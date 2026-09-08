Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 8.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miriama
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

08. septembra 2026

Island si predvolal amerického veľvyslanca pre Trumpovu mapu, na ktorej je ostrov súčasťou USA


Tagy: Americký prezident Americký veľvyslanec islandská vláda predvolanie veľvyslanca

Trumpov príspevok zvýšil napätie na Islande, ktorý sa v otázkach obrany dlhodobo spolieha na Spojené štáty. Island si predvolal amerického ...



Zdieľať
trump__17_2 676x451 8.9.2026 (SITA.sk) - Trumpov príspevok zvýšil napätie na Islande, ktorý sa v otázkach obrany dlhodobo spolieha na Spojené štáty.


Island si predvolal amerického veľvyslanca po tom, ako prezident USA Donald Trump zverejnil mapu, na ktorej bol ostrov zobrazený ako súčasť Spojených štátov. Islandské ministerstvo zahraničných vecí o diplomatickom proteste informovalo v utorok.

„Ministerka zahraničných vecí Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir si včera predvolala amerického veľvyslanca, aby mu jasne odkázala, že tento obrázok bol úplne nevhodný,“ uviedlo ministerstvo.

Trupove Spojené štáty


Trump v pondelok zverejnil na sociálnej sieti obrázok mapy Severnej Ameriky, na ktorej boli vo farbách americkej vlajky vyznačené Kanada, Grónsko, Mexiko aj Island.

Celá pevnina bola označená ako „Spojené štáty americké“. Prezident k obrázku nepripojil žiadne vysvetlenie.

Incident je pre Reykjavík mimoriadne citlivý aj vzhľadom na bezpečnostné väzby so Spojenými štátmi.

Obavy na Islande


Island nemá vlastnú armádu od získania nezávislosti v roku 1944, je zakladajúcim členom NATO a od roku 1951 má s Washingtonom bilaterálnu dohodu o obrane.

Napätie na Islande už predtým vyvolali opakované Trumpove vyjadrenia o prevzatí kontroly nad Grónskom, autonómnym územím Dánska vzdialeným od Islandu necelých 300 kilometrov, ako aj jeho obchodný spor s Kanadou.


Zdroj: SITA.sk - Island si predvolal amerického veľvyslanca pre Trumpovu mapu, na ktorej je ostrov súčasťou USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Americký veľvyslanec islandská vláda predvolanie veľvyslanca
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Winkler upozornil na závažné tvrdenia v trestnom oznámení týkajúce sa projektu mesta, žiada jasné odpovede – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Medzinárodné vojenské cvičenie Toxic Valley 2026 sa koná na Slovensku, zameria sa najmä na bojové chemické látky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 