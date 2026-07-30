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30. júla 2026

Koľko stáli bilbordy KSK? Porvažník žiada od Trnku zverejniť kompletné údaje o kampani – VIDEO


Tagy: Komunálne voľby Predseda KSK Volebná kampaň

Podľa Porvažníka je dôvodom to, že mesiac po jeho verejnej výzve na krajskom zastupiteľstve predseda KSK Rastislav Trnka tieto informácie stále nezverejnil. Kandidát



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3j2a1793 scaled 1 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Podľa Porvažníka je dôvodom to, že mesiac po jeho verejnej výzve na krajskom zastupiteľstve predseda KSK Rastislav Trnka tieto informácie stále nezverejnil.


Kandidát Progresívneho Slovenska na predsedu Košického samosprávneho kraja v jesenných spojených voľbách Marián Porvažník, ktorého podporuje aj ďalších sedem strán súčasnej opozície, podáva žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Od vedenia kraja žiada zverejniť kompletné údaje o reklamnej kampani Košického samosprávneho kraja vrátane počtu bilbordov, ich ceny, spôsobu obstarania, jednotkových nákladov aj porovnania s predchádzajúcimi rokmi.

Verejná výzva


Podľa Porvažníka je dôvodom to, že mesiac po jeho verejnej výzve na krajskom zastupiteľstve predseda KSK Rastislav Trnka tieto informácie stále nezverejnil. Zároveň upozorňuje, že obyvatelia kraja majú právo vedieť, ako sa nakladá s verejnými peniazmi, najmä v období pred voľbami. „Presne pred mesiacom som predsedu kraja požiadal, aby tieto údaje zverejnil. Nestalo sa tak. Ak je všetko v poriadku, neexistuje dôvod ich tajiť. Transparentnosť nie je útok na vedenie kraja, ale základná povinnosť voči občanom,“ povedal Porvažník.

V posledných týždňoch je po celom Košickom kraji viditeľná intenzívna bilbordová kampaň Košického samosprávneho kraja aj župana Rastislava Trnku. „Keď stoja vedľa seba na rovnakých miestach a v rovnakom čase (billbordy), je prirodzené, že sa ľudia pýtajú, kde sa končí komunikácia kraja a kde sa začína volebná kampaň predsedu Trnku. Nechceme špekulovať. Chceme fakty. Preto podávame infožiadosť a všetky získané informácie zverejníme,“ uviedol Porvažník. Zároveň otvoril otázku hospodárnosti vynakladania verejných financií.

Podľa neho by si verejnosť mala vedieť urobiť vlastný názor, či sú státisíce eur vynaložené na reklamnú kampaň najlepším využitím peňazí kraja v čase, keď región rieši následky ničivých búrok, podporu cestovného ruchu na Gemeri či nedostatok ambulancií na Spiši.

Bilbordová kampaň


Predseda strany Demokrati Jaroslav Naď upozornil na rozsah bilbordovej kampane úradujúceho predsedu kraja. „Rastislav Trnka vedie jednu z najväčších bilbordových kampaní, aké sme v regionálnych voľbách videli. Preto je úplne legitímne pýtať sa, kto ju financuje, aké sú jej skutočné náklady a či sú všetky výdavky riadne vykázané na transparentnom účte,“ povedal Naď s tým, že Trnku vo voľbách nepodporuje žiadna politická strana, ktorá by mu mohla túto kampaň zaplatiť. Podľa neho rovnaké otázky vyvoláva aj intenzívna reklamná kampaň Košického samosprávneho kraja.

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„Verejné peniaze nesmú vytvárať marketingovú výhodu pre úradujúceho kandidáta. Nie je to otázka politických sympatií, ale férových pravidiel. Občania musia vedieť rozlíšiť, čo je komunikácia verejnej inštitúcie a čo už osobná volebná kampaň kandidáta. Demokrati budú na transparentnom zverejnení všetkých nákladov trvať,“ uzavrel Naď.


Zdroj: SITA.sk - Koľko stáli bilbordy KSK? Porvažník žiada od Trnku zverejniť kompletné údaje o kampani – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby Predseda KSK Volebná kampaň
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