptáciu na podmienky zápasu, absolvovanie posledného tréningu a dokončenie príprav. Napriek čisto športovým dôvodom bola naša žiadosť opäť zamietnutá," skonštatovali Iránci.
Giuliani je neoblomný
Andrew Giuliani, výkonný riaditeľ pracovnej skupiny FIFA v Bielom dome uviedol, že Irán bol vopred informovaný, že vstup jeho futbalistov do Spojených štátov bude povolený až jeden deň pred zápasom.
"Tím bude môcť prísť v deň zápasu alebo mínus jeden, teda deň pred zápasom,“ povedal Giuliani pre CBS News.
Zatiaľ dve remízy
Irán účinkuje v G-skupine na MS 2026 vo futbale, ktorá sa zatiaľ javí ako najzamotanejšia zo všetkých. Všetky štyri tímy v úvodných svojich vystúpeniach remizovali, Irán sa rozišiel s Novým Zélandom 2:2 a Belgicko s Egyptom 1:1.
Zdroj: SITA.sk - Iránci sa sťažujú na FIFA. Podali žiadosť o skorší presun na zápas, ale Američania im nevyhoveli © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nechcený hráč prežil tragédiu, keď mu otrávili sestru. Aktuálne žiari budúca svetová hviezda na MS – VIDEO
Nechcený hráč prežil tragédiu, keď mu otrávili sestru. Aktuálne žiari budúca svetová hviezda na MS – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pokuta za záchranu života. Skolabovanému brankárovi prišli na pomoc aj rodinní príslušníci, no delegát nemal zľutovanie
Pokuta za záchranu života. Skolabovanému brankárovi prišli na pomoc aj rodinní príslušníci, no delegát nemal zľutovanie