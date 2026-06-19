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19. júna 2026
Pokuta za záchranu života. Skolabovanému brankárovi prišli na pomoc aj rodinní príslušníci, no delegát nemal zľutovanie
Regionálny futbalový klub FC Nádszeg Trstice z okresu Galanta zverejnil na svojej sociálnej sieti otvorenú kritiku adresovanú Slovenskému futbalovému zväzu. Slovenským amatérskym futbalom otriasol ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Regionálny futbalový klub FC Nádszeg Trstice z okresu Galanta zverejnil na svojej sociálnej sieti otvorenú kritiku adresovanú Slovenskému futbalovému zväzu.
Slovenským amatérskym futbalom otriasol škandál, ktorý opäť raz poukázal na chladnú byrokraciu a nedostatok ľudskosti.
Regionálny futbalový klub FC Nádszeg Trstice z okresu Galanta zverejnil na svojej sociálnej sieti otvorenú kritiku adresovanú Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) po tom, čo im bola udelená finančná pokuta za situáciu, pri ktorej išlo o život.
Incident, ktorý vyvolal masové pobúrenie fanúšikov a športovej verejnosti, sa odohral v samotnom závere zápasu. Klub však zrejme naschvál nešpecifikoval, kedy k udalosti došlo a v ktorom dueli.
V 91. minúte skolaboval brankár Trstíc. Situácia na trávniku vyzerala kriticky a na záchranu mladého muža pribehli aj jeho rodinní príslušníci - otec a dedko. Lekári z oboch klubov sa pridali takisto.
Hlavný delegát stretnutia dal však tímu FC Nádszeg tvrdú facku - celú situáciu vyhodnotil bezcitne. Do oficiálneho zápisu o súboji uviedol, že rodinní príslušníci gólmana vstúpili na ihrisko s úmyslom provokovať.
Prítomnosť vystrašenej rodiny pri kolapse tak zväzové orgány nezávisle od kontextu preklasifikovali na hrubé porušenie usporiadateľskej služby a klubu udelili pokutu vo výške 250 eur.
Usporiadateľ podľa nich nezvládol organizáciu a na trávnik vnikli tretie osoby. Dostal zákaz činnosti na 4 týždne za to, že otca a starého otca fyzicky nezastavil pred vstupom k odpadnutému brankárovi.
Vedenie klubu sa po tomto rozhodnutí rozhodlo verejne prehovoriť. Na sociálnej sieti adresovali SFZ tvrdé slová sklamania.
"Neviem, ako to presne funguje, ale chcem vám povedať, že v 91. minúte náš brankár vážne skolaboval a jeho otec aj dedko vstúpili na ihrisko, aby mu zachránili život. Obaja lekári z oboch tímov okamžite bežali na pomoc," napísal klub.
"Napriek tomu delegát zapísal, že išli provokovať, a dostali sme pokutu 250 eur. Odvtedy je hlavný usporiadateľ potrestaný na 4 týždne. Chceli sme, aby ste vedeli, ako to teraz funguje na Slovensku, a bohužiaľ s tým už nedokážeme nič urobiť. To je normálne?" pýta sa na záver FC Nádszeg Trstice.
Pod príspevkom sa okamžite strhla lavína solidarity. Desiatky fanúšikov vyjadrili podporu a ostro odsúdili fakt, že byrokracia a paragrafy dostali v slovenskom futbale prednosť pred záchranou ľudského života.
Zdroj: SITA.sk - Pokuta za záchranu života. Skolabovanému brankárovi prišli na pomoc aj rodinní príslušníci, no delegát nemal zľutovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenským amatérskym futbalom otriasol škandál, ktorý opäť raz poukázal na chladnú byrokraciu a nedostatok ľudskosti.
Regionálny futbalový klub FC Nádszeg Trstice z okresu Galanta zverejnil na svojej sociálnej sieti otvorenú kritiku adresovanú Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) po tom, čo im bola udelená finančná pokuta za situáciu, pri ktorej išlo o život.
Incident, ktorý vyvolal masové pobúrenie fanúšikov a športovej verejnosti, sa odohral v samotnom závere zápasu. Klub však zrejme naschvál nešpecifikoval, kedy k udalosti došlo a v ktorom dueli.
Údajne chceli provokovať
V 91. minúte skolaboval brankár Trstíc. Situácia na trávniku vyzerala kriticky a na záchranu mladého muža pribehli aj jeho rodinní príslušníci - otec a dedko. Lekári z oboch klubov sa pridali takisto.
Hlavný delegát stretnutia dal však tímu FC Nádszeg tvrdú facku - celú situáciu vyhodnotil bezcitne. Do oficiálneho zápisu o súboji uviedol, že rodinní príslušníci gólmana vstúpili na ihrisko s úmyslom provokovať.
Prítomnosť vystrašenej rodiny pri kolapse tak zväzové orgány nezávisle od kontextu preklasifikovali na hrubé porušenie usporiadateľskej služby a klubu udelili pokutu vo výške 250 eur.
Kritika pre SFZ
Usporiadateľ podľa nich nezvládol organizáciu a na trávnik vnikli tretie osoby. Dostal zákaz činnosti na 4 týždne za to, že otca a starého otca fyzicky nezastavil pred vstupom k odpadnutému brankárovi.
Vedenie klubu sa po tomto rozhodnutí rozhodlo verejne prehovoriť. Na sociálnej sieti adresovali SFZ tvrdé slová sklamania.
"Neviem, ako to presne funguje, ale chcem vám povedať, že v 91. minúte náš brankár vážne skolaboval a jeho otec aj dedko vstúpili na ihrisko, aby mu zachránili život. Obaja lekári z oboch tímov okamžite bežali na pomoc," napísal klub.
"Napriek tomu delegát zapísal, že išli provokovať, a dostali sme pokutu 250 eur. Odvtedy je hlavný usporiadateľ potrestaný na 4 týždne. Chceli sme, aby ste vedeli, ako to teraz funguje na Slovensku, a bohužiaľ s tým už nedokážeme nič urobiť. To je normálne?" pýta sa na záver FC Nádszeg Trstice.
Pod príspevkom sa okamžite strhla lavína solidarity. Desiatky fanúšikov vyjadrili podporu a ostro odsúdili fakt, že byrokracia a paragrafy dostali v slovenskom futbale prednosť pred záchranou ľudského života.
Zdroj: SITA.sk - Pokuta za záchranu života. Skolabovanému brankárovi prišli na pomoc aj rodinní príslušníci, no delegát nemal zľutovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
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