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07. júna 2026
Iránsky tím odcestoval do Mexika na MS vo futbale vo víre vízových problémov s USA
Tagy: MS vo futbale 2026
Iránsky futbalový tím odletel do Mexika napriek diplomatickému sporu s USA o víza pre členov realizačného tímu. Iránska futbalová reprezentácia v sobotu odletela z Turecka do Mexika, jedného z dejísk ...
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7.6.2026 (SITA.sk) - Iránsky futbalový tím odletel do Mexika napriek diplomatickému sporu s USA o víza pre členov realizačného tímu.
Iránska futbalová reprezentácia v sobotu odletela z Turecka do Mexika, jedného z dejísk majstrovstiev sveta. Predchádzala tomu napätá diplomatická situácia medzi Teheránom a Washingtonom po tom, čo USA odmietli udeliť víza niektorým členom podporného štábu. Spor vypukol len niekoľko dní pred začiatkom MS 2026, ktoré sa konajú spoločne v USA, Mexiku a Kanade.
Iránsky tím letel do Tijuany v severozápadnom Mexiku, kde bude mať základný tábor počas celého turnaja. Let mal trvať približne 20 hodín, informovala iránska štátna televízia. Iránčania strávili takmer tri týždne na tréningovom kempe v Antalyi, kde zároveň žiadali o víza na cestu do Mexika, Kanady a USA.
Pred odletom do Mexika hráči získali víza do USA vo štvrtok, potvrdil to americký veľvyslanec v Turecku Tom Barrack na sociálnej sieti X. Iránske veľvyslanectvo v Turecku však uviedlo, že veľký počet manažérov, zástupcov a ďalších členov realizačného tímu víza nezískal, čo vyvolalo výrazný diplomatický konflikt.
Veľvyslanectvo označilo toto konanie za "najvyššiu úroveň zámerného a diskriminačného zaobchádzania“ s národným futbalovým tímom Iránu a vyzvalo Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby USA za tento čin zodpovedali.
Iránska štátna televízia uviedla, že hráči a technický štáb víza dostali, no 15 ďalších osôb z administratívnej a manažérskej oblasti vízum nezískali. Otázka víz tak bude ďalej riešená z Mexika.
Iránska futbalová federácia, ktorej šéf Mehdi Taj mal byť medzi odmietnutými žiadateľmi, označila rozhodnutie za "politický zásah do športu v najhoršej podobe“ a oznámila, že bude záležitosť riešiť s FIFA.
Americké úrady potvrdili, že všetky víza potrebné pre iránsky tím, vrátane hráčov a podporného personálu, boli vydané. Vyjadril však obavu, aby tím nevyužil systém na tajný vstup potenciálnych teroristov do USA prostredníctvom falošných schém.
V apríli americký minister zahraničných vecí Marco Rubio naznačil, že problém môže byť s niektorými doprovodnými osobami s možnými väzbami na iránske Revolučné gardy, ktoré sú v USA na zozname teroristických organizácií. Mehdi Taj má podľa iránskych diasporických médií predošlý vzťah s týmto útvarom.
Vojenské napätie v regióne Blízkeho východu komplikovalo situáciu s vízami, čo vyústilo aj do zmeny bázy iránskeho tímu počas majstrovstiev, z USA sa presunuli do mexickej Tijuany.
Irán všetky zápasy základnej skupine odohrá na území USA - proti Novému Zélandu a Belgicku v Los Angeles (15. a 21. júna) a následne proti Egyptu v Seattli (26. júna). Pred odletom Irán v Antalyi odohral prípravný zápas, v ktorom zvíťazil nad Mali 2:0. Ešte predtým 29. mája zdolal Gambiu 3:1.
Zdroj: SITA.sk - Iránsky tím odcestoval do Mexika na MS vo futbale vo víre vízových problémov s USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránska futbalová reprezentácia v sobotu odletela z Turecka do Mexika, jedného z dejísk majstrovstiev sveta. Predchádzala tomu napätá diplomatická situácia medzi Teheránom a Washingtonom po tom, čo USA odmietli udeliť víza niektorým členom podporného štábu. Spor vypukol len niekoľko dní pred začiatkom MS 2026, ktoré sa konajú spoločne v USA, Mexiku a Kanade.
Iránsky tím letel do Tijuany v severozápadnom Mexiku, kde bude mať základný tábor počas celého turnaja. Let mal trvať približne 20 hodín, informovala iránska štátna televízia. Iránčania strávili takmer tri týždne na tréningovom kempe v Antalyi, kde zároveň žiadali o víza na cestu do Mexika, Kanady a USA.
Pred odletom do Mexika hráči získali víza do USA vo štvrtok, potvrdil to americký veľvyslanec v Turecku Tom Barrack na sociálnej sieti X. Iránske veľvyslanectvo v Turecku však uviedlo, že veľký počet manažérov, zástupcov a ďalších členov realizačného tímu víza nezískal, čo vyvolalo výrazný diplomatický konflikt.
Proud of our outstanding team at the U.S. Embassy in Ankara for their work processing visas for Iran’s national football team on their road to the @FIFAWorldCup in the United States.
Sports transcends borders, and we look forward to welcoming competitors and fans from around the… https://t.co/KpFUCFcvZV
— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) June 5, 2026
Veľvyslanectvo označilo toto konanie za "najvyššiu úroveň zámerného a diskriminačného zaobchádzania“ s národným futbalovým tímom Iránu a vyzvalo Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby USA za tento čin zodpovedali.
Iránska štátna televízia uviedla, že hráči a technický štáb víza dostali, no 15 ďalších osôb z administratívnej a manažérskej oblasti vízum nezískali. Otázka víz tak bude ďalej riešená z Mexika.
Iránska futbalová federácia, ktorej šéf Mehdi Taj mal byť medzi odmietnutými žiadateľmi, označila rozhodnutie za "politický zásah do športu v najhoršej podobe“ a oznámila, že bude záležitosť riešiť s FIFA.
Americké úrady potvrdili, že všetky víza potrebné pre iránsky tím, vrátane hráčov a podporného personálu, boli vydané. Vyjadril však obavu, aby tím nevyužil systém na tajný vstup potenciálnych teroristov do USA prostredníctvom falošných schém.
V apríli americký minister zahraničných vecí Marco Rubio naznačil, že problém môže byť s niektorými doprovodnými osobami s možnými väzbami na iránske Revolučné gardy, ktoré sú v USA na zozname teroristických organizácií. Mehdi Taj má podľa iránskych diasporických médií predošlý vzťah s týmto útvarom.
Vojenské napätie v regióne Blízkeho východu komplikovalo situáciu s vízami, čo vyústilo aj do zmeny bázy iránskeho tímu počas majstrovstiev, z USA sa presunuli do mexickej Tijuany.
Irán všetky zápasy základnej skupine odohrá na území USA - proti Novému Zélandu a Belgicku v Los Angeles (15. a 21. júna) a následne proti Egyptu v Seattli (26. júna). Pred odletom Irán v Antalyi odohral prípravný zápas, v ktorom zvíťazil nad Mali 2:0. Ešte predtým 29. mája zdolal Gambiu 3:1.
Zdroj: SITA.sk - Iránsky tím odcestoval do Mexika na MS vo futbale vo víre vízových problémov s USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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