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19. augusta 2026
Zima môže vyhnať Rusov z Krymu, prvé rodiny už z polostrova odchádzajú
Podľa ukrajinského analytika Serhija Danilova sa prvé odchody už začali a zhoršenie životných podmienok počas chladných mesiacov by mohlo spustiť „reťazovú reakciu“. Energetická a palivová ...
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19.8.2026 (SITA.sk) - Podľa ukrajinského analytika Serhija Danilova sa prvé odchody už začali a zhoršenie životných podmienok počas chladných mesiacov by mohlo spustiť „reťazovú reakciu“.
Energetická a palivová kríza na Ruskom anektovanom Kryme môže s príchodom zimy viesť k výraznejšiemu odchodu Rusov, ktorí sa na polostrov prisťahovali po jeho obsadení v roku 2014. Podľa ukrajinského analytika Serhija Danilova sa prvé odchody už začali a zhoršenie životných podmienok počas chladných mesiacov by mohlo spustiť „reťazovú reakciu“. Informoval o tom projekt Krym.Realii.
Danilov, zástupca riaditeľa ukrajinského Centra blízkovýchodných štúdií, tvrdí, že zo Sevastopoľa už odišla do Ruska skupina podnikateľov.
Z Ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti sa podľa neho vrátili do Ruska aj rodiny príslušníkov Rosgvardie a ďalších bezpečnostných zložiek. „Prakticky vo všetkých prípadoch, o ktorých viem, si Rusi vyzdvihli dokumenty svojich detí z miestnych škôl,“ povedal.
Nehnuteľnosti na Kryme však podľa neho zatiaľ nepredávajú, zrejme preto, že počítajú s možnosťou návratu.
Práve nadchádzajúcu zimu považuje analytik za faktor, ktorý môže odchod obyvateľov výrazne urýchliť. Ľudia sa podľa neho obávajú života bez spoľahlivých dodávok elektriny a vody.
Zhoršenie počasia bude podľa Danilova motivovať k odchodu, pretože v zime bude bez elektriny, vody a s problémovým spojením podstatne náročnejšie fungovať než počas leta. Ak ľudia navyše uvidia odchádzať svojich susedov a známych, môže podľa neho vzniknúť spomenutá „reťazová reakcia“.
Náznaky takéhoto vývoja už podľa Krym.Realii vidieť na severe polostrova, odkiaľ niektorí obyvatelia pre energetickú krízu odchádzajú. Oficiálne údaje ruských úradov o počte odchádzajúcich však nie sú k dispozícii, preto zatiaľ nemožno hovoriť o potvrdenom masovom exode.
Situácia na Kryme sa výrazne zhoršila počas leta po tom, ako Ukrajina zintenzívnila útoky na ruskú energetickú a logistickú infraštruktúru. Kyjev tvrdí, že ich cieľom je narušiť zásobovanie ruských vojsk a oslabiť schopnosť Moskvy využívať polostrov ako vojenské a logistické zázemie. Rozsiahle výpadky elektriny v niektorých oblastiach trvajú celé dni až týždne a nedostatok paliva spolu s problémami v zásobovaní tlačí nahor ceny.
Problémy už nezasahujú iba energetiku. Obyvatelia sa sťažujú na výpadky vody a mobilného spojenia, problémy obchodov, dopravy či bankomatov. Ruské nezávislé médium Vjorstka už v júni upozorňovalo, že nedostatok paliva pripravil o možnosť normálne pracovať napríklad taxikárov, kuriérov a dopravcov a zároveň zvýšil tlak na verejnú dopravu.
Kríza pokračuje aj v polovici augusta. Dodávky elektriny boli 16. augusta obmedzené naprieč Krymom a v 35 obciach bolo zároveň obmedzené zásobovanie vodou. Ruská strana pri obmedzeniach elektriny neuviedla, ako dlho budú trvať, zatiaľ čo problémy s vodou pripísala opravám.
O problémoch pritom informujú aj médiá pôsobiace priamo v Rusku. Komsomoľská pravda v utorok uviedla, že odstávky elektriny zasahujú Simferopoľ, Jevpatoriju, Aluštu, Jaltu, Kerč, Feodosiju aj Sevastopoľ. Spoločnosti Krymenergo a Sevastopoľenergo ich pripisujú opravám elektrických sietí.
Súčasná kríza už zasiahla aj turistický ruch, ktorý je pre časť obyvateľov dôležitým zdrojom príjmov. Meduza začiatkom augusta informovala o výpadkoch elektriny, nedostatku benzínu a výraznom úbytku turistov. V Jalte podľa nej ľudia počas odstávok elektriny dokonca varili vonku pred bytovými domami.
Danilov preto očakáva, že skutočnou skúškou nebude leto, ale až príchod chladného počasia. Zatiaľ čo problémy s elektrinou, vodou či zásobovaním možno počas teplých mesiacov čiastočne zvládať, v zime môžu podľa neho zásadne ovplyvniť rozhodovanie ľudí, či na Kryme zostať. Práve najbližšie mesiace tak ukážu, či sa dnešné jednotlivé odchody premenia na širší trend.
Zdroj: SITA.sk - Zima môže vyhnať Rusov z Krymu, prvé rodiny už z polostrova odchádzajú © SITA Všetky práva vyhradené.
Energetická a palivová kríza na Ruskom anektovanom Kryme môže s príchodom zimy viesť k výraznejšiemu odchodu Rusov, ktorí sa na polostrov prisťahovali po jeho obsadení v roku 2014. Podľa ukrajinského analytika Serhija Danilova sa prvé odchody už začali a zhoršenie životných podmienok počas chladných mesiacov by mohlo spustiť „reťazovú reakciu“. Informoval o tom projekt Krym.Realii.
Odchod skupiny podnikateľov
Danilov, zástupca riaditeľa ukrajinského Centra blízkovýchodných štúdií, tvrdí, že zo Sevastopoľa už odišla do Ruska skupina podnikateľov.
Z Ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti sa podľa neho vrátili do Ruska aj rodiny príslušníkov Rosgvardie a ďalších bezpečnostných zložiek. „Prakticky vo všetkých prípadoch, o ktorých viem, si Rusi vyzdvihli dokumenty svojich detí z miestnych škôl,“ povedal.
Nehnuteľnosti na Kryme však podľa neho zatiaľ nepredávajú, zrejme preto, že počítajú s možnosťou návratu.
Môže nastať „reťazová reakcia“
Práve nadchádzajúcu zimu považuje analytik za faktor, ktorý môže odchod obyvateľov výrazne urýchliť. Ľudia sa podľa neho obávajú života bez spoľahlivých dodávok elektriny a vody.
Zhoršenie počasia bude podľa Danilova motivovať k odchodu, pretože v zime bude bez elektriny, vody a s problémovým spojením podstatne náročnejšie fungovať než počas leta. Ak ľudia navyše uvidia odchádzať svojich susedov a známych, môže podľa neho vzniknúť spomenutá „reťazová reakcia“.
Náznaky takéhoto vývoja už podľa Krym.Realii vidieť na severe polostrova, odkiaľ niektorí obyvatelia pre energetickú krízu odchádzajú. Oficiálne údaje ruských úradov o počte odchádzajúcich však nie sú k dispozícii, preto zatiaľ nemožno hovoriť o potvrdenom masovom exode.
Problémy už nezasahujú iba energetiku
Situácia na Kryme sa výrazne zhoršila počas leta po tom, ako Ukrajina zintenzívnila útoky na ruskú energetickú a logistickú infraštruktúru. Kyjev tvrdí, že ich cieľom je narušiť zásobovanie ruských vojsk a oslabiť schopnosť Moskvy využívať polostrov ako vojenské a logistické zázemie. Rozsiahle výpadky elektriny v niektorých oblastiach trvajú celé dni až týždne a nedostatok paliva spolu s problémami v zásobovaní tlačí nahor ceny.
Problémy už nezasahujú iba energetiku. Obyvatelia sa sťažujú na výpadky vody a mobilného spojenia, problémy obchodov, dopravy či bankomatov. Ruské nezávislé médium Vjorstka už v júni upozorňovalo, že nedostatok paliva pripravil o možnosť normálne pracovať napríklad taxikárov, kuriérov a dopravcov a zároveň zvýšil tlak na verejnú dopravu.
Kríza pokračuje aj v polovici augusta. Dodávky elektriny boli 16. augusta obmedzené naprieč Krymom a v 35 obciach bolo zároveň obmedzené zásobovanie vodou. Ruská strana pri obmedzeniach elektriny neuviedla, ako dlho budú trvať, zatiaľ čo problémy s vodou pripísala opravám.
O problémoch pritom informujú aj médiá pôsobiace priamo v Rusku. Komsomoľská pravda v utorok uviedla, že odstávky elektriny zasahujú Simferopoľ, Jevpatoriju, Aluštu, Jaltu, Kerč, Feodosiju aj Sevastopoľ. Spoločnosti Krymenergo a Sevastopoľenergo ich pripisujú opravám elektrických sietí.
Súčasná kríza už zasiahla aj turistický ruch, ktorý je pre časť obyvateľov dôležitým zdrojom príjmov. Meduza začiatkom augusta informovala o výpadkoch elektriny, nedostatku benzínu a výraznom úbytku turistov. V Jalte podľa nej ľudia počas odstávok elektriny dokonca varili vonku pred bytovými domami.
Danilov preto očakáva, že skutočnou skúškou nebude leto, ale až príchod chladného počasia. Zatiaľ čo problémy s elektrinou, vodou či zásobovaním možno počas teplých mesiacov čiastočne zvládať, v zime môžu podľa neho zásadne ovplyvniť rozhodovanie ľudí, či na Kryme zostať. Práve najbližšie mesiace tak ukážu, či sa dnešné jednotlivé odchody premenia na širší trend.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Zima môže vyhnať Rusov z Krymu, prvé rodiny už z polostrova odchádzajú © SITA Všetky práva vyhradené.
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