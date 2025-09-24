Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

24. septembra 2025

Na festivale Nova Rock 2025, 35 km od Bratislavy, opäť vystúpia The Cure


Očakáva sa, že viacero novších piesní odznie na budúcoročnom turné v plnotučných a 130- až 150-minútových setlistoch The Cure.



Na festivale Nova Rock 2025, 35 km od Bratislavy, opäť vystúpia The Cure

Na metalovom a hardrockovom festivale Nova Rock po šiestich rokoch opäť vystúpia The Cure. Organizátori žánrového megapodujatia neďaleko od Bratislavy sa snažia každoročne priviesť hedlajnerov a aj druhý sled vystupujúcich, ktorí produkciu osviežia aj inými pohľadmi na rockovú hudbu. Vlani to boli napríklad Linkin Park, Iggy Pop i Idles, v roku 2024 Green Day, Jane´s Addiction, Sisters of Mercy, Mneskin, či Alice Cooper.


V roku 2019 Robertovi Smithovi a spol. "predskakovali" v Nickelsdorfe The Smashing Pumpkins, vyslanci amerického alternatívneho rocku slávnej grungeovej éry 90-tych rokov. Podľa aktualizovaných informácií na stránke festivalu by The Cure mali vystúpiť v piatok 12. júna 2026 a tiež aj ďalšia svetoznáma kapela Offspring. Program (11.-14. júna) sa ešte len skladá, ale na nedeľu je najväčšie pódium v hlavnom čase rezervované pre Bring Me the Horizon a tiež sú dané sobotné vystúpenia slávnych heavymetalových zoskupení, britských Iron Maiden a brazílskej Sepultury.

The Cure je veľký úlovok Nova Rocku, skupina funguje už takmer 50 rokov a po temnejšom "gotickom" období ešte v minulom storočí nadobudla status legendy, ktorá si získala širšie poslucháčske zázemie, nezvyklé u interpretov postpunkovej a novovlnovej produkcie. Vlani v novembri vydala po 16 rokoch radový štúdiový album a Songs of the Lost World mal fenomenálny úspech. Stal sa rebríčkovou jednotkou v Spojenom kráľovstve, špičkové predaje boli aj v ďalších krajinách na čele s USA a Austráliou. V júni vyšla tiež skvele prijatá remixová verzia (Mixes of a Lost World). Očakáva sa, že viacero novších piesní odznie na budúcoročnom turné v plnotučných a 130- až 150-minútových setlistoch The Cure.

Tradičný štvordňový festival v rakúsko-maďarskom pohraničí každoročne priláka vyše 200.000 návštevníkov, prirodzene najviac z Rakúska, potom z Maďarska a veľkú enklávu zvyknú tvoriť aj Slováci. Nickelsdorf je nenápadná burgenlandská obec iba cca 35 km od Bratislavy. Pre mnohých našincov tak "odpadajú" prípadné starosti s ubytovaním, aj keď aj v tejto záležitosti sa poskytujú riešenia v súlade s nákupom vstupeniek.

<< predchádzajúci článok
Zomrela talianska herečka Claudia Cardinale, mala 87 rokov

