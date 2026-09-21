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21. septembra 2026

Slovensko a ďalších desať krajín žiada stopku novej legislatíve. Brusel sa má rok venovať „veľkému upratovaniu“


Tagy: európska legislatíva

Skupina členských štátov chce, aby Európska komisia počas 12 mesiacov neprichádzala s novými legislatívnymi návrhmi a namiesto toho sa sústredila na už prijaté pravidlá. Každá nová regulácia by navyše mala ...



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belgium_eu_child_safety_online_93561 676x451 21.9.2026 (SITA.sk) - Skupina členských štátov chce, aby Európska komisia počas 12 mesiacov neprichádzala s novými legislatívnymi návrhmi a namiesto toho sa sústredila na už prijaté pravidlá. Každá nová regulácia by navyše mala po piatich rokoch prejsť kontrolou.


Slovensko je súčasťou skupiny jedenástich krajín Európskej únie, ktoré presadzujú 12-mesačnú prestávku v predkladaní novej európskej legislatívy.

Ako referuje web Politico, iniciatívu vedie Rakúsko a jej cieľom je vyhlásiť „rok zjednodušovania“, počas ktorého by sa Brusel sústredil na zavádzanie, kontrolu a zjednodušovanie už existujúcich pravidiel.

Nežiadajú úplné zastavenie legislatívnej činnosti


Jedenástka nežiada úplné zastavenie legislatívnej činnosti EÚ. Počas navrhovanej 12-mesačnej prestávky v predkladaní nových legislatívnych návrhov by sa mal Brusel sústrediť na implementáciu, preskúmanie a zjednodušovanie už existujúcich pravidiel. Pod spoločný diskusný dokument sa okrem Slovenska a Rakúska podpísali Nemecko, Taliansko, Poľsko, Dánsko, Česko, Slovinsko, Litva, Portugalsko a Maďarsko.

„Nemôžeme pokračovať v predkladaní nových legislatívnych návrhov, keď existujúce pravidlá ešte neboli úplne implementované,“ povedala pre Politico rakúska ministerka pre európske záležitosti Claudia Bauerová.

Zjednodušovanie pravidiel


Jedenásť krajín síce podporuje doterajšie snahy Európskej komisie o znižovanie byrokracie prostredníctvom takzvaných omnibusov, podľa Bauerovej však nejdú dostatočne ďaleko. Problém vidí v tom, že Únia často zjednodušuje pravidlá až po ich prijatí.

„To, čo robíme teraz, je väčšinou zjednodušovanie ex post. Plne podporujeme omnibusové balíky Komisie, ale nemôže sa stať štandardom, že prijmeme novú legislatívu a potom celý rad ďalších aktov na jej zjednodušenie. Zjednodušovanie by sa malo začať ešte pred prijatím legislatívy,“ uviedla Bauerová.

Podľa návrhu jedenástky by mali všetky nové legislatívne návrhy z Bruselu prejsť dôkladným posúdením, či sú skutočne potrebné a či podporujú konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Každá nová regulácia by navyše mala po piatich rokoch podliehať preskúmaniu jej vplyvov.

Celý jeden rok by sa podľa iniciatívy mal venovať inventúre existujúcich európskych predpisov a ich riadnemu zavádzaniu do praxe. „Takéto úsilie by sa nemalo vnímať ako deregulácia, ale ako dôkladné legislatívne upratovanie,“ uvádza návrh dokumentu.

„Regulatory deep cleaning“


Európska komisia pritom už tento rok predstavila vlastný plán na výrazné zjednodušovanie pravidiel. V apríli oznámila „regulatory deep cleaning“, teda hĺbkové preskúmanie regulácie v 12 oblastiach vrátane energetiky, dopravy, poľnohospodárstva, daní, finančných služieb, zdravotníctva, životného prostredia či digitálnej ekonomiky. Cieľom je odstraňovať zastarané, prekrývajúce sa alebo nadbytočné ustanovenia, ktoré podľa Komisie brzdia konkurencieschopnosť a inovácie.

Komisia si zároveň stanovila cieľ znížiť administratívnu záťaž celkovo o najmenej 25 percent a v prípade malých a stredných podnikov o 35 percent. Jej doterajšie zjednodušujúce návrhy majú firmám priniesť úspory v miliardách eur ročne.

Jedenástka členských krajín však chce, aby sa zjednodušovanie stalo súčasťou samotného vzniku legislatívy, a nie až následnou opravou už prijatých pravidiel. Bauerová svoju požiadavku zhrnula odkazom na Elvisa Presleyho: „Potrebujeme trochu menej rozprávania a trochu viac činov.“


Zdroj: SITA.sk - Slovensko a ďalších desať krajín žiada stopku novej legislatíve. Brusel sa má rok venovať „veľkému upratovaniu“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európska legislatíva
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