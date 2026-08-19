Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 19.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lýdia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

19. augusta 2026

Island hlasuje o návrate k rokovaniam o vstupe do Únie, Brusel dúfa v úspešný príbeh rozširovania


Tagy: islandské členstvo v EÚ

Islanďania môžu do 29. augusta odpovedať na otázku: „Malo by Island znovu otvoriť prístupové rokovania s Európskou úniou?“ Nejde teda zatiaľ o referendum o samotnom členstve, ale iba o obnovenie ...



Zdieľať
gettyimages 825513174 676x507 19.8.2026 (SITA.sk) - Islanďania môžu do 29. augusta odpovedať na otázku: „Malo by Island znovu otvoriť prístupové rokovania s Európskou úniou?“ Nejde teda zatiaľ o referendum o samotnom členstve, ale iba o obnovenie rokovaní.


Island hlasuje o tom, či má obnoviť rokovania o vstupe do Európskej únie. Brusel sa do kampane nechce miešať, výsledok však pozorne sleduje. Prípadný návrat približne 400-tisícovej krajiny k prístupovým rokovaniam by totiž mohol EÚ priniesť dlho očakávaný úspech v politike rozširovania.

Islanďania môžu do 29. augusta odpovedať na otázku: „Malo by Island znovu otvoriť prístupové rokovania s Európskou úniou?“ Nejde teda zatiaľ o referendum o samotnom členstve, ale iba o obnovenie rokovaní.

Island požiadal o členstvo v EÚ už v roku 2009 po finančnej kríze, ktorá tvrdo zasiahla jeho ekonomiku. Po niekoľkých rokoch rokovaní však Reykjavík proces zastavil a v roku 2015 svoju žiadosť odložil prostredníctvom listu adresovaného Bruselu.

Tému členstva opäť otvorila zmenená geopolitická situácia. Výrazne k tomu prispeli hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty prevezmú kontrolu nad autonómnym dánskym územím Grónsko. Tie rezonovali aj na susednom Islande, ktorý je v oblasti obrany odkázaný na Spojené štáty a Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO). Islandské úrady preto začali opäť hovoriť o výhodách členstva v EÚ.

Podľa prieskumu denníka DV zverejneného koncom júla podporovalo obnovenie rokovaní približne 53 percent respondentov. V Bruseli to vyvoláva nádej, že Island by sa mohol opäť vydať smerom k členstvu. „Myslím si, že chcú úspešný príbeh,“ povedal AFP pod podmienkou anonymity zdroj z Bruselu v súvislosti so snahou oživiť európsky integračný projekt.

EÚ sa naposledy rozšírila v roku 2013, keď do nej vstúpilo Chorvátsko. Odvtedy postupujú rokovania s kandidátskymi krajinami západného Balkánu pomaly, pričom za najbližšie k členstvu sa považujú Čierna Hora a Albánsko. Únia zároveň vedie rozsiahly prístupový proces s Ukrajinou.

Island by bol z pohľadu viacerých európskych metropol relatívne jednoduchým kandidátom. Krajina je už členom schengenského priestoru a Európskeho hospodárskeho priestoru, vďaka čomu uplatňuje značnú časť legislatívy EÚ.

Brusel však počas kampane zámerne zostáva v úzadí. Islandské úrady podľa AFP požiadali predstaviteľov Únie, aby zachovali nízky profil a nevystavovali sa obvineniam zo zasahovania do hlasovania. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot počas nedávnej návštevy Islandu iba vyhlásil, že Reykjavík nemá obnovením rokovaní s Bruselom „čo stratiť“.

„Ak sa islandský ľud rozhodne obnoviť rokovania, Európska únia je pripravená zapojiť sa konštruktívne a včas,“ uviedol hovorca Európskej komisie Guillaume Mercier.

Ani prípadné nové rokovania však nemusia byť jednoduché. Jednou z najcitlivejších otázok bude pravdepodobne rybolov, predovšetkým kvóty na lov makrel. Brusel obviňuje Island z nadmerného lovu tohto druhu, ktorý sa v dôsledku klimatickej zmeny presúva severnejšie. Rybolov má pritom pre islandskú ekonomiku zásadný význam a ministerka zahraničných vecí Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir už avizovala, že Reykjavík bude požadovať „dobrú dohodu“.

Napriek možným sporom prevláda v Bruseli optimizmus. „Nemyslím si, že by niekto chcel zablokovať vstup pre otázku rýb,“ povedal zdroj AFP.


Zdroj: SITA.sk - Island hlasuje o návrate k rokovaniam o vstupe do Únie, Brusel dúfa v úspešný príbeh rozširovania © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: islandské členstvo v EÚ
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zima môže vyhnať Rusov z Krymu, prvé rodiny už z polostrova odchádzajú
<< predchádzajúci článok
Jakab sa stal víťazom všetkých platforiem. Fico a Pellegrini sa výrazne prepadli, ukázala analýza sociálnych sietí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 