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 24hod.sk    Zo zahraničia

03. júna 2026

Maďarsko odblokovalo miliardy eur z fondu EÚ na vojenskú pomoc Ukrajine


Tagy: Európsky mierový nástroj Maďarská vláda podpora Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské členstvo v EÚ Vojenská pomoc Vojna na Ukrajine

Rozhodnutie predstavuje výraznú zmenu v zahraničnej politike Budapešti. Maďarsko oficiálne zrušilo svoje veto voči financovaniu z



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hungary_politics_89425 676x451 3.6.2026 (SITA.sk) - Rozhodnutie predstavuje výraznú zmenu v zahraničnej politike Budapešti.


Maďarsko oficiálne zrušilo svoje veto voči financovaniu z Európskeho mierového nástroja (EPF), čím odblokovalo okamžité uvoľnenie 6,6 miliardy eur určených na kompenzácie členským krajinám Európskej únie za vojenskú pomoc poskytnutú Ukrajine počas ruskej invázie. Referuje o tom web united24media.com s odvolaním sa na Politico.

Výrazná zmena


Rozhodnutie predstavuje výraznú zmenu v zahraničnej politike Budapešti. Predchádzajúca vláda Viktora Orbána využívala požiadavku jednomyseľného súhlasu členských štátov na blokovanie fondu, čo podľa portálu Politico viedlo k nahromadeniu viac ako 40 miliárd eur v nevyplatených náhradách. Zmenu postoja oznámil maďarský zástupca na zasadnutí Politického a bezpečnostného výboru EÚ, pričom informáciu následne potvrdili viacerí európski diplomati.

Európsky mierový nástroj prepláca približne 40 percent hodnoty munície a zbraní, ktoré členské štáty poskytujú zo svojich zásob Ukrajine. Po odstránení maďarskej blokácie budú musieť európske inštitúcie dokončiť pravidlá rozdelenia financií a nastaviť systém budúcich refundácií.

Prvá fáza formálnych rokovaní


Ukrajina už avizovala, že časť dostupných prostriedkov by mohla smerovať na nákup ďalších systémov protivzdušnej obrany Patriot. Minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrij Sybiha vyzval partnerov v EÚ, aby využili refundácie na obstaranie obranných kapacít prostredníctvom programu NATO Priority Needs List.

Budapešť zároveň naznačila ochotu podporiť ďalší postup Ukrajiny na ceste do Európskej únie. Po konzultáciách týkajúcich sa práv maďarskej menšiny na Ukrajine je vláda pripravená prestať blokovať otvorenie prístupových rokovaní. Tento krok by umožnil Ukrajine a Moldavsku začať prvú fázu formálnych rokovaní s Úniou.

Súčasne s týmito krokmi pokračujú aj právne snahy o získanie kompenzácií za škody spôsobené vojnou. Fínske orgány tento rok skonfiškovali majetok patriaci ruskému štátu v hodnote 3,7 milióna eur. Prostriedky pochádzali z už ukončeného programu spolupráce medzi Európskou úniou a Ruskom a boli zablokované v rámci právneho konania vedeného ukrajinskou energetickou spoločnosťou Naftohaz, ktorá sa domáha náhrady škôd spôsobených ruskou inváziou.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Maďarsko odblokovalo miliardy eur z fondu EÚ na vojenskú pomoc Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európsky mierový nástroj Maďarská vláda podpora Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské členstvo v EÚ Vojenská pomoc Vojna na Ukrajine
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