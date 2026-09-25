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 24hod.sk    Šport

25. septembra 2026

Íri hrajú moderne, ale Slováci chcú vyhrať a zabezpečiť si baráž o ME 2027 do 21 rokov



Slováci odohrali sedem duelov s bilanciou päť víťazstiev, jedna remíza a jedna prehra. Slovenskí futbalisti do 21 rokov majú pred sebou dôležitý duel kvalifikácie o postup na ME 2027. Ak v piatok v ...



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u21 samorin 260923 r f 2 676x522 25.9.2026 (SITA.sk) - Slováci odohrali sedem duelov s bilanciou päť víťazstiev, jedna remíza a jedna prehra.


Slovenskí futbalisti do 21 rokov majú pred sebou dôležitý duel kvalifikácie o postup na ME 2027. Ak v piatok v Košiciach zdolajú Írov (hrá sa od 18.00 h), zabezpečia si druhé miesto v D-skupine a tým aj postup do baráže.

V hre je ešte aj prvá priečka a priamy postup na ME. Tá zatiaľ patrí Angličanom s trojbodovým náskokom pred Slovákmi.

Íri potrebujú vyhrať


Slováci doposiaľ odohrali sedem duelov s bilanciou päť víťazstiev, jedna remíza a jedna prehra, ktorú im v novembri v Prešove uštedril práve favorit skupiny z Britských ostrovov (0:4).

"Íri hrajú moderný, rezký, veľmi ťažko čitateľný a behavý futbal, často menia ofenzívne systémy. Sú aktívni v defenzíve, variabilní smerom dopredu a určite pôjdu do plných. Nemajú čo stratiť, potrebujú jednoznačne vyhrať. S tým počítame a myslím, že sme výborne pripravení. V zostave máme už na 90 percent jasno, nechcem však nič zakríknuť,” uviedol Marek Bažík, jeden z asistentov hlavného trénera Jaroslava Kentoša.

https://www.instagram.com/p/Dds3-uFDe3E/?hl=sk

Jakubko chváli partiu


V slovenskom time sa nájde hráč, ktorý doteraz v siedmich zápasoch kvalifikácie ME 2027 nevynechal ani minútu. Je ním obranca a zároveň kapitán tímu Jakub Jakubko, "Je tu výborná partia medzi hráčmi, aj v realizačnom tíme. Dôveru trénerov si veľmi vážim. Blíži sa záver kvalifikácie, všetci cítia, že ide do tuhého. Máme dobré východiskové postavenie, čo však nemení nič na tom, že chceme a budeme hrať svoje,” cituje Jakubka web futbalsfz.sk.

V piatok sa Jakubko po vyše roku vráti na štadión, ktorý výborne pozná. Veď rodák z východu zbieral svoje prvé ligové minúty práve v Košiciach.

"Som veľmi rád, že zavítam domov. Prídu ma podporiť rodina a najbližší. Íri budú určite súbojoví, nepríjemní, no vonku sme sa s nimi dobre popasovali a teraz celý týždeň makali na tom, aby sme na to v odvete nadviazali. Tréneri nás pripravili výborne, v Košiciach to už bude len o nás. Je jedno, proti komu a v akej pozícii hráme. Našich fanúšikov nesmieme sklamať,” zakončil odhodlane Jakubko.



Zdroj: SITA.sk - Íri hrajú moderne, ale Slováci chcú vyhrať a zabezpečiť si baráž o ME 2027 do 21 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

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