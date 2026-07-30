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30. júla 2026

Islamský štát sa prihlásil k vražde predstaviteľa afganského vládnuceho hnutia Taliban


Tagy: Afganská vláda Atentát Islamský štát Taliban

Pri útoku v provincii Badachšán zahynul šéf miestneho úradu pre informácie a kultúru. Taliban oznámil zabitie jedného útočníka a zadržanie druhého. Regionálna odnož džihádistickej organizácie ...



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pictures_of_the_week_global_photo_gallery_35736 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Pri útoku v provincii Badachšán zahynul šéf miestneho úradu pre informácie a kultúru. Taliban oznámil zabitie jedného útočníka a zadržanie druhého.


Regionálna odnož džihádistickej organizácie Islamský štát sa prihlásila k zodpovednosti za zabitie predstaviteľa vládnuceho hnutia Taliban na severovýchode Afganistanu. Vyplýva to zo správy monitorovacej organizácie SITE.

Vedúci provinčného úradu pre informácie a kultúru v provincii Badachšán Zabihulláh Amírí zahynul v utorok pri streľbe počas cesty do provinčného hlavného mesta Fajzabád.

Zabili odpadlíka


Podľa vyhlásenia odnože Islamský štát v provincii Chorásán bol pri útoku zabitý aj jeden z jeho ochrankárov.

„Vojaci kalifátu zaútočili na veliteľa odpadlíckej milície Taliban... a zabili ho spolu s jedným z jeho ochrankárov,“ uviedla skupina vo vyhlásení.

Zbabelý čin


Afganské ministerstvo informácií a kultúry označilo útok za zbabelý a oznámilo, že bezpečnostné zložky jedného z útočníkov zabili a druhého zadržali. „Takéto zbabelé činy nikdy neoslabia naše pevné odhodlanie,“ uviedlo ministerstvo.

Zavraždili aj ministra


Taliban po návrate k moci v roku 2021 opakovane vyhlasuje, že v Afganistane obnovil bezpečnosť.

Napriek tomu v krajine naďalej dochádza k sporadickým útokom, ku ktorým sa v niektorých prípadoch hlási organizácia Islamský štát v provincii Chorásán.

Skupina prevzala zodpovednosť aj za januárový bombový útok na čínsku reštauráciu v centre Kábulu a za samovražedný atentát z decembra 2024, pri ktorom zahynul minister pre utečencov Chalíl ur-Rahmán Hakkání.


Zdroj: SITA.sk - Islamský štát sa prihlásil k vražde predstaviteľa afganského vládnuceho hnutia Taliban © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Afganská vláda Atentát Islamský štát Taliban
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