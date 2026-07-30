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30. júla 2026
Islamský štát sa prihlásil k vražde predstaviteľa afganského vládnuceho hnutia Taliban
Pri útoku v provincii Badachšán zahynul šéf miestneho úradu pre informácie a kultúru. Taliban oznámil zabitie jedného útočníka a zadržanie druhého. Regionálna odnož džihádistickej organizácie ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Pri útoku v provincii Badachšán zahynul šéf miestneho úradu pre informácie a kultúru. Taliban oznámil zabitie jedného útočníka a zadržanie druhého.
Regionálna odnož džihádistickej organizácie Islamský štát sa prihlásila k zodpovednosti za zabitie predstaviteľa vládnuceho hnutia Taliban na severovýchode Afganistanu. Vyplýva to zo správy monitorovacej organizácie SITE.
Vedúci provinčného úradu pre informácie a kultúru v provincii Badachšán Zabihulláh Amírí zahynul v utorok pri streľbe počas cesty do provinčného hlavného mesta Fajzabád.
Podľa vyhlásenia odnože Islamský štát v provincii Chorásán bol pri útoku zabitý aj jeden z jeho ochrankárov.
„Vojaci kalifátu zaútočili na veliteľa odpadlíckej milície Taliban... a zabili ho spolu s jedným z jeho ochrankárov,“ uviedla skupina vo vyhlásení.
Afganské ministerstvo informácií a kultúry označilo útok za zbabelý a oznámilo, že bezpečnostné zložky jedného z útočníkov zabili a druhého zadržali. „Takéto zbabelé činy nikdy neoslabia naše pevné odhodlanie,“ uviedlo ministerstvo.
Taliban po návrate k moci v roku 2021 opakovane vyhlasuje, že v Afganistane obnovil bezpečnosť.
Napriek tomu v krajine naďalej dochádza k sporadickým útokom, ku ktorým sa v niektorých prípadoch hlási organizácia Islamský štát v provincii Chorásán.
Skupina prevzala zodpovednosť aj za januárový bombový útok na čínsku reštauráciu v centre Kábulu a za samovražedný atentát z decembra 2024, pri ktorom zahynul minister pre utečencov Chalíl ur-Rahmán Hakkání.
Zdroj: SITA.sk - Islamský štát sa prihlásil k vražde predstaviteľa afganského vládnuceho hnutia Taliban © SITA Všetky práva vyhradené.
Regionálna odnož džihádistickej organizácie Islamský štát sa prihlásila k zodpovednosti za zabitie predstaviteľa vládnuceho hnutia Taliban na severovýchode Afganistanu. Vyplýva to zo správy monitorovacej organizácie SITE.
Vedúci provinčného úradu pre informácie a kultúru v provincii Badachšán Zabihulláh Amírí zahynul v utorok pri streľbe počas cesty do provinčného hlavného mesta Fajzabád.
Zabili odpadlíka
Podľa vyhlásenia odnože Islamský štát v provincii Chorásán bol pri útoku zabitý aj jeden z jeho ochrankárov.
„Vojaci kalifátu zaútočili na veliteľa odpadlíckej milície Taliban... a zabili ho spolu s jedným z jeho ochrankárov,“ uviedla skupina vo vyhlásení.
Zbabelý čin
Afganské ministerstvo informácií a kultúry označilo útok za zbabelý a oznámilo, že bezpečnostné zložky jedného z útočníkov zabili a druhého zadržali. „Takéto zbabelé činy nikdy neoslabia naše pevné odhodlanie,“ uviedlo ministerstvo.
Zavraždili aj ministra
Taliban po návrate k moci v roku 2021 opakovane vyhlasuje, že v Afganistane obnovil bezpečnosť.
Napriek tomu v krajine naďalej dochádza k sporadickým útokom, ku ktorým sa v niektorých prípadoch hlási organizácia Islamský štát v provincii Chorásán.
Skupina prevzala zodpovednosť aj za januárový bombový útok na čínsku reštauráciu v centre Kábulu a za samovražedný atentát z decembra 2024, pri ktorom zahynul minister pre utečencov Chalíl ur-Rahmán Hakkání.
Zdroj: SITA.sk - Islamský štát sa prihlásil k vražde predstaviteľa afganského vládnuceho hnutia Taliban © SITA Všetky práva vyhradené.
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