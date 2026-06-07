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 24hod.sk    Šport

07. júna 2026

Marner pokoril v NHL viacero finálových rekordov, ani to však hráčom Vegas takmer nestačilo


Tagy: NHL 2025/2026 Stanleyho pohár

Hokejisti Vegas Golden Knights vedú v sérii o Stanleyho pohár nad Carolinou Hurricanes 2:1 na zápasy. Tretie finále play-off zámorskej hokejovej NHL napokon na svoju stranu získali hráči tímu Vegas Golden ...



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aptopix_stanley_cup_hurricanes_golden_knights_hockey_1_774 676x451 7.6.2026 (SITA.sk) - Hokejisti Vegas Golden Knights vedú v sérii o Stanleyho pohár nad Carolinou Hurricanes 2:1 na zápasy.


Tretie finále play-off zámorskej hokejovej NHL napokon na svoju stranu získali hráči tímu Vegas Golden Knights, ktorí zdolali Carolinu Hurricanes 5:4 po druhom predĺžení v jednom z najdramatickejších zápasov bojov o Stanleyho pohár.

Duel rozhodol v 86. minúte obranca Shea Theodore a hokejisti Vegas vedú v sérii hranej na štyri víťazstvá 2:1 na zápasy. Štvrté stretnutie je na programe v utorok opäť v Las Vegas.

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Tridsaťročný kanadský bek Theodore je so šiestimi presnými zásahmi líder tabuľky strelcov medzi obrancami a víťazným gólom "napravil" svoje previnenie zo záveru III. tretiny, keď putoval na trestnú lavicu a súper to využil na vyrovnanie.

Domáci pritom v stretnutí viedli už 4:0 gólmi z II. tretiny, keď po zásahu Tomáša Hertla sa najrýchlejším hetrikom v histórii bojov o Stanleyho pohár prezentoval Mitch Marner. Tri presné zásahy dosiahol v rozpätí 6 minút a 10 sekúnd a prekonal rekord legendárneho Mauricea Richarda spred 69 rokov.

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Marner sa stal len druhým hráčom, ktorý vo finále play-off NHL zaznamenal čistý hetrik, predtým ešte v roku 1955 to dosiahol Ted Lindsay. Finálový hetrik v jednej tretine v minulosti naposledy dosiahol Peter Forsberg pred 30 rokmi.

"Nemôžem to zvládnuť sám, celá naša päťka hrá skvelo. Musíme pokračovať rovnakým spôsobom, byť agresívni a premieňať šance," poznamenal Marner Mal šancu aj na štvrtý gól, no v tretej dvadsaťminútovke nepremenil trestné strieľanie, ktoré sa vo finále play-off NHL nekonalo už 19 rokov.

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Carolina potom v rozpätí 39 sekúnd strelila tri góly, čím stanovila nový finálový rekord. Do listiny strelcov sa zapísali Jordan Martinook, Taylor Hall a Jordan Staal. A keď prišiel spomenutý trest pre Theodora, na 4:4 vyrovnal Andrej Svečnikov a muselo sa predlžovať.

V 86. minúte potom rozhodol Theodore, keď jeho zadovka sa odrazila od hokejky Martinooka a chrbta striedajúceho gólmana Brandona Bussiho až do bránky.

Marner v tohtosezónnej vyraďovacej časti nazbieral už 28 bodov (10+18), čo je najviac za u hráča v jeho prvej sezóne v novom tíme. Kanadský do neho prišiel vlani v rámci výmeny z Toronta Maple Leafs.

Golden Knights zatiaľ jediný svoj tiul v NHL získali v roku 2022, Hurricanes získali Stanley Cup ešte v roku 2006.


Zdroj: SITA.sk - Marner pokoril v NHL viacero finálových rekordov, ani to však hráčom Vegas takmer nestačilo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2025/2026 Stanleyho pohár
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