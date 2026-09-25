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25. septembra 2026
Sýkoru čaká dlhá pauza. Jeho otec prezradil, že je už po operácii a v klube ho vychvaľovali
Šikovný slovenský útočník vstupoval do prípravného kempu s nádejou, že sa prebojuje do zostavy NY Rangers na úvodný zápas sezóny. Slovenský hokejista Adam Sýkora bojoval o miesto v prvom tíme New ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - Šikovný slovenský útočník vstupoval do prípravného kempu s nádejou, že sa prebojuje do zostavy NY Rangers na úvodný zápas sezóny.
Slovenský hokejista Adam Sýkora bojoval o miesto v prvom tíme New York Rangers v príprave na novú sezónu NHL, no po zranení už v prvej tretine vie, že bude chýbať dlhý čas.
Dvadsaťdvaročný útočník bol v miernej nerovnováhe a tvrdo ho zasiahol obranca New Jersey Devils Mikael Diotte.
Sýkora nešťastne narazil do mantinelu a z ľadu musel odísť s pomocou. Podľa zámorských zdrojov mal mať zranené pravé koleno, no napokon tomu tak nie je.
"Adam si po náraze na mantinel zlomil členok na pravej nohe. Má tam aj poškodené väzy. Pôvodne lekári tímu operáciu neplánovali, ale práve pre väzy ho museli operovať," prezradil pre web sportovy.cas.sk jeho otec Roman.
So synom sa rozprával. "Bol z toho veľmi smutný, pretože mal za sebou výborný kemp, v klube ho chválili a veľmi chcel získať miesto v prvom tíme v novom ročníku. Má totiž pred sebou posledný tretí rok nováčikovského kontraktu, žiaľ prišlo toto zranenie," uviedol ďalej.
"Nedá sa nič robiť, bude si musieť od hokeja zhruba 4-5 mesiacov oddýchnuť, také sú prognózy lekárov a potom tvrdo zamakať o návrat. Teraz je skoro hovoriť, či sa vráti na ľad na konci januára alebo vo februári, dôležitá bude rehabilitácia," doplnil Roman Sýkora pre uvedené médium.
Šikovný slovenský útočník vstupoval do prípravného kempu s nádejou, že sa prebojuje do zostavy NY Rangers na úvodný zápas sezóny. Nadväzoval tak na vydarený záver predchádzajúceho ročníka, v ktorom po povolaní z tímu Hatford Wolf Pack v AHL zaznamenal v 11 zápasoch štyri body za tri góly a jednu asistenciu.
Zdroj: SITA.sk - Sýkoru čaká dlhá pauza. Jeho otec prezradil, že je už po operácii a v klube ho vychvaľovali © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejista Adam Sýkora bojoval o miesto v prvom tíme New York Rangers v príprave na novú sezónu NHL, no po zranení už v prvej tretine vie, že bude chýbať dlhý čas.
Dvadsaťdvaročný útočník bol v miernej nerovnováhe a tvrdo ho zasiahol obranca New Jersey Devils Mikael Diotte.
Sýkora nešťastne narazil do mantinelu a z ľadu musel odísť s pomocou. Podľa zámorských zdrojov mal mať zranené pravé koleno, no napokon tomu tak nie je.
"Adam si po náraze na mantinel zlomil členok na pravej nohe. Má tam aj poškodené väzy. Pôvodne lekári tímu operáciu neplánovali, ale práve pre väzy ho museli operovať," prezradil pre web sportovy.cas.sk jeho otec Roman.
So synom sa rozprával. "Bol z toho veľmi smutný, pretože mal za sebou výborný kemp, v klube ho chválili a veľmi chcel získať miesto v prvom tíme v novom ročníku. Má totiž pred sebou posledný tretí rok nováčikovského kontraktu, žiaľ prišlo toto zranenie," uviedol ďalej.
"Nedá sa nič robiť, bude si musieť od hokeja zhruba 4-5 mesiacov oddýchnuť, také sú prognózy lekárov a potom tvrdo zamakať o návrat. Teraz je skoro hovoriť, či sa vráti na ľad na konci januára alebo vo februári, dôležitá bude rehabilitácia," doplnil Roman Sýkora pre uvedené médium.
Šikovný slovenský útočník vstupoval do prípravného kempu s nádejou, že sa prebojuje do zostavy NY Rangers na úvodný zápas sezóny. Nadväzoval tak na vydarený záver predchádzajúceho ročníka, v ktorom po povolaní z tímu Hatford Wolf Pack v AHL zaznamenal v 11 zápasoch štyri body za tri góly a jednu asistenciu.
Zdroj: SITA.sk - Sýkoru čaká dlhá pauza. Jeho otec prezradil, že je už po operácii a v klube ho vychvaľovali © SITA Všetky práva vyhradené.
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