|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 28.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobromila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. októbra 2026
Pašeráci a falšovatelia: Nová štvorka na tabakovom trhu
Tagy: Cigarety Fajčenie Koronavírus Pašovanie cigariet Spotrebná daň z cigariet Spotrebná daň z tabaku Tabak tabakový priemysel
V minulosti sa podiel falzifikátov na trhu pohyboval okolo jedného percenta, v ostatnom období však začal rásť. Každá deviata cigareta predaná na Slovensku ide mimo ...
Zdieľať
28.10.2026 (SITA.sk) - V minulosti sa podiel falzifikátov na trhu pohyboval okolo jedného percenta, v ostatnom období však začal rásť.
Každá deviata cigareta predaná na Slovensku ide mimo oficiálneho trhu. Nie je z nej zaplatená daň a spotrebiteľ nemá informácie o jej pôvode, autenticite, či zložení. Pokračuje tak trend prudkého rastu nelegálneho obchodu, ktorý sa naštartoval po pandémii.
Podiel cigariet, ktoré nemajú oficiálnu slovenskú kontrolnú známku, dosiahol v tomto roku 10,8 percenta, čím sa po prvý raz v histórii meraní dostal na dvojcifernú úroveň. Vyplýva to z prieskumu Empty Packs Survey, ktorý pre spoločnosti tabakového priemyslu vypracúva spoločnosť Nielsen IQ. Tá namerala aj výrazné regionálne rozdiely.
Napríklad v Komárne a Lučenci pochádza z neoficiálnych zdrojov každá tretia cigareta, zhruba pätinové podiely sa zaznamenali v Prievidzi, Trnave, či Michalovciach.
„Trochu nadsadene by sa dalo povedať, že nelegálne živly sa podľa objemu predaja stali štvorkou na domácom trhu,“ hodnotí Martin Jaroš z tabakovej spoločnosti JTI Slovak Republic. „Znepokojujúci je predovšetkým rastúci podiel falzifikátov, teda výrobkov z pokútnych fabrík, ktoré imitujú svetové značky.“
V minulosti sa podiel falzifikátov na trhu pohyboval okolo jedného percenta. V ostatnom období však začal rásť a v roku 2026 vyletel takmer na sedem percent, čo predstavuje dve tretiny výrobkov bez zaplatenej dane.
Vývoj nelegálneho trhu dokumentujú aj údaje z predchádzajúcich rokov. Kým v roku 2020 predstavovali cigarety bez slovenskej kontrolnej známky 4,1 percenta trhu, v roku 2023 ich podiel vzrástol na 6,4 percenta a v roku 2025 dosiahol 7,7 percenta.
V roku 2026 sa už vyšplhal na 10,8 percenta. Ešte výraznejšie rástol podiel falzifikátov, ktorý sa zo zhruba jedného percenta v roku 2020 zvýšil na 3,2 percenta v roku 2023 a neskôr na 4,8 percenta v roku 2025. Tento rok dosiahol 6,9 percenta.
„Preč sú časy, keď nelegálnemu trhu dominoval kontraband, teda lacnejšie výrobky, ktoré síce boli dovezené z tretích krajín, ale aspoň boli vyrobené v legitímnych fabrikách,“ hovorí Jaroš.
Časť z toho dodnes prestavujú legálne dovozy na vlastnú spotrebu. V rámci EÚ si môžu občania zo zahraničia doviezť až štyri kartóny cigariet. Štruktúra nezdanenej spotreby sa však zmenila najmä po pandémii Covidu a začatí ruskej agresie v Ukrajine.
Slovenský tabakový priemysel tento rok v najexponovanejších regiónoch spustil osvetovú kampaň Nekur fejky, pričom zintenzívňuje aj spoluprácu s colnou správou a Kriminálnym úradom Finančnej správy. Poznatky zdieľa aj priamo s ministerstvom financií, aby to malo k dispozícii aktuálne informácie pri nastavovaní svojej daňovej politiky.
Štátne inštitúcie zaznamenávajú mimoriadne úspešné obdobie, čo sa týka odhaľovania a rozbíjania skupín vyrábajúcich či dovážajúcich nelegálny tovar. Minulý rok zaistili výrobky, pri ktorých únik na spotrebnej dani dosiahol takmer 50 miliónov eur, čo bolo historické maximum. Ako mimoriadne úspešný sa priebežne ukazuje aj rok 2026.
Zdroj: SITA.sk - Pašeráci a falšovatelia: Nová štvorka na tabakovom trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
Každá deviata cigareta predaná na Slovensku ide mimo oficiálneho trhu. Nie je z nej zaplatená daň a spotrebiteľ nemá informácie o jej pôvode, autenticite, či zložení. Pokračuje tak trend prudkého rastu nelegálneho obchodu, ktorý sa naštartoval po pandémii.
Rastúci podiel falzifikátov
Podiel cigariet, ktoré nemajú oficiálnu slovenskú kontrolnú známku, dosiahol v tomto roku 10,8 percenta, čím sa po prvý raz v histórii meraní dostal na dvojcifernú úroveň. Vyplýva to z prieskumu Empty Packs Survey, ktorý pre spoločnosti tabakového priemyslu vypracúva spoločnosť Nielsen IQ. Tá namerala aj výrazné regionálne rozdiely.
Napríklad v Komárne a Lučenci pochádza z neoficiálnych zdrojov každá tretia cigareta, zhruba pätinové podiely sa zaznamenali v Prievidzi, Trnave, či Michalovciach.
„Trochu nadsadene by sa dalo povedať, že nelegálne živly sa podľa objemu predaja stali štvorkou na domácom trhu,“ hodnotí Martin Jaroš z tabakovej spoločnosti JTI Slovak Republic. „Znepokojujúci je predovšetkým rastúci podiel falzifikátov, teda výrobkov z pokútnych fabrík, ktoré imitujú svetové značky.“
Časy kontrabandu sú preč
V minulosti sa podiel falzifikátov na trhu pohyboval okolo jedného percenta. V ostatnom období však začal rásť a v roku 2026 vyletel takmer na sedem percent, čo predstavuje dve tretiny výrobkov bez zaplatenej dane.
Vývoj nelegálneho trhu dokumentujú aj údaje z predchádzajúcich rokov. Kým v roku 2020 predstavovali cigarety bez slovenskej kontrolnej známky 4,1 percenta trhu, v roku 2023 ich podiel vzrástol na 6,4 percenta a v roku 2025 dosiahol 7,7 percenta.
V roku 2026 sa už vyšplhal na 10,8 percenta. Ešte výraznejšie rástol podiel falzifikátov, ktorý sa zo zhruba jedného percenta v roku 2020 zvýšil na 3,2 percenta v roku 2023 a neskôr na 4,8 percenta v roku 2025. Tento rok dosiahol 6,9 percenta.
„Preč sú časy, keď nelegálnemu trhu dominoval kontraband, teda lacnejšie výrobky, ktoré síce boli dovezené z tretích krajín, ale aspoň boli vyrobené v legitímnych fabrikách,“ hovorí Jaroš.
Osvetová kampaň Nekur fejky
Časť z toho dodnes prestavujú legálne dovozy na vlastnú spotrebu. V rámci EÚ si môžu občania zo zahraničia doviezť až štyri kartóny cigariet. Štruktúra nezdanenej spotreby sa však zmenila najmä po pandémii Covidu a začatí ruskej agresie v Ukrajine.
Slovenský tabakový priemysel tento rok v najexponovanejších regiónoch spustil osvetovú kampaň Nekur fejky, pričom zintenzívňuje aj spoluprácu s colnou správou a Kriminálnym úradom Finančnej správy. Poznatky zdieľa aj priamo s ministerstvom financií, aby to malo k dispozícii aktuálne informácie pri nastavovaní svojej daňovej politiky.
Štátne inštitúcie zaznamenávajú mimoriadne úspešné obdobie, čo sa týka odhaľovania a rozbíjania skupín vyrábajúcich či dovážajúcich nelegálny tovar. Minulý rok zaistili výrobky, pri ktorých únik na spotrebnej dani dosiahol takmer 50 miliónov eur, čo bolo historické maximum. Ako mimoriadne úspešný sa priebežne ukazuje aj rok 2026.
Zdroj: SITA.sk - Pašeráci a falšovatelia: Nová štvorka na tabakovom trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cigarety Fajčenie Koronavírus Pašovanie cigariet Spotrebná daň z cigariet Spotrebná daň z tabaku Tabak tabakový priemysel
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Progresívne Slovensko pozýva opozičné strany na spoločné zhromaždenie 17. novembra na Námestí SNP
Progresívne Slovensko pozýva opozičné strany na spoločné zhromaždenie 17. novembra na Námestí SNP
<< predchádzajúci článok
Iránsky režisér Panahí dostal vyše päť rokov väzenia, súd nariadil aj konfiškáciu jeho majetku
Iránsky režisér Panahí dostal vyše päť rokov väzenia, súd nariadil aj konfiškáciu jeho majetku