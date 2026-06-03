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03. júna 2026

Iránsky dron zasiahol medzinárodné letisko v Kuvajte, krajina prerušila leteckú dopravu


Tagy: iránsky režim Kuvajt medzinárodné letisko Napätie na Blízkom východe útok dronom

Útok na terminál v Kuvajte zranil viacerých ľudí a prišiel počas rastúceho napätia medzi Iránom a USA. Iránsky dron zasiahol v ...



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kuwait_iran_war_51471 676x451 3.6.2026 (SITA.sk) - Útok na terminál v Kuvajte zranil viacerých ľudí a prišiel počas rastúceho napätia medzi Iránom a USA.

Iránsky dron zasiahol v stredu terminál medzinárodného letiska v Kuvajte, pričom zranil viacerých ľudí a prinútil úrady dočasne prerušiť leteckú dopravu. Oznámili to kuvajtskí predstavitelia.



Zločinná agresia


Hovorca kuvajtského ministerstva obrany brigádny generál Saúd Abdala Azíz al-Utajbí označil incident za „zločinnú iránsku agresiu, ktorá spôsobila rozsiahle materiálne škody na budove a zranenia“.



Kuvajtské úrady bezprostredne neoznámili presný počet zranených ani rozsah poškodenia letiskovej infraštruktúry. Letecká doprava bola po útoku preventívne pozastavená.



Zhoršenie situácie


K útoku došlo v čase prudkého zhoršenia bezpečnostnej situácie v Perzskom zálive. Spojené štáty v stredu oznámili, že odrazili sériu iránskych raketových a dronových útokov na americké ciele a spojencov v regióne vrátane Bahrajnu a Kuvajtu.



Americká armáda zároveň podnikla odvetné údery proti iránskym cieľom na ostrove Kešm v Hormuzskom prielive.



Vratké prímerie


Napätie medzi Washingtonom a Teheránom sa výrazne vystupňovalo po februárovom vypuknutí vojny medzi USA, Izraelom a Iránom.


Hoci od 8. apríla platí prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom, rokovania o trvalom ukončení konfliktu zatiaľ nepriniesli výsledok.



Irán v posledných dňoch opakovane hrozil rozšírením konfliktu v regióne a zablokovaním Hormuzského prielivu, cez ktorý prechádza významná časť svetových dodávok ropy a zemného plynu.




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Zdroj: SITA.sk - Iránsky dron zasiahol medzinárodné letisko v Kuvajte, krajina prerušila leteckú dopravu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: iránsky režim Kuvajt medzinárodné letisko Napätie na Blízkom východe útok dronom
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