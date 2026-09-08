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08. septembra 2026

Medzinárodné vojenské cvičenie Toxic Valley 2026 sa koná na Slovensku, zameria sa najmä na bojové chemické látky


Tagy: chemické látky hovorca Ozbrojených síl SR Toxic Valley Vojenské cvičenie

Do medzinárodného cvičenia v Zemianskych Kostoľanoch sú zapojení vojenskí špecialisti a odborné organizácie zo 14 krajín. Na Slovensku sa koná rozsiahle vojenské cvičenie Toxic Valley 2026. Informoval ...



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arm_ts75906 676x450 8.9.2026 (SITA.sk) - Do medzinárodného cvičenia v Zemianskych Kostoľanoch sú zapojení vojenskí špecialisti a odborné organizácie zo 14 krajín.


Na Slovensku sa koná rozsiahle vojenské cvičenie Toxic Valley 2026. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cieľom cvičenia je preveriť a zdokonaliť schopnosti špecializovaných tímov pri odbere vzoriek, identifikácií nebezpečných chemických látok a ich následnom vyhodnocovaní.

Cvičenie sa koná od 7. do 18. septembra vo Výcvikovom a testovacom centre RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch. Organizujú ho slovenské ozbrojené sily v spolupráci so zahraničnými partnermi.

Do medzinárodného cvičenia sú zapojení vojenskí špecialisti a odborné organizácie zo 14 krajín. Zastúpenie na cvičení majú špecialisti z Belgicka, Česka, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Litvy, Luxemburska, Nórska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Španielska, USA a Spoločného centra výnimočnosti NATO pre oblasť CBRN obrany (JCBRND COE).

Súčasťou cvičenia bude aj výcvik zameraný na prácu s bojovými chemickými látkami, drogami a prekurzormi. Precvičovať sa budú moderné štandardizované operačné postupy a spolupráca špecializovaných tímov,“ priblížili ozbrojené sily s tým, že cvičenie sa bude realizovať v dvoch paralelných fázach.

Časť SICA (Sampling nad Identification of Chemical Agents) sa koná 7. a 8. septembra a je zameraná na výcvik špecializovaných tímov na odber vzoriek a identifikáciu chemických látok v simulovaných krízových situáciách. Od 14. do 18. septembra bude súbežne prebiehať aj časť LAB, ktorá sa zase zameria na súbežný výcvik mobilných chemických identifikačných laboratórií (MOBLAB).


Zdroj: SITA.sk - Medzinárodné vojenské cvičenie Toxic Valley 2026 sa koná na Slovensku, zameria sa najmä na bojové chemické látky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: chemické látky hovorca Ozbrojených síl SR Toxic Valley Vojenské cvičenie
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