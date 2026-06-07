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 24hod.sk    Šport

07. júna 2026

Iránsky tím odcestoval do Mexika na MS vo futbale vo víre vízových problémov s USA


Tagy: MS vo futbale 2026

Iránsky futbalový tím odletel do Mexika napriek diplomatickému sporu s USA o víza pre členov realizačného tímu. Iránska futbalová reprezentácia v sobotu odletela z Turecka do Mexika, jedného z dejísk ...



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turkey_iran_wcup_soccer_72345 676x451 7.6.2026 (SITA.sk) - Iránsky futbalový tím odletel do Mexika napriek diplomatickému sporu s USA o víza pre členov realizačného tímu.


Iránska futbalová reprezentácia v sobotu odletela z Turecka do Mexika, jedného z dejísk majstrovstiev sveta. Predchádzala tomu napätá diplomatická situácia medzi Teheránom a Washingtonom po tom, čo USA odmietli udeliť víza niektorým členom podporného štábu. Spor vypukol len niekoľko dní pred začiatkom MS 2026, ktoré sa konajú spoločne v USA, Mexiku a Kanade.

Iránsky tím letel do Tijuany v severozápadnom Mexiku, kde bude mať základný tábor počas celého turnaja. Let mal trvať približne 20 hodín, informovala iránska štátna televízia. Iránčania strávili takmer tri týždne na tréningovom kempe v Antalyi, kde zároveň žiadali o víza na cestu do Mexika, Kanady a USA.

Pred odletom do Mexika hráči získali víza do USA vo štvrtok, potvrdil to americký veľvyslanec v Turecku Tom Barrack na sociálnej sieti X. Iránske veľvyslanectvo v Turecku však uviedlo, že veľký počet manažérov, zástupcov a ďalších členov realizačného tímu víza nezískal, čo vyvolalo výrazný diplomatický konflikt.

Veľvyslanectvo označilo toto konanie za "najvyššiu úroveň zámerného a diskriminačného zaobchádzania“ s národným futbalovým tímom Iránu a vyzvalo Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby USA za tento čin zodpovedali.

Iránska štátna televízia uviedla, že hráči a technický štáb víza dostali, no 15 ďalších osôb z administratívnej a manažérskej oblasti vízum nezískali. Otázka víz tak bude ďalej riešená z Mexika.

Iránska futbalová federácia, ktorej šéf Mehdi Taj mal byť medzi odmietnutými žiadateľmi, označila rozhodnutie za "politický zásah do športu v najhoršej podobe“ a oznámila, že bude záležitosť riešiť s FIFA.

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Americké úrady potvrdili, že všetky víza potrebné pre iránsky tím, vrátane hráčov a podporného personálu, boli vydané. Vyjadril však obavu, aby tím nevyužil systém na tajný vstup potenciálnych teroristov do USA prostredníctvom falošných schém.

V apríli americký minister zahraničných vecí Marco Rubio naznačil, že problém môže byť s niektorými doprovodnými osobami s možnými väzbami na iránske Revolučné gardy, ktoré sú v USA na zozname teroristických organizácií. Mehdi Taj má podľa iránskych diasporických médií predošlý vzťah s týmto útvarom.

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Vojenské napätie v regióne Blízkeho východu komplikovalo situáciu s vízami, čo vyústilo aj do zmeny bázy iránskeho tímu počas majstrovstiev, z USA sa presunuli do mexickej Tijuany.

Irán všetky zápasy základnej skupine odohrá na území USA - proti Novému Zélandu a Belgicku v Los Angeles (15. a 21. júna) a následne proti Egyptu v Seattli (26. júna). Pred odletom Irán v Antalyi odohral prípravný zápas, v ktorom zvíťazil nad Mali 2:0. Ešte predtým 29. mája zdolal Gambiu 3:1.


Zdroj: SITA.sk - Iránsky tím odcestoval do Mexika na MS vo futbale vo víre vízových problémov s USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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