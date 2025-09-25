Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 25.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

25. septembra 2025

Iron Maiden sa vracajú!


Tagy: Iron Maiden Koncert

Toto je správa, na ktorú všetci fanúšikovia metalu čakali! Po fenomenálnom úspechu, keď na začiatku turné kapela bleskovo vypredala všetky európske metropoly, hlási IRON MAIDEN návrat na Slovensko! ...



Zdieľať
new project 23 676x444 25.9.2025 (SITA.sk) - Toto je správa, na ktorú všetci fanúšikovia metalu čakali! Po fenomenálnom úspechu, keď na začiatku turné kapela bleskovo vypredala všetky európske metropoly, hlási IRON MAIDEN návrat na Slovensko!


30. mája 2026 sa Národný futbalový štadión premení na epicentrum svetového heavy metalu. IRON MAIDEN prinesú do Bratislavy svoju masívnu šou v rámci svojho stále aktuálneho turné RUN FOR YOUR LIVES a opäť predvedú to, čo dokážu len oni – totálnu hudobnú a vizuálnu smršť s Eddiem v hlavnej úlohe!
 

MINULÝ ROK ZAŽILA BRATISLAVA METALOVÝ SVIATOK – TERAZ SA VRACIA V EŠTE VÄČŠOM ŠTÝLE!


Ohlasy fanúšikov i médií po koncerte 2025 boli jednoznačné – nezabudnuteľný, dychberúci, najlepší koncert roka! Od ikonického setlistu, cez dokonalý zvuk až po brutálnu vizuálnu šou s gigantickými kulisami a legendárnym maskotom Eddiem – Iron Maiden predviedli, že sú stále na absolútnom vrchole a málokto sa im vyrovná.

V roku 2026 sa Bratislava môže tešiť na ďalšie kolo metalovej apokalypsy. IRON MAIDEN sľubujú výnimočné až filmové efekty, neskutočnú energiu a fantastickú show, ktorá pohltí Národný futbalový štadión od prvých tónov až po posledný akord.

Kapela pri svojom návrate do Európy plánuje vystúpiť aj na niekoľkých festivaloch. No na Slovensku Iron Maiden odohrajú plnohodnotnú koncertnú show so všetkým, čo k tomu patrí a nie skrátený festivalový set. Pôjde o jediný samostatný koncert v najbližšom okolí! Bude to veľké, bude to hlučné, bude to Iron Maiden so všetkým, čo k tomu patrí.
 

LEGENDÁRNY SETLIST, KTORÝ DEFINOVAL DEJINY METALU


Iron Maiden prinesú špeciálny výber skladieb mapujúcich ich prvé desaťročia kariéry. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na nezabudnuteľné skladby ako "The Trooper”, "Run to the Hills”, "Hallowed Be Thy Name”, "Aces High”, "Fear of the Dark” či hymnickú "The Number of the Beast”. Setlist nabitý nesmrteľnými klasikami!
 
 

NA VSTUPENKY BUĎTE PRIPRAVENÍ!


Záujem bude obrovský. Po tom, čo sa minulý rok lístky vypredali v priebehu jednej hodiny, sa očakáva masívny nápor fanúšikov. Predpredaj štartuje už v sobotu 27. septembra o 10:00. Buďte pripravení – toto je jedinečná príležitosť byť súčasťou metalového sviatku.

IRON MAIDEN
30. MÁJ 2026/NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN/BRATISLAVA
Vstupenky dostupné od 27. septembra 2025 od 10:00 hod. online 

https://www.ticketportal.sk/event/IRON-MAIDEN?ID_partner=60

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Iron Maiden sa vracajú! © SITA Všetky práva vyhradené.


Tagy: Iron Maiden Koncert
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Na festivale Nova Rock 2025, 35 km od Bratislavy, opäť vystúpia The Cure

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 