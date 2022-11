Ronaldo s okamžitou platnosťou skončil v Manchestri United

Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo skončil po vzájomnej dohode s okamžitou platnosťou v Manchestri United. Anglický klub o tom v utorok informoval na oficiálnej stránke.





"Cristiano Ronaldo po vzájomnej dohode s okamžitou platnosťou odchádza z Manchestru United. Klub mu ďakuje za jeho obrovský prínos v dvoch periódach na Old Trafford, počas ktorých zaznamenal 145 gólov v 346 zápasoch, a želá jemu a jeho rodine veľa úspechov do budúcnosti. Všetci v Manchestri United sa naďalej sústreďujú na pokračovanie v napredovaní tímu pod vedením Erika ten Haga a na spoluprácu pri dosahovaní úspechov na ihrisku," uviedol manchesterský klub v oficiálnom vyhlásení.Ronaldo minulý týždeň v televíznom interview kritizoval vedenie klubu i trénera Erika ten Haga a vyhlásil, že sa ho snažia vyštvať z klubu. Tridsaťsedemročný útočník dal predtým viackrát najavo svoju nespokojnosť s pozíciou v klube - v závere ligového zápasu s Tottenhamom odmietol nastúpiť ako striedajúci hráč a namiesto toho odišiel zo striedačky. Predčasne opustil ihrisko aj v prípravnom zápase s Vallecanom a v lete sa dožadoval prestupu, aby mohol hrať v Lige majstrov.V rozhovore sa Ronaldo sťažoval aj na zázemie v klube a vyhlásil, že Manchester Unitd od odchodu Alexa Fergusona v roku 2013 nenapreduje. Taktiež kritizoval aj angažovanie dočasného trénera Ralfa Rangnicka, ktorý v minulej sezóne nahradil Oleho Gunnara Solskjaera. Ten Hag v reakcii na jeho slová uviedol, že zašiel priďaleko, že nerešpektuje trénera ani manažment klubu a nemal by už viac hrať za Manchester United.