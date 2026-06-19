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19. júna 2026
Nechcený hráč prežil tragédiu, keď mu otrávili sestru. Aktuálne žiari budúca svetová hviezda na MS – VIDEO
Po presťahovaní sa do Európy Diomande povedal, že predtým, ako v novembri 2024 podpísal zmluvu s Leganes z La Ligy, absolvoval skúšky v európskych kluboch vrátane Chelsea, Crystal Palace, Bournemouthu a Olympiacosu ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Po presťahovaní sa do Európy Diomande povedal, že predtým, ako v novembri 2024 podpísal zmluvu s Leganes z La Ligy, absolvoval skúšky v európskych kluboch vrátane Chelsea, Crystal Palace, Bournemouthu a Olympiacosu Pireus.
Takmer rok a pol po odchode zo Spojených štátov amerických po sérii neúspešných skúšok v MLS, Yan Diomande žiari na majstrovstvách sveta za rodné Pobrežie Slonoviny, no stále smúti za rodinnou tragédiou.
Len 19-ročný útočník debutoval za národný tím v októbri 2025 a skóroval v prvých dvoch zápasoch. Aktuálne má bilanciu 12 zápasov a tri góly.
V sobotu 20. júna sa krídelník RB Lipsko stretne v pikantnom súboji s Nemeckom v Toronte, keďže hráva za RB Lipsko a je jednou z najnebezpečnejších útočných hrozieb.
Diomande zažil veľkú tragédiu, keď minulý rok stratil svoju 15-ročnú sestru, ktorá zomrela po tom, čo jej cudzinec na párty prilial niečo do nápoja.
"Ihrisko je jediné miesto, kde sa ešte cítim ako doma. Je to miesto, kde sa cítim pokojne a môžem s tebou hovoriť. Len by som si prial, aby si tu ešte bola, aby som ti mohol povedať, že sme to dokázali," prihovoril sa jej brat na sociálnej sieti.
Sníval s ňou o presťahovaní sa do Francúzska. Nikdy sa nedozvedel, prečo jej to niekto urobil. "Neviem, či chcem vedieť prečo. Možno to bola žiarlivosť. Možno sa to v našej krajine jednoducho deje. Možno som ťa mohol ochrániť. Neviem. Odkedy som ťa videl naposledy, sa toho udialo toľko... Ani by si tomu neverila. Neviem, či vôbec tomu verím ja," pridal Diomande.
Jeho výkony prinútili európske veľkokluby sledovať jeho rozvoj. Zostáva skromný, hoci ho spájajú s Liverpoolom a Parížom Saint-Germain – a hovorí sa o cene 100 miliónov eur.
"Nie som človek, ktorý rád žije v budúcnosti. Idem krok za krokom, pretože mám každý deň nový sen. Chcem byť jedným z najlepších. Ale chcem ísť pomaly, krok za krokom, aby som dosiahol to, čo chcem," prezradil pre agentúru AFP.
Po odchode z Afriky navštevoval športovú strednú školu na Floride, vyskúšal si pôsobenie v kluboch MLS Charlotte FC a Colorado Rapids, ale nepodarilo sa mu uzavrieť profesionálnu zmluvu.
Po presťahovaní sa do Európy Diomande povedal, že predtým, ako v novembri 2024 podpísal zmluvu s Leganes z La Ligy, absolvoval skúšky v európskych kluboch vrátane Chelsea, Crystal Palace, Bournemouthu a Olympiacosu Pireus. O sedem mesiacov neskôr sa presťahoval do Lipska.
Klub okamžite rozpoznal jeho potenciál. "Boli sme pri ňom naozaj skoro. Myslím, že v lige neodohral ani 200 minút a my sme už boli tam. Bolo to jasné od prvého dňa," povedal športový riaditeľ Marcel Schaefer agentúre AFP.
Osoby s rozhodovacou právomocou v Lipsku, vrátane bývalého trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa, ktorý je globálnym riaditeľom futbalu v materskej spoločnosti Red Bull, nepotrebovali veľa presviedčať.
Po tom, čo v prvej sezóne Bundesligy strelil 12 gólov a pridal osem asistencií, Diomande pripísal svoj nárast výkonu zlepšenej disciplíne.
"V Nemecku nie je žiadny život, len práca. Veľa som sa naučil o disciplíne, pretože v Španielsku je to trochu uvoľnenejšie," priblížil mladík.
Niektorí naznačovali, že jeho veľký prestup sa uskutoční už toto leto, ale hráč povedal, že sa sústredí na svetový šampionát.
Teší sa na duel s Nemeckom, keďže v Lipsku hrá po boku ľavého obrancu Nemecka Davida Rauma a povedal, že si užíva možnosť čeliť svojmu kapitánovi.
"Sme spoluhráči a on je môj kapitán, je to dobrý chlap. Niekedy si povieme, že sa zabijeme, alebo že urobíme niečo podobné. Ale stále sme priatelia, takže bude fajn hrať proti sebe a vymeniť si dresy," dodal Diomande na záver.
Zdroj: SITA.sk - Nechcený hráč prežil tragédiu, keď mu otrávili sestru. Aktuálne žiari budúca svetová hviezda na MS – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Takmer rok a pol po odchode zo Spojených štátov amerických po sérii neúspešných skúšok v MLS, Yan Diomande žiari na majstrovstvách sveta za rodné Pobrežie Slonoviny, no stále smúti za rodinnou tragédiou.
Len 19-ročný útočník debutoval za národný tím v októbri 2025 a skóroval v prvých dvoch zápasoch. Aktuálne má bilanciu 12 zápasov a tri góly.
V sobotu 20. júna sa krídelník RB Lipsko stretne v pikantnom súboji s Nemeckom v Toronte, keďže hráva za RB Lipsko a je jednou z najnebezpečnejších útočných hrozieb.
Nemá odpovede
Diomande zažil veľkú tragédiu, keď minulý rok stratil svoju 15-ročnú sestru, ktorá zomrela po tom, čo jej cudzinec na párty prilial niečo do nápoja.
"Ihrisko je jediné miesto, kde sa ešte cítim ako doma. Je to miesto, kde sa cítim pokojne a môžem s tebou hovoriť. Len by som si prial, aby si tu ešte bola, aby som ti mohol povedať, že sme to dokázali," prihovoril sa jej brat na sociálnej sieti.
Sníval s ňou o presťahovaní sa do Francúzska. Nikdy sa nedozvedel, prečo jej to niekto urobil. "Neviem, či chcem vedieť prečo. Možno to bola žiarlivosť. Možno sa to v našej krajine jednoducho deje. Možno som ťa mohol ochrániť. Neviem. Odkedy som ťa videl naposledy, sa toho udialo toľko... Ani by si tomu neverila. Neviem, či vôbec tomu verím ja," pridal Diomande.
Krok za krokom
Jeho výkony prinútili európske veľkokluby sledovať jeho rozvoj. Zostáva skromný, hoci ho spájajú s Liverpoolom a Parížom Saint-Germain – a hovorí sa o cene 100 miliónov eur.
"Nie som človek, ktorý rád žije v budúcnosti. Idem krok za krokom, pretože mám každý deň nový sen. Chcem byť jedným z najlepších. Ale chcem ísť pomaly, krok za krokom, aby som dosiahol to, čo chcem," prezradil pre agentúru AFP.
Po odchode z Afriky navštevoval športovú strednú školu na Floride, vyskúšal si pôsobenie v kluboch MLS Charlotte FC a Colorado Rapids, ale nepodarilo sa mu uzavrieť profesionálnu zmluvu.
Stačilo málo na rozpoznanie talentu
Po presťahovaní sa do Európy Diomande povedal, že predtým, ako v novembri 2024 podpísal zmluvu s Leganes z La Ligy, absolvoval skúšky v európskych kluboch vrátane Chelsea, Crystal Palace, Bournemouthu a Olympiacosu Pireus. O sedem mesiacov neskôr sa presťahoval do Lipska.
Klub okamžite rozpoznal jeho potenciál. "Boli sme pri ňom naozaj skoro. Myslím, že v lige neodohral ani 200 minút a my sme už boli tam. Bolo to jasné od prvého dňa," povedal športový riaditeľ Marcel Schaefer agentúre AFP.
Osoby s rozhodovacou právomocou v Lipsku, vrátane bývalého trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa, ktorý je globálnym riaditeľom futbalu v materskej spoločnosti Red Bull, nepotrebovali veľa presviedčať.
Po tom, čo v prvej sezóne Bundesligy strelil 12 gólov a pridal osem asistencií, Diomande pripísal svoj nárast výkonu zlepšenej disciplíne.
"V Nemecku nie je žiadny život, len práca. Veľa som sa naučil o disciplíne, pretože v Španielsku je to trochu uvoľnenejšie," priblížil mladík.
Zahrá si proti svojmu kapitánovi
Niektorí naznačovali, že jeho veľký prestup sa uskutoční už toto leto, ale hráč povedal, že sa sústredí na svetový šampionát.
Teší sa na duel s Nemeckom, keďže v Lipsku hrá po boku ľavého obrancu Nemecka Davida Rauma a povedal, že si užíva možnosť čeliť svojmu kapitánovi.
"Sme spoluhráči a on je môj kapitán, je to dobrý chlap. Niekedy si povieme, že sa zabijeme, alebo že urobíme niečo podobné. Ale stále sme priatelia, takže bude fajn hrať proti sebe a vymeniť si dresy," dodal Diomande na záver.
Zdroj: SITA.sk - Nechcený hráč prežil tragédiu, keď mu otrávili sestru. Aktuálne žiari budúca svetová hviezda na MS – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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