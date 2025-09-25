|
Štvrtok 25.9.2025
Meniny má Vladislav
|Denník - Správy
25. septembra 2025
Iron Maiden sa vracajú!
Toto je správa, na ktorú všetci fanúšikovia metalu čakali! Po fenomenálnom úspechu, keď na začiatku turné kapela bleskovo vypredala všetky európske metropoly, hlási IRON MAIDEN návrat na Slovensko! ...
25.9.2025 (SITA.sk) - Toto je správa, na ktorú všetci fanúšikovia metalu čakali! Po fenomenálnom úspechu, keď na začiatku turné kapela bleskovo vypredala všetky európske metropoly, hlási IRON MAIDEN návrat na Slovensko!
30. mája 2026 sa Národný futbalový štadión premení na epicentrum svetového heavy metalu. IRON MAIDEN prinesú do Bratislavy svoju masívnu šou v rámci svojho stále aktuálneho turné RUN FOR YOUR LIVES a opäť predvedú to, čo dokážu len oni – totálnu hudobnú a vizuálnu smršť s Eddiem v hlavnej úlohe!
Ohlasy fanúšikov i médií po koncerte 2025 boli jednoznačné – nezabudnuteľný, dychberúci, najlepší koncert roka! Od ikonického setlistu, cez dokonalý zvuk až po brutálnu vizuálnu šou s gigantickými kulisami a legendárnym maskotom Eddiem – Iron Maiden predviedli, že sú stále na absolútnom vrchole a málokto sa im vyrovná.
V roku 2026 sa Bratislava môže tešiť na ďalšie kolo metalovej apokalypsy. IRON MAIDEN sľubujú výnimočné až filmové efekty, neskutočnú energiu a fantastickú show, ktorá pohltí Národný futbalový štadión od prvých tónov až po posledný akord.
Kapela pri svojom návrate do Európy plánuje vystúpiť aj na niekoľkých festivaloch. No na Slovensku Iron Maiden odohrajú plnohodnotnú koncertnú show so všetkým, čo k tomu patrí a nie skrátený festivalový set. Pôjde o jediný samostatný koncert v najbližšom okolí! Bude to veľké, bude to hlučné, bude to Iron Maiden so všetkým, čo k tomu patrí.
Iron Maiden prinesú špeciálny výber skladieb mapujúcich ich prvé desaťročia kariéry. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na nezabudnuteľné skladby ako "The Trooper”, "Run to the Hills”, "Hallowed Be Thy Name”, "Aces High”, "Fear of the Dark” či hymnickú "The Number of the Beast”. Setlist nabitý nesmrteľnými klasikami!
NA VSTUPENKY BUĎTE PRIPRAVENÍ!
Záujem bude obrovský. Po tom, čo sa minulý rok lístky vypredali v priebehu jednej hodiny, sa očakáva masívny nápor fanúšikov. Predpredaj štartuje už v sobotu 27. septembra o 10:00. Buďte pripravení – toto je jedinečná príležitosť byť súčasťou metalového sviatku.
IRON MAIDEN
30. MÁJ 2026/NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN/BRATISLAVA
Vstupenky dostupné od 27. septembra 2025 od 10:00 hod. online
https://www.ticketportal.sk/event/IRON-MAIDEN?ID_partner=60
