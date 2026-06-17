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17. júna 2026
Nájdem si vás a všetkých vás zabijem. Súboj o záchranu v Česku bol plný vulgarizmov, vyhrážok a červených kariet
Všetky priestupky sú v odstavci s názvom "používanie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov alebo gest". Aj siedma futbalová liga môže napísať zaujímavý príbeh. Nejde však o ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Všetky priestupky sú v odstavci s názvom "používanie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov alebo gest".
Aj siedma futbalová liga môže napísať zaujímavý príbeh. Nejde však o žiaden šťastný koniec či titul získaný v posledných sekundách rozhodujúceho zápasu sezóny.
Hralo sa o záchranu v súťaži medzi Načesicami a Horným Jelením v pardubickej I. B triede. V stávke bolo veľa. Hostia potrebovali získať aspoň bod, čo sa im nakoniec nepodarilo.
Frustráciu tak hráči ventilovali na rozhodcoch a hlavný ukázal až päť červených kariet za nešportové správanie a vulgarizmy smerované k arbitrom. Situáciu bude riešiť príslušná krajská disciplinárna komisia.
Hlavný rozhodca Michal Hájek v zápise o stretnutí šokoval verejnosť, keď podrobne opísal, čo vypúšťali jednotliví hráči z úst pre rozhodnutia arbitrov.
Hostia prehrávali už 0:3 v 23. minúte a zdalo sa, že ich vypadnutie je už takmer reálne. Po hodine hry videl červenú kartu po predošlej žltej asistent trénera Horného Jelení, keďže kritizoval rozhodcov.
Následne tento tím znížil, no onedlho inkasoval a opäť musel doháňať trojgólové manko. Blížil sa koniec duelu, keď emócie vybuchli na celej čiare.
Podľa futbalistov z Horného Jelení šlo o ofsajd, no postranný arbiter vlajku nezdvihol. To sa hráčom nepáčilo a vulgárne osočovali viacerých rozhodcov.
Výsledok? Štyri červené karty v priebehu jedinej minúty. Tri dostali futbalisti a jednu ďalší asistent kouča. Všetky priestupky sú v odstavci s názvom "používanie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov alebo gest".
A tu nasleduje zaujímavé čítanie. "Choď s týmto do pi**, jasný ofsajd, ty čurák, bež do riti, ty hajzel zas*aný," začína sa v zápise.
Ďalší sa pridal: "Celý zápas si doj**al, ty zmrd sk**ený". Tým sa to však neskončilo. "Dúfam, že ste spokojní, vy zmrdi sk**ení. Hádam ste za to aspoň niečo dostali, vy čuráci."
Len 25-ročný rozhodca Hájek neskôr prezradil, že sa jeden z vylúčených hráčov vyhrážal pri odchode z ihriska. "Nájdem si vás a všetkých vás zabijem, vy zmrdi. Počkajte, ak vás niekedy niekde stretnem, zabijem vás, vy ku**y."
Dotyčný mal následne kričať, že "ak sa k nemu niekto z arbitrov priblíži, tak ho podreže". Doplnil, že to zopakoval najmenej 10-krát.
Celý príbeh inkriminovaného súboja sa skončil posledným incidentom. "Pri odchode nás nechceli pustiť, niekto neznámy nám zablokoval hlavný východ a museli sme použiť alternatívny. Usporiadateľská služba rýchlo a adekvátne zasiahla a odporučila nám inú trasu, aby sme sa vyhli fyzickému napadnutiu."
Zdroj: SITA.sk - Nájdem si vás a všetkých vás zabijem. Súboj o záchranu v Česku bol plný vulgarizmov, vyhrážok a červených kariet © SITA Všetky práva vyhradené.
Aj siedma futbalová liga môže napísať zaujímavý príbeh. Nejde však o žiaden šťastný koniec či titul získaný v posledných sekundách rozhodujúceho zápasu sezóny.
Hralo sa o záchranu v súťaži medzi Načesicami a Horným Jelením v pardubickej I. B triede. V stávke bolo veľa. Hostia potrebovali získať aspoň bod, čo sa im nakoniec nepodarilo.
Frustráciu tak hráči ventilovali na rozhodcoch a hlavný ukázal až päť červených kariet za nešportové správanie a vulgarizmy smerované k arbitrom. Situáciu bude riešiť príslušná krajská disciplinárna komisia.
Vybuchli ako sopka
Hlavný rozhodca Michal Hájek v zápise o stretnutí šokoval verejnosť, keď podrobne opísal, čo vypúšťali jednotliví hráči z úst pre rozhodnutia arbitrov.
Hostia prehrávali už 0:3 v 23. minúte a zdalo sa, že ich vypadnutie je už takmer reálne. Po hodine hry videl červenú kartu po predošlej žltej asistent trénera Horného Jelení, keďže kritizoval rozhodcov.
Následne tento tím znížil, no onedlho inkasoval a opäť musel doháňať trojgólové manko. Blížil sa koniec duelu, keď emócie vybuchli na celej čiare.
Množstvo nadávok
Podľa futbalistov z Horného Jelení šlo o ofsajd, no postranný arbiter vlajku nezdvihol. To sa hráčom nepáčilo a vulgárne osočovali viacerých rozhodcov.
Výsledok? Štyri červené karty v priebehu jedinej minúty. Tri dostali futbalisti a jednu ďalší asistent kouča. Všetky priestupky sú v odstavci s názvom "používanie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov alebo gest".
A tu nasleduje zaujímavé čítanie. "Choď s týmto do pi**, jasný ofsajd, ty čurák, bež do riti, ty hajzel zas*aný," začína sa v zápise.
Ďalší sa pridal: "Celý zápas si doj**al, ty zmrd sk**ený". Tým sa to však neskončilo. "Dúfam, že ste spokojní, vy zmrdi sk**ení. Hádam ste za to aspoň niečo dostali, vy čuráci."
Len 25-ročný rozhodca Hájek neskôr prezradil, že sa jeden z vylúčených hráčov vyhrážal pri odchode z ihriska. "Nájdem si vás a všetkých vás zabijem, vy zmrdi. Počkajte, ak vás niekedy niekde stretnem, zabijem vás, vy ku**y."
Dotyčný mal následne kričať, že "ak sa k nemu niekto z arbitrov priblíži, tak ho podreže". Doplnil, že to zopakoval najmenej 10-krát.
Celý príbeh inkriminovaného súboja sa skončil posledným incidentom. "Pri odchode nás nechceli pustiť, niekto neznámy nám zablokoval hlavný východ a museli sme použiť alternatívny. Usporiadateľská služba rýchlo a adekvátne zasiahla a odporučila nám inú trasu, aby sme sa vyhli fyzickému napadnutiu."
Zdroj: SITA.sk - Nájdem si vás a všetkých vás zabijem. Súboj o záchranu v Česku bol plný vulgarizmov, vyhrážok a červených kariet © SITA Všetky práva vyhradené.
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