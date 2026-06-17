Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Adolf
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

17. júna 2026

Nájdem si vás a všetkých vás zabijem. Súboj o záchranu v Česku bol plný vulgarizmov, vyhrážok a červených kariet


Tagy: červená karta nešportové správanie Rozhodca

Všetky priestupky sú v odstavci s názvom "používanie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov alebo gest". Aj siedma futbalová liga môže napísať zaujímavý príbeh. Nejde však o ...



Zdieľať
17.6.2026 (SITA.sk) - Všetky priestupky sú v odstavci s názvom "používanie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov alebo gest".


Aj siedma futbalová liga môže napísať zaujímavý príbeh. Nejde však o žiaden šťastný koniec či titul získaný v posledných sekundách rozhodujúceho zápasu sezóny.

Hralo sa o záchranu v súťaži medzi Načesicami a Horným Jelením v pardubickej I. B triede. V stávke bolo veľa. Hostia potrebovali získať aspoň bod, čo sa im nakoniec nepodarilo.

Frustráciu tak hráči ventilovali na rozhodcoch a hlavný ukázal až päť červených kariet za nešportové správanie a vulgarizmy smerované k arbitrom. Situáciu bude riešiť príslušná krajská disciplinárna komisia.

Vybuchli ako sopka


Hlavný rozhodca Michal Hájek v zápise o stretnutí šokoval verejnosť, keď podrobne opísal, čo vypúšťali jednotliví hráči z úst pre rozhodnutia arbitrov.

Hostia prehrávali už 0:3 v 23. minúte a zdalo sa, že ich vypadnutie je už takmer reálne. Po hodine hry videl červenú kartu po predošlej žltej asistent trénera Horného Jelení, keďže kritizoval rozhodcov.

Následne tento tím znížil, no onedlho inkasoval a opäť musel doháňať trojgólové manko. Blížil sa koniec duelu, keď emócie vybuchli na celej čiare.

Množstvo nadávok


Podľa futbalistov z Horného Jelení šlo o ofsajd, no postranný arbiter vlajku nezdvihol. To sa hráčom nepáčilo a vulgárne osočovali viacerých rozhodcov.

Výsledok? Štyri červené karty v priebehu jedinej minúty. Tri dostali futbalisti a jednu ďalší asistent kouča. Všetky priestupky sú v odstavci s názvom "používanie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov alebo gest".

A tu nasleduje zaujímavé čítanie. "Choď s týmto do pi**, jasný ofsajd, ty čurák, bež do riti, ty hajzel zas*aný," začína sa v zápise.

Ďalší sa pridal: "Celý zápas si doj**al, ty zmrd sk**ený". Tým sa to však neskončilo. "Dúfam, že ste spokojní, vy zmrdi sk**ení. Hádam ste za to aspoň niečo dostali, vy čuráci."

Len 25-ročný rozhodca Hájek neskôr prezradil, že sa jeden z vylúčených hráčov vyhrážal pri odchode z ihriska. "Nájdem si vás a všetkých vás zabijem, vy zmrdi. Počkajte, ak vás niekedy niekde stretnem, zabijem vás, vy ku**y."

Dotyčný mal následne kričať, že "ak sa k nemu niekto z arbitrov priblíži, tak ho podreže". Doplnil, že to zopakoval najmenej 10-krát.

Celý príbeh inkriminovaného súboja sa skončil posledným incidentom. "Pri odchode nás nechceli pustiť, niekto neznámy nám zablokoval hlavný východ a museli sme použiť alternatívny. Usporiadateľská služba rýchlo a adekvátne zasiahla a odporučila nám inú trasu, aby sme sa vyhli fyzickému napadnutiu."


Zdroj: SITA.sk - Nájdem si vás a všetkých vás zabijem. Súboj o záchranu v Česku bol plný vulgarizmov, vyhrážok a červených kariet © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: červená karta nešportové správanie Rozhodca
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovenské tímy spoznali súperov v Európskej lige aj Európskej konferenčnej lige. Proti komu nastúpia?
<< predchádzajúci článok
Iránec Torabi dostal iba jednorazové vízum. Na MS v USA zrejme dohral

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 