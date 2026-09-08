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08. septembra 2026
Island si predvolal amerického veľvyslanca pre Trumpovu mapu, na ktorej je ostrov súčasťou USA
Trumpov príspevok zvýšil napätie na Islande, ktorý sa v otázkach obrany dlhodobo spolieha na Spojené štáty. Island si predvolal amerického ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Trumpov príspevok zvýšil napätie na Islande, ktorý sa v otázkach obrany dlhodobo spolieha na Spojené štáty.
Island si predvolal amerického veľvyslanca po tom, ako prezident USA Donald Trump zverejnil mapu, na ktorej bol ostrov zobrazený ako súčasť Spojených štátov. Islandské ministerstvo zahraničných vecí o diplomatickom proteste informovalo v utorok.
„Ministerka zahraničných vecí Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir si včera predvolala amerického veľvyslanca, aby mu jasne odkázala, že tento obrázok bol úplne nevhodný,“ uviedlo ministerstvo.
Trump v pondelok zverejnil na sociálnej sieti obrázok mapy Severnej Ameriky, na ktorej boli vo farbách americkej vlajky vyznačené Kanada, Grónsko, Mexiko aj Island.
Celá pevnina bola označená ako „Spojené štáty americké“. Prezident k obrázku nepripojil žiadne vysvetlenie.
Incident je pre Reykjavík mimoriadne citlivý aj vzhľadom na bezpečnostné väzby so Spojenými štátmi.
Island nemá vlastnú armádu od získania nezávislosti v roku 1944, je zakladajúcim členom NATO a od roku 1951 má s Washingtonom bilaterálnu dohodu o obrane.
Napätie na Islande už predtým vyvolali opakované Trumpove vyjadrenia o prevzatí kontroly nad Grónskom, autonómnym územím Dánska vzdialeným od Islandu necelých 300 kilometrov, ako aj jeho obchodný spor s Kanadou.
Zdroj: SITA.sk - Island si predvolal amerického veľvyslanca pre Trumpovu mapu, na ktorej je ostrov súčasťou USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Island si predvolal amerického veľvyslanca po tom, ako prezident USA Donald Trump zverejnil mapu, na ktorej bol ostrov zobrazený ako súčasť Spojených štátov. Islandské ministerstvo zahraničných vecí o diplomatickom proteste informovalo v utorok.
„Ministerka zahraničných vecí Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir si včera predvolala amerického veľvyslanca, aby mu jasne odkázala, že tento obrázok bol úplne nevhodný,“ uviedlo ministerstvo.
Trupove Spojené štáty
Trump v pondelok zverejnil na sociálnej sieti obrázok mapy Severnej Ameriky, na ktorej boli vo farbách americkej vlajky vyznačené Kanada, Grónsko, Mexiko aj Island.
Celá pevnina bola označená ako „Spojené štáty americké“. Prezident k obrázku nepripojil žiadne vysvetlenie.
Incident je pre Reykjavík mimoriadne citlivý aj vzhľadom na bezpečnostné väzby so Spojenými štátmi.
Obavy na Islande
Island nemá vlastnú armádu od získania nezávislosti v roku 1944, je zakladajúcim členom NATO a od roku 1951 má s Washingtonom bilaterálnu dohodu o obrane.
Napätie na Islande už predtým vyvolali opakované Trumpove vyjadrenia o prevzatí kontroly nad Grónskom, autonómnym územím Dánska vzdialeným od Islandu necelých 300 kilometrov, ako aj jeho obchodný spor s Kanadou.
Zdroj: SITA.sk - Island si predvolal amerického veľvyslanca pre Trumpovu mapu, na ktorej je ostrov súčasťou USA © SITA Všetky práva vyhradené.
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