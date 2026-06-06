|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 6.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Norbert
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. júna 2026
Pozitívne správy o Messiho zdravotnom stave pred MS 2026. Tréner Scaloni mu možno dá šancu aj v príprave
Lionel Messi pokročil v liečbe zranenia a možno si zahrá ešte pred svetovým šampionátom. Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni informoval, že hviezdny Lionel Messi urobil pokrok v ...
Zdieľať
6.6.2026 (SITA.sk) - Lionel Messi pokročil v liečbe zranenia a možno si zahrá ešte pred svetovým šampionátom.
Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni informoval, že hviezdny Lionel Messi urobil pokrok v rekonvalescencii zranenia a je možné, že na pár minút nastúpi v blížiacich sa prípravných zápasoch pred majstrovstvami sveta. Na obhajcov zlata čakajú pred svetovým šampionátom súboje proti výberom Hondurasu a Islandu.
"Leo sa má dobre, už trénuje čiastočne s tímom, už nie je úplne oddelený. Je možné, že odohrá niekoľko minút v prípravných zápasoch. Uvidíme, či to bude už zajtra alebo v ďalšom zápase. Je na tom omnoho lepšie a to nám dodáva pokoj na duši," povedal Scaloni.
Scaloni tiež potvrdil, že brankár Juan Musso z Atlética Madrid začne zápas proti Hondurasu, keďže tímová jednotka Emiliano Martínez utrpela počas rozcvičky pred finále Európskej ligy zlomeninu prstu na pravej ruke. Chytať nebude v oboch prípravných zápasoch, ale očakáva sa jeho dostupnosť na úvodný zápas MS proti Alžírsku.
Scaloni zároveň oznámil, že debutant Santiago Beltrán, mladý brankár River Plate, ktorý bol povolaný na prípravné zápasy, tiež dostane priestor.
V obrane sa obrancovia Nahuel Molina a Gonzalo Montiel zotavujú zo svalových problémov, na ich miesto boli povolaní Agustin Giay a Nicolás Capaldo. Stredný obranca Cristian Romero sa už zapojil do tímových tréningov po zranení kolena zo začiatku apríla, no je bez zápasovej kondície.
Scaloni sa musí rozhodnúť, či mu poskytne herný čas alebo počká s jeho nasadením o pár dní. Ďalším hráčom, ktorý sa zotavuje a trénuje oddelene, je Nicolás Paz, ktorý utrpel vážny úder do kolena a vynechá zápas proti Hondurasu.
Do tréningového kempu dorazili s fyzickými problémami aj Leandro Paredes a Julián Álvarez. Stav oboch sa síce zlepšuje, no nie je jasné, či dostanú priestory v prípravných zápasoch.
"Situácia sa zlepšuje. Sú v poriadku, no nechceme riskovať v týchto zápasoch. V súboji proti Hondurasu určite nebudú hrať, v druhom stretnutí je šanca, že niekto z nich dostane príležitosť," poznamenal Scaloni.
Zdroj: SITA.sk - Pozitívne správy o Messiho zdravotnom stave pred MS 2026. Tréner Scaloni mu možno dá šancu aj v príprave © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni informoval, že hviezdny Lionel Messi urobil pokrok v rekonvalescencii zranenia a je možné, že na pár minút nastúpi v blížiacich sa prípravných zápasoch pred majstrovstvami sveta. Na obhajcov zlata čakajú pred svetovým šampionátom súboje proti výberom Hondurasu a Islandu.
"Leo sa má dobre, už trénuje čiastočne s tímom, už nie je úplne oddelený. Je možné, že odohrá niekoľko minút v prípravných zápasoch. Uvidíme, či to bude už zajtra alebo v ďalšom zápase. Je na tom omnoho lepšie a to nám dodáva pokoj na duši," povedal Scaloni.
Scaloni tiež potvrdil, že brankár Juan Musso z Atlética Madrid začne zápas proti Hondurasu, keďže tímová jednotka Emiliano Martínez utrpela počas rozcvičky pred finále Európskej ligy zlomeninu prstu na pravej ruke. Chytať nebude v oboch prípravných zápasoch, ale očakáva sa jeho dostupnosť na úvodný zápas MS proti Alžírsku.
Scaloni zároveň oznámil, že debutant Santiago Beltrán, mladý brankár River Plate, ktorý bol povolaný na prípravné zápasy, tiež dostane priestor.
Ďalší maródi
V obrane sa obrancovia Nahuel Molina a Gonzalo Montiel zotavujú zo svalových problémov, na ich miesto boli povolaní Agustin Giay a Nicolás Capaldo. Stredný obranca Cristian Romero sa už zapojil do tímových tréningov po zranení kolena zo začiatku apríla, no je bez zápasovej kondície.
Scaloni sa musí rozhodnúť, či mu poskytne herný čas alebo počká s jeho nasadením o pár dní. Ďalším hráčom, ktorý sa zotavuje a trénuje oddelene, je Nicolás Paz, ktorý utrpel vážny úder do kolena a vynechá zápas proti Hondurasu.
Do tréningového kempu dorazili s fyzickými problémami aj Leandro Paredes a Julián Álvarez. Stav oboch sa síce zlepšuje, no nie je jasné, či dostanú priestory v prípravných zápasoch.
"Situácia sa zlepšuje. Sú v poriadku, no nechceme riskovať v týchto zápasoch. V súboji proti Hondurasu určite nebudú hrať, v druhom stretnutí je šanca, že niekto z nich dostane príležitosť," poznamenal Scaloni.
Zdroj: SITA.sk - Pozitívne správy o Messiho zdravotnom stave pred MS 2026. Tréner Scaloni mu možno dá šancu aj v príprave © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
V Dunajskej Strede už majú náhradu za trénera Fodreka, nahradil ho niekdajší kouč Rapidu Viedeň – VIDEO
V Dunajskej Strede už majú náhradu za trénera Fodreka, nahradil ho niekdajší kouč Rapidu Viedeň – VIDEO