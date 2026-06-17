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17. júna 2026
Iránec Torabi dostal iba jednorazové vízum. Na MS v USA zrejme dohral
Irán zrejme príde o jedného z hráčov pre neplatné vízum, ale dokáže ho nahradiť. Jeden z iránskych hráčov sa možno predčasne poberie domov z majstrovstiev sveta vo futbale. Mehdi Torabi ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Irán zrejme príde o jedného z hráčov pre neplatné vízum, ale dokáže ho nahradiť.
Jeden z iránskych hráčov sa možno predčasne poberie domov z majstrovstiev sveta vo futbale.
Mehdi Torabi dostal vízum iba na jeden vstup do Spojených štátov amerických a po zápase Iránu proti Novému Zélandu (2:2) ho už nemá v platnosti.
V praxi to znamená, že ďalšie dva súboje Iráncov v skupinovej fáze MS proti Belgicku v Los Angeles a Egyptu v Seattli budú bez neho. Do USA sa už 31-ročný krídelník tímu Tractor v Perzskej lige nemôže vrátiť. Informovala o tom iránska štátna tlačová agentúra IRNA.
"Zatiaľ čo ostatní hráči národného tímu Iránu dostali víza na viacero vstupov do USA, Torabi mal povolenie iba na jeden vstup. Iránska futbalová federácia už požiadala o nové vízum, ktoré by Torabimu umožnilo zúčastniť sa nasledujúcich dvoch zápasov. Výsledok tejto žiadosti zatiaľ nie je známy," napísal web ORF.
Z čisto športového hľadiska by neúčasť Torabiho pravdepodobne nebola príliš významná. V úvodnom zápase proti Novému Zélandu nehral a na svetový šampionát sa dostal iba ako náhradník za Sardara Asmúna.
Hviezdny útočník z tímu A-Ahlí v SAE bol obvinený z nevlasteneckého správania. Na druhej strane Torabi je považovaný za hráči lojálneho iránskemu režímu. Za Irán v minulosti odohral už 52 zápasov a strelil v nich 7 gólov.
Zdroj: SITA.sk - Iránec Torabi dostal iba jednorazové vízum. Na MS v USA zrejme dohral © SITA Všetky práva vyhradené.
Jeden z iránskych hráčov sa možno predčasne poberie domov z majstrovstiev sveta vo futbale.
Mehdi Torabi dostal vízum iba na jeden vstup do Spojených štátov amerických a po zápase Iránu proti Novému Zélandu (2:2) ho už nemá v platnosti.
Do USA už nemôže
V praxi to znamená, že ďalšie dva súboje Iráncov v skupinovej fáze MS proti Belgicku v Los Angeles a Egyptu v Seattli budú bez neho. Do USA sa už 31-ročný krídelník tímu Tractor v Perzskej lige nemôže vrátiť. Informovala o tom iránska štátna tlačová agentúra IRNA.
Požiadali o nové vízum
"Zatiaľ čo ostatní hráči národného tímu Iránu dostali víza na viacero vstupov do USA, Torabi mal povolenie iba na jeden vstup. Iránska futbalová federácia už požiadala o nové vízum, ktoré by Torabimu umožnilo zúčastniť sa nasledujúcich dvoch zápasov. Výsledok tejto žiadosti zatiaľ nie je známy," napísal web ORF.
Bol iba náhradník?
Z čisto športového hľadiska by neúčasť Torabiho pravdepodobne nebola príliš významná. V úvodnom zápase proti Novému Zélandu nehral a na svetový šampionát sa dostal iba ako náhradník za Sardara Asmúna.
Hviezdny útočník z tímu A-Ahlí v SAE bol obvinený z nevlasteneckého správania. Na druhej strane Torabi je považovaný za hráči lojálneho iránskemu režímu. Za Irán v minulosti odohral už 52 zápasov a strelil v nich 7 gólov.
Zdroj: SITA.sk - Iránec Torabi dostal iba jednorazové vízum. Na MS v USA zrejme dohral © SITA Všetky práva vyhradené.
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