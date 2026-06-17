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 24hod.sk    Šport

17. júna 2026

Slovan Bratislava pozná meno možného súpera v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov. Koho mu žreb prisúdil?


Tagy: Liga majstrov

Podľa stredajšieho žrebu v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone to bude FC Flora Tallinn alebo FC Iberia 1999 Tbilisi. Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava si v 2. ...



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monaco_soccer_champions_league_draw_42696 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - Podľa stredajšieho žrebu v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone to bude FC Flora Tallinn alebo FC Iberia 1999 Tbilisi.


Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava si v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2026/2027 zmeria sily so súperom z Estónska alebo Gruzínska. Podľa stredajšieho žrebu v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone to bude FC Flora Tallinn alebo FC Iberia 1999 Tbilisi.

"Belasí" pri žrebe figurovali v 2. skupine medzi nasadenými mužstvami, mohli tak dostať šampióna zo Švajčiarska alebo tím postupujúci z 1. kvalifikačného kola. Boli medzi nimi aj tímy z Moldavska, Albánska, Rumunska, Bieloruska, Kazachstanu, Čiernej Hory, Islandu alebo Maďarska.

Na základe žrebu by sa mal Slovan predstaviť najprv vonku 21. alebo 22. júla, odveta bude na programe o týždeň neskôr 28. alebo 29. júla v Bratislave.

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Úspešnejší z tejto dvojice postúpi do 3. kvalifikačného kola LM a pri žrebe naplánovanom na pondelok 20. júla bude nasadený. Zdolaný tím sa dostane do 3. kvalifikačného kola Európskej ligy.

V stredu spoznajú prípadného súpera v 2. kvalifikačnom kole Európskej ligy aj futbalisti MŠK Žilina, ktorí v predchádzajúcom ročníku ovládli Slovenský pohár a v 1. kvalifikačnom kole vyzvú chorvátsky Hajduk Split.

Na rad prídu aj FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava, ktoré vstúpia do pohárovej Európy v 2. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy.


Zdroj: SITA.sk - Slovan Bratislava pozná meno možného súpera v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov. Koho mu žreb prisúdil? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov
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