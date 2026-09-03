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03. septembra 2026

Tisíce vodičov Uberu zo šiestich európskych krajín žalujú firmu pre algoritmy a nižšie zárobky


Tagy: Hromadná žaloba Taxislužba Vodiči

Žaloba napáda dynamické odmeňovanie aj údajné nezákonné využívanie osobných údajov vodičov na strojové učenie. Tisíce vodičov Uberu z viacerých európskych krajín podali v Holandsku kolektívnu ...



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gettyimages 1225199703 676x451 3.9.2026 (SITA.sk) - Žaloba napáda dynamické odmeňovanie aj údajné nezákonné využívanie osobných údajov vodičov na strojové učenie.


Tisíce vodičov Uberu z viacerých európskych krajín podali v Holandsku kolektívnu žalobu na americkú spoločnosť, ktorú obviňujú z porušovania pravidiel ochrany osobných údajov a používania algoritmov dynamického určovania cien na znižovanie ich príjmov.

Problémy s odmeňovaním


Organizácia Worker Info Exchange International (WIE International), ktorá zastupuje vodičov z Belgicka, Británie, Francúzska, Nemecka, Poľska a Rumunska, žalobu zaregistrovala v stredu na súde v Amsterdame.

„Spustili sme novú kolektívnu žalobu proti Uberu pre jeho nespravodlivý systém dynamického odmeňovania, aby sme zastavili algoritmické znižovanie zárobkov,“ uviedla organizácia.

Podľa WIE International zmeny zavádzané od roku 2020 preniesli väčšie riziko na vodičov a zároveň Uberu umožnili zvýšiť skryté provízie, „v niektorých prípadoch takmer na polovicu cestovného“.

Prichádzajú o tisíce


Štúdia poradenskej spoločnosti Oxera uvádza, že 66 percent vodičov Uberu v Británii prišlo v priemere o 5 337 libier (približne 6 200 eur) ročne. V Holandsku stratilo 48 percent vodičov priemerne 7 500 eur ročne.

Žaloba tvrdí aj to, že Uber nezákonne využíval osobné údaje vodičov na strojové učenie a prenášal ich do Spojených štátov. Prípad sa rieši v Holandsku, kde má Uber európske sídlo.


Zdroj: SITA.sk - Tisíce vodičov Uberu zo šiestich európskych krajín žalujú firmu pre algoritmy a nižšie zárobky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hromadná žaloba Taxislužba Vodiči
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