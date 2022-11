Iránsky brankár skúšal pokračovať v zápase s otrasom mozgu, na MS si už nezachytá

22.11.2022 (Webnoviny.sk) - Brankár iránskej futbalovej reprezentácie Alireza Beiranvand si v pondelňajšom zápase B-skupiny majstrovstiev sveta v Katare proti Anglicku (2:6) zachytal iba niekoľko minút. Hneď na začiatku duelu sa nešťastne zrazil so spoluhráčom Seyedom Majidom Hosseinim. Po dlhých minútach na zemi sa pokúšal pokračovať v zápase, no zanedlho gestom naznačil potrebu striedať a ľahol si na trávnik.Ako referuje web walfoot.be, 30-ročného gólmana Persepolisu previezli s podozrením na otras mozgu do najbližšej nemocnice. „Podľa informácií od lekárov a tiež podľa správ od rozhodcu sa nepodarilo hráčovi zastaviť krvácanie. Súviselo to so zlomeným nosom. Žiaľ, o minútu neskôr už hráč nemohol pokračovať pre otras mozgu a momentálne smeruje do nemocnice na ďalšie vyšetrenie,“ povedal tréner Iránu, Portugalčan Carlos Queiroz Iránska futbalová federácia neskôr priznala, že brankár utrpel vážny otras mozgu. Beiranvand, ktorý je známy svojimi ďalekonosnými hodmi loptou, tak pravdepodobne vynechá ďalší zápas iránskeho mužstva v piatok proti Walesu a zrejme nezasiahne ani do záverečného duelu skupinovej časti proti USA.Postup po Beiranvandovom zranení však zrejme nerešpektoval protokol FIFA . Po intervencii zdravotníkov, ktorá trvala takmer osem minút, si brankár iba prezliekol dres a viditeľne otrasený naznačil, že je odhodlaný pokračovať v dueli. Mnohí odborníci v televíznych štúdiách i na sociálnych sieťach poukázali na to, že lekári nemali dovoliť Beiranvandovi pokračovať v hre. „Toto je nejaký vtip? Lekársky štáb musí zasiahnuť a povedať, že je to nesprávne,“ neveriacky povedal komentátor BBC Jermaine Jenas.