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 24hod.sk    Šport

17. júna 2026

Iránec Torabi dostal iba jednorazové vízum. Na MS v USA zrejme dohral


Tagy: iránska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026 Problém Vízum

Irán zrejme príde o jedného z hráčov pre neplatné vízum, ale dokáže ho nahradiť. Jeden z iránskych hráčov sa možno predčasne poberie domov z majstrovstiev sveta vo futbale. Mehdi Torabi ...



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new_zealand_iran_wcup_soccer_28883 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - Irán zrejme príde o jedného z hráčov pre neplatné vízum, ale dokáže ho nahradiť.


Jeden z iránskych hráčov sa možno predčasne poberie domov z majstrovstiev sveta vo futbale.

Mehdi Torabi dostal vízum iba na jeden vstup do Spojených štátov amerických a po zápase Iránu proti Novému Zélandu (2:2) ho už nemá v platnosti.

Do USA už nemôže


V praxi to znamená, že ďalšie dva súboje Iráncov v skupinovej fáze MS proti Belgicku v Los Angeles a Egyptu v Seattli budú bez neho. Do USA sa už 31-ročný krídelník tímu Tractor v Perzskej lige nemôže vrátiť. Informovala o tom iránska štátna tlačová agentúra IRNA.

Požiadali o nové vízum


"Zatiaľ čo ostatní hráči národného tímu Iránu dostali víza na viacero vstupov do USA, Torabi mal povolenie iba na jeden vstup. Iránska futbalová federácia už požiadala o nové vízum, ktoré by Torabimu umožnilo zúčastniť sa nasledujúcich dvoch zápasov. Výsledok tejto žiadosti zatiaľ nie je známy," napísal web ORF.

Bol iba náhradník?


Z čisto športového hľadiska by neúčasť Torabiho pravdepodobne nebola príliš významná. V úvodnom zápase proti Novému Zélandu nehral a na svetový šampionát sa dostal iba ako náhradník za Sardara Asmúna.

Hviezdny útočník z tímu A-Ahlí v SAE bol obvinený z nevlasteneckého správania. Na druhej strane Torabi je považovaný za hráči lojálneho iránskemu režímu. Za Irán v minulosti odohral už 52 zápasov a strelil v nich 7 gólov.


Zdroj: SITA.sk - Iránec Torabi dostal iba jednorazové vízum. Na MS v USA zrejme dohral © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: iránska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026 Problém Vízum
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