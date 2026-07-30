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30. júla 2026
Krym trápia dronové útoky, výpadky elektriny aj „cesta smrti“. Liter benzínu za zhruba 2,80 eur
Hotely, rekreačné zariadenia či podniky, ktoré si to môžu dovoliť, fungujú pomocou dieselových generátorov. Obyvatelia Ruskom anektovaného Krymu si zvykajú na ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Hotely, rekreačné zariadenia či podniky, ktoré si to môžu dovoliť, fungujú pomocou dieselových generátorov.
Obyvatelia Ruskom anektovaného Krymu si zvykajú na leto poznačené častými útokmi ukrajinských dronov, výpadkami elektriny a nedostatkom pohonných látok. Napriek zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii sa mnohí snažia pokračovať v bežnom živote, hoci ukrajinské útoky na energetickú infraštruktúru a zásobovacie trasy sa v ostatných mesiacoch výrazne zintenzívnili.
Nad prístavným mestom Sevastopoľ sa pravidelne ozývajú výbuchy. Miestni obyvatelia si často nie sú istí, či ide o cvičenie ruskej protivzdušnej obrany alebo o skutočný útok dronov. „Už sme si zvykli. Naozaj sa už ničoho nebojíme,“ povedal agentúre AFP Heorhij, ktorý pracuje v cestovnom ruchu.
Aj keď sa na pobreží ľudia kúpu, športujú či trávia čas v kaviarňach, varovania pred leteckými útokmi sú čoraz častejšie. Podľa krymských úradov si útoky z noci z utorka na stredu vyžiadali dve obete na životoch.
Každodennou súčasťou života približne 2,4 milióna obyvateľov polostrova sa stali aj pravidelné odstávky elektriny. Distribučná spoločnosť Krymenerho zverejňuje harmonogram plánovaných výpadkov každý deň. Miestne úrady už vyhlásili stav núdze a dočasne zastavili predaj benzínu.
Hotely, rekreačné zariadenia či podniky, ktoré si to môžu dovoliť, fungujú pomocou dieselových generátorov. „Áno, počuť generátor. Nemám na výber, inak by sa sorbety roztopili. Tento rok je jednoducho katastrofa,“ povedala majiteľka obchodu s potravinami v Jalte Oksana.
Rusko anektovalo Krym v roku 2014, čo vyvolalo prvé západné sankcie. Polostrov má pre prezidenta Vladimira Putina významnú symbolickú aj politickú hodnotu a Moskva ho považuje za svoje územie. Väčšina medzinárodného spoločenstva však ruskú anexiu neuznáva a Krym naďalej považuje za súčasť Ukrajiny.
Viac ako štyri roky po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sú na Kryme viditeľné batérie protivzdušnej obrany, poškodené elektrické rozvodne aj zatvorené čerpacie stanice. Tie, ktoré ešte predávajú palivá bežným vodičom, často nezverejňujú ceny. Liter benzínu s oktánovým číslom 95 stojí približne 250 rubľov (približne 2,80 eur), teda troj až štvornásobok ceny spred niekoľkých rokov.
Zásobovanie z Ruska je čoraz komplikovanejšie. Ukrajina pravidelne útočí na cisterny a nákladné vozidlá smerujúce na Krym cez okupované časti južnej Ukrajiny. Miestni túto trasu označujú za „cestu smrti“.
Alternatívou zostáva Kerčský most, 19 kilometrov dlhé cestné a železničné spojenie medzi Krymom a Ruskom, ktoré sa stalo jedným zo symbolov ruskej anexie. Aj tento most je opakovane terčom ukrajinských útokov. Po výbuchu v roku 2022 naň už nesmú vchádzať cisterny s pohonnými látkami.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý mesiac uviedol, že cieľom útokov na Krym je „vytvoriť podmienky, za ktorých bude Rusko nútené zvoliť si mier“. Kyjev zároveň tvrdí, že ide o primeranú odpoveď na ruské útoky proti ukrajinským mestám.
Výskumníčka amerického Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) Maria Snegovajová označila Krym za „korunný klenot ruských územných ziskov od roku 2014“, okolo ktorého Moskva vytvorila silný historický a politický príbeh. Ukrajina tento výklad odmieta a väčšina krajín sveta naďalej považuje Krym za ukrajinské územie.
Hoci sa objavujú správy o tom, že niektorí obyvatelia polostrov opúšťajú, oficiálne údaje nie sú k dispozícii. Osemnásťročná študentka Jekaterina, ktorá prišla na Krym z Moskvy na letné prázdniny, priznala, že by chcela v budúcnosti žiť v zahraničí. „Najskôr by som chcela ísť do Ázie. Ak to nebude možné, možno do Holandska alebo inej európskej krajiny. Tam je viac možností,“ povedala.
Zdroj: SITA.sk - Krym trápia dronové útoky, výpadky elektriny aj „cesta smrti“. Liter benzínu za zhruba 2,80 eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Obyvatelia Ruskom anektovaného Krymu si zvykajú na leto poznačené častými útokmi ukrajinských dronov, výpadkami elektriny a nedostatkom pohonných látok. Napriek zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii sa mnohí snažia pokračovať v bežnom živote, hoci ukrajinské útoky na energetickú infraštruktúru a zásobovacie trasy sa v ostatných mesiacoch výrazne zintenzívnili.
Nad prístavným mestom Sevastopoľ sa pravidelne ozývajú výbuchy. Miestni obyvatelia si často nie sú istí, či ide o cvičenie ruskej protivzdušnej obrany alebo o skutočný útok dronov. „Už sme si zvykli. Naozaj sa už ničoho nebojíme,“ povedal agentúre AFP Heorhij, ktorý pracuje v cestovnom ruchu.
Aj keď sa na pobreží ľudia kúpu, športujú či trávia čas v kaviarňach, varovania pred leteckými útokmi sú čoraz častejšie. Podľa krymských úradov si útoky z noci z utorka na stredu vyžiadali dve obete na životoch.
Sorbety by sa roztopili...
Každodennou súčasťou života približne 2,4 milióna obyvateľov polostrova sa stali aj pravidelné odstávky elektriny. Distribučná spoločnosť Krymenerho zverejňuje harmonogram plánovaných výpadkov každý deň. Miestne úrady už vyhlásili stav núdze a dočasne zastavili predaj benzínu.
Hotely, rekreačné zariadenia či podniky, ktoré si to môžu dovoliť, fungujú pomocou dieselových generátorov. „Áno, počuť generátor. Nemám na výber, inak by sa sorbety roztopili. Tento rok je jednoducho katastrofa,“ povedala majiteľka obchodu s potravinami v Jalte Oksana.
Rusko anektovalo Krym v roku 2014, čo vyvolalo prvé západné sankcie. Polostrov má pre prezidenta Vladimira Putina významnú symbolickú aj politickú hodnotu a Moskva ho považuje za svoje územie. Väčšina medzinárodného spoločenstva však ruskú anexiu neuznáva a Krym naďalej považuje za súčasť Ukrajiny.
Čoraz náročnejšie zásobovanie
Viac ako štyri roky po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sú na Kryme viditeľné batérie protivzdušnej obrany, poškodené elektrické rozvodne aj zatvorené čerpacie stanice. Tie, ktoré ešte predávajú palivá bežným vodičom, často nezverejňujú ceny. Liter benzínu s oktánovým číslom 95 stojí približne 250 rubľov (približne 2,80 eur), teda troj až štvornásobok ceny spred niekoľkých rokov.
Zásobovanie z Ruska je čoraz komplikovanejšie. Ukrajina pravidelne útočí na cisterny a nákladné vozidlá smerujúce na Krym cez okupované časti južnej Ukrajiny. Miestni túto trasu označujú za „cestu smrti“.
Alternatívou zostáva Kerčský most, 19 kilometrov dlhé cestné a železničné spojenie medzi Krymom a Ruskom, ktoré sa stalo jedným zo symbolov ruskej anexie. Aj tento most je opakovane terčom ukrajinských útokov. Po výbuchu v roku 2022 naň už nesmú vchádzať cisterny s pohonnými látkami.
Korunný klenot
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý mesiac uviedol, že cieľom útokov na Krym je „vytvoriť podmienky, za ktorých bude Rusko nútené zvoliť si mier“. Kyjev zároveň tvrdí, že ide o primeranú odpoveď na ruské útoky proti ukrajinským mestám.
Výskumníčka amerického Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) Maria Snegovajová označila Krym za „korunný klenot ruských územných ziskov od roku 2014“, okolo ktorého Moskva vytvorila silný historický a politický príbeh. Ukrajina tento výklad odmieta a väčšina krajín sveta naďalej považuje Krym za ukrajinské územie.
Hoci sa objavujú správy o tom, že niektorí obyvatelia polostrov opúšťajú, oficiálne údaje nie sú k dispozícii. Osemnásťročná študentka Jekaterina, ktorá prišla na Krym z Moskvy na letné prázdniny, priznala, že by chcela v budúcnosti žiť v zahraničí. „Najskôr by som chcela ísť do Ázie. Ak to nebude možné, možno do Holandska alebo inej európskej krajiny. Tam je viac možností,“ povedala.
Zdroj: SITA.sk - Krym trápia dronové útoky, výpadky elektriny aj „cesta smrti“. Liter benzínu za zhruba 2,80 eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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