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03. júna 2026
Iránsky dron zasiahol medzinárodné letisko v Kuvajte, krajina prerušila leteckú dopravu
Útok na terminál v Kuvajte zranil viacerých ľudí a prišiel počas rastúceho napätia medzi Iránom a USA. Iránsky dron zasiahol v ...
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Iránsky dron zasiahol v stredu terminál medzinárodného letiska v Kuvajte, pričom zranil viacerých ľudí a prinútil úrady dočasne prerušiť leteckú dopravu. Oznámili to kuvajtskí predstavitelia.
Zločinná agresia
Hovorca kuvajtského ministerstva obrany brigádny generál Saúd Abdala Azíz al-Utajbí označil incident za „zločinnú iránsku agresiu, ktorá spôsobila rozsiahle materiálne škody na budove a zranenia“.
Kuvajtské úrady bezprostredne neoznámili presný počet zranených ani rozsah poškodenia letiskovej infraštruktúry. Letecká doprava bola po útoku preventívne pozastavená.
Zhoršenie situácie
K útoku došlo v čase prudkého zhoršenia bezpečnostnej situácie v Perzskom zálive. Spojené štáty v stredu oznámili, že odrazili sériu iránskych raketových a dronových útokov na americké ciele a spojencov v regióne vrátane Bahrajnu a Kuvajtu.
Americká armáda zároveň podnikla odvetné údery proti iránskym cieľom na ostrove Kešm v Hormuzskom prielive.
Vratké prímerie
Napätie medzi Washingtonom a Teheránom sa výrazne vystupňovalo po februárovom vypuknutí vojny medzi USA, Izraelom a Iránom.
Hoci od 8. apríla platí prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom, rokovania o trvalom ukončení konfliktu zatiaľ nepriniesli výsledok.
Irán v posledných dňoch opakovane hrozil rozšírením konfliktu v regióne a zablokovaním Hormuzského prielivu, cez ktorý prechádza významná časť svetových dodávok ropy a zemného plynu.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Iránsky dron zasiahol medzinárodné letisko v Kuvajte, krajina prerušila leteckú dopravu © SITA Všetky práva vyhradené.
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