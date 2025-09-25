Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 25.9.2025
 Meniny má Vladislav
 24hod.sk    Z domova

25. septembra 2025

Umelecký svet smúti. Vo veku 91 rokov zomrel významný slovenský sochár a pedagóg Juraj Bartusz


Vo veku 91 rokov zomrel významný slovenský sochár a pedagóg Juraj Bartusz. O jeho úmrtí informuje Denník N. Bartusz sa narodil ...



480334549_1178120287004672_6374275443825208739_n 676x451 25.9.2025 (SITA.sk) - Vo veku 91 rokov zomrel významný slovenský sochár a pedagóg Juraj Bartusz. O jeho úmrtí informuje Denník N. Bartusz sa narodil 23. októbra 1933 v obci Kamenín (okres Nové Zámky). Vyštudoval v Prahe, na umeleckú scénu vstúpil v 60. rokoch minulého storočia.


Po Nežnej revolúcii pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, neskôr bol spoluzakladateľom Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Ako o ňom píše Slovenská národná galéria, pre Bartusza je kľúčová téma, teda čas, časopriestor, pretavený do fixovania individuálnych stôp prostredníctvom umeleckého gesta.

Jeho život i tvorba boli úzko prepojené s mestom Košice. Na Alžbetinej ulici v metropole východu možno nájsť jeho sochu maliara Júliusa Jakobyho. Vystavoval doma aj v zahraničí.

Jeho diela možno nájsť v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Slovenského národného múzea, ale aj mnohých ďalších slovenských zbierkotvorných inštitúcií, medzi nimi napríklad Východoslovenskej galérie.


Zdroj: SITA.sk - Umelecký svet smúti. Vo veku 91 rokov zomrel významný slovenský sochár a pedagóg Juraj Bartusz © SITA Všetky práva vyhradené.

