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19. augusta 2026
Jakab sa stal víťazom všetkých platforiem. Fico a Pellegrini sa výrazne prepadli, ukázala analýza sociálnych sietí
Agentúra New School Communications pravidelne zbiera a analyzuje dáta z profilov slovenských politických strán a politikov a na týždennej báze vytvára rebríček pod názvom Politický index. Platformy
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19.8.2026 (SITA.sk) - Agentúra New School Communications pravidelne zbiera a analyzuje dáta z profilov slovenských politických strán a politikov a na týždennej báze vytvára rebríček pod názvom Politický index.
Platformy YouTube, Facebook, Instagram či TikTok sú už hlavnými komunikačnými kanálmi politických strán a jednotlivých politikov, cez ktoré oslovujú stovky tisíc voličov. Agentúra New School Communications pravidelne zbiera a analyzuje dáta z profilov slovenských politických strán a politikov a na týždennej báze vytvára rebríček pod názvom Politický index.
Tento rebríček nie je ukazovateľom popularity či prieskumom preferencií, ale toho, kto si z politikov dokázal vyžiadať najviac pozornosti a reálne zasiahnuť publikum na tej ktorej sociálnej sieti. Facebook, Instagram a TikTok meria agentúra cez interakcie a YouTube cez pozretia. Uplynulé tri týždne opäť priniesli zaujímavé výsledky.
Facebook v týždni od 20. do 26. júla zaplavilo Hnutie Slovensko. V prvej desiatke politikov, ktorí si získali najväčšiu pozornosť, sa objavilo až šesť mien z Matovičovho hnutia. Na čele rebríčka sa ocitol Július Jakab, ktorý na Facebooku nazbieral viac ako 119-tisíc interakcií. Instagramu zase kraľoval líder Hnutia Slovensko Igor Matovič s viac ako 23-tisíc interakciami.
„Nasledujúci týždeň od 27. júla do 2. augusta priniesol opačný príbeh. Milan Mazurek (hnutie Republika), dovtedy jeden z najúspešnejších politikov na Instagrame aj TikToku, prakticky prestal publikovať a naraz vypadol z prvej desiatky Facebooku, Instagramu aj TikToku, kde sa dovtedy držal desať týždňov po sebe,“ priblížila agentúra s tým, že na Instagrame Mazurek klesol z približne 31-tisíc interakcií na nulu a z TikToku z takmer 15-tisíc interakcií tiež na nulu. Na Facebooku zase klesol z takmer 59-tisíc interakcií na približne tisíc.
Týždeň od 3. do 9. augusta sa stal absolútnym víťazom všetkých platforiem naraz Július Jakab. „Na Facebooku získal viac ako 90-tisíc interakcií, na Instagrame takmer 21-tisíc, na TikToku viac ako 46-tisíc a na YouTube takmer 223-tisíc pozretí,“ spresnila agentúra a podotkla, že na TikToku a YouTube prekonal Jakab zároveň najväčší skok týždňa.
Ten istý týždeň súčasne priniesol aj dva podstatné prepady. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) klesol z takmer 53-tisíc interakcií na necelých deväťtisíc. Po troch týždňoch sa tak nedostal ani do prvej desiatky Facebooku. Pokles, ktorý stojí podľa agentúry za pozornosť, sa týka aj prezidenta Petra Pellegriniho.
Ten na platforme YouTube v priebehu týždňa nič nepublikoval a z takmer 24-tisíc pozretí z predchádzajúceho týždňa sa stala nula. Vrátil sa však Milan Mazurek, ktorý bol najväčším skokanom ako na Facebooku, tak aj na Instagrame.
Výsledky analýzy ukazujú, že rebríček politických strán sa pohybuje inak než rebríčky politikov. Na YouTube si najväčšiu pozornosť dlhodobo získavali progresívci. V týždni od 20. do 26. júla nazbierali na tejto platforme viac ako 748-tisíc pozretí. To sa však zmenilo v týždni od 3. do 9. augusta, keď ich predbehla strana Smer-SD s viac ako 521-tisíc pozretiami.
Smer-SD zároveň vedie aj na platforme TikTok. Rozdiely v tom, ako si vedie strana a jednotliví politici, je podľa New School Communications jedným z najužitočnejších ukazovateľov, ktorý index ponúka. Tu sa totiž podľa agentúry ukazuje, či dosah stojí na značke, alebo len na jednej tvári.
Zdroj: SITA.sk - Jakab sa stal víťazom všetkých platforiem. Fico a Pellegrini sa výrazne prepadli, ukázala analýza sociálnych sietí © SITA Všetky práva vyhradené.
Platformy YouTube, Facebook, Instagram či TikTok sú už hlavnými komunikačnými kanálmi politických strán a jednotlivých politikov, cez ktoré oslovujú stovky tisíc voličov. Agentúra New School Communications pravidelne zbiera a analyzuje dáta z profilov slovenských politických strán a politikov a na týždennej báze vytvára rebríček pod názvom Politický index.
Najskôr viedol Jakab
Tento rebríček nie je ukazovateľom popularity či prieskumom preferencií, ale toho, kto si z politikov dokázal vyžiadať najviac pozornosti a reálne zasiahnuť publikum na tej ktorej sociálnej sieti. Facebook, Instagram a TikTok meria agentúra cez interakcie a YouTube cez pozretia. Uplynulé tri týždne opäť priniesli zaujímavé výsledky.
Facebook v týždni od 20. do 26. júla zaplavilo Hnutie Slovensko. V prvej desiatke politikov, ktorí si získali najväčšiu pozornosť, sa objavilo až šesť mien z Matovičovho hnutia. Na čele rebríčka sa ocitol Július Jakab, ktorý na Facebooku nazbieral viac ako 119-tisíc interakcií. Instagramu zase kraľoval líder Hnutia Slovensko Igor Matovič s viac ako 23-tisíc interakciami.
„Nasledujúci týždeň od 27. júla do 2. augusta priniesol opačný príbeh. Milan Mazurek (hnutie Republika), dovtedy jeden z najúspešnejších politikov na Instagrame aj TikToku, prakticky prestal publikovať a naraz vypadol z prvej desiatky Facebooku, Instagramu aj TikToku, kde sa dovtedy držal desať týždňov po sebe,“ priblížila agentúra s tým, že na Instagrame Mazurek klesol z približne 31-tisíc interakcií na nulu a z TikToku z takmer 15-tisíc interakcií tiež na nulu. Na Facebooku zase klesol z takmer 59-tisíc interakcií na približne tisíc.
Týždeň od 3. do 9. augusta sa stal absolútnym víťazom všetkých platforiem naraz Július Jakab. „Na Facebooku získal viac ako 90-tisíc interakcií, na Instagrame takmer 21-tisíc, na TikToku viac ako 46-tisíc a na YouTube takmer 223-tisíc pozretí,“ spresnila agentúra a podotkla, že na TikToku a YouTube prekonal Jakab zároveň najväčší skok týždňa.
Fico a Pellegrini sa prepadli
Ten istý týždeň súčasne priniesol aj dva podstatné prepady. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) klesol z takmer 53-tisíc interakcií na necelých deväťtisíc. Po troch týždňoch sa tak nedostal ani do prvej desiatky Facebooku. Pokles, ktorý stojí podľa agentúry za pozornosť, sa týka aj prezidenta Petra Pellegriniho.
Ten na platforme YouTube v priebehu týždňa nič nepublikoval a z takmer 24-tisíc pozretí z predchádzajúceho týždňa sa stala nula. Vrátil sa však Milan Mazurek, ktorý bol najväčším skokanom ako na Facebooku, tak aj na Instagrame.
Výsledky analýzy ukazujú, že rebríček politických strán sa pohybuje inak než rebríčky politikov. Na YouTube si najväčšiu pozornosť dlhodobo získavali progresívci. V týždni od 20. do 26. júla nazbierali na tejto platforme viac ako 748-tisíc pozretí. To sa však zmenilo v týždni od 3. do 9. augusta, keď ich predbehla strana Smer-SD s viac ako 521-tisíc pozretiami.
Smer-SD zároveň vedie aj na platforme TikTok. Rozdiely v tom, ako si vedie strana a jednotliví politici, je podľa New School Communications jedným z najužitočnejších ukazovateľov, ktorý index ponúka. Tu sa totiž podľa agentúry ukazuje, či dosah stojí na značke, alebo len na jednej tvári.
Zdroj: SITA.sk - Jakab sa stal víťazom všetkých platforiem. Fico a Pellegrini sa výrazne prepadli, ukázala analýza sociálnych sietí © SITA Všetky práva vyhradené.
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