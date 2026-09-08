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08. septembra 2026
Medzinárodné vojenské cvičenie Toxic Valley 2026 sa koná na Slovensku, zameria sa najmä na bojové chemické látky
Do medzinárodného cvičenia v Zemianskych Kostoľanoch sú zapojení vojenskí špecialisti a odborné organizácie zo 14 krajín. Na Slovensku sa koná rozsiahle vojenské cvičenie Toxic Valley 2026. Informoval ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Do medzinárodného cvičenia v Zemianskych Kostoľanoch sú zapojení vojenskí špecialisti a odborné organizácie zo 14 krajín.
Na Slovensku sa koná rozsiahle vojenské cvičenie Toxic Valley 2026. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cieľom cvičenia je preveriť a zdokonaliť schopnosti špecializovaných tímov pri odbere vzoriek, identifikácií nebezpečných chemických látok a ich následnom vyhodnocovaní.
Cvičenie sa koná od 7. do 18. septembra vo Výcvikovom a testovacom centre RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch. Organizujú ho slovenské ozbrojené sily v spolupráci so zahraničnými partnermi.
Do medzinárodného cvičenia sú zapojení vojenskí špecialisti a odborné organizácie zo 14 krajín. Zastúpenie na cvičení majú špecialisti z Belgicka, Česka, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Litvy, Luxemburska, Nórska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Španielska, USA a Spoločného centra výnimočnosti NATO pre oblasť CBRN obrany (JCBRND COE).
„Súčasťou cvičenia bude aj výcvik zameraný na prácu s bojovými chemickými látkami, drogami a prekurzormi. Precvičovať sa budú moderné štandardizované operačné postupy a spolupráca špecializovaných tímov,“ priblížili ozbrojené sily s tým, že cvičenie sa bude realizovať v dvoch paralelných fázach.
Časť SICA (Sampling nad Identification of Chemical Agents) sa koná 7. a 8. septembra a je zameraná na výcvik špecializovaných tímov na odber vzoriek a identifikáciu chemických látok v simulovaných krízových situáciách. Od 14. do 18. septembra bude súbežne prebiehať aj časť LAB, ktorá sa zase zameria na súbežný výcvik mobilných chemických identifikačných laboratórií (MOBLAB).
Zdroj: SITA.sk - Medzinárodné vojenské cvičenie Toxic Valley 2026 sa koná na Slovensku, zameria sa najmä na bojové chemické látky © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Slovensku sa koná rozsiahle vojenské cvičenie Toxic Valley 2026. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cieľom cvičenia je preveriť a zdokonaliť schopnosti špecializovaných tímov pri odbere vzoriek, identifikácií nebezpečných chemických látok a ich následnom vyhodnocovaní.
Cvičenie sa koná od 7. do 18. septembra vo Výcvikovom a testovacom centre RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch. Organizujú ho slovenské ozbrojené sily v spolupráci so zahraničnými partnermi.
Do medzinárodného cvičenia sú zapojení vojenskí špecialisti a odborné organizácie zo 14 krajín. Zastúpenie na cvičení majú špecialisti z Belgicka, Česka, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Litvy, Luxemburska, Nórska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Španielska, USA a Spoločného centra výnimočnosti NATO pre oblasť CBRN obrany (JCBRND COE).
„Súčasťou cvičenia bude aj výcvik zameraný na prácu s bojovými chemickými látkami, drogami a prekurzormi. Precvičovať sa budú moderné štandardizované operačné postupy a spolupráca špecializovaných tímov,“ priblížili ozbrojené sily s tým, že cvičenie sa bude realizovať v dvoch paralelných fázach.
Časť SICA (Sampling nad Identification of Chemical Agents) sa koná 7. a 8. septembra a je zameraná na výcvik špecializovaných tímov na odber vzoriek a identifikáciu chemických látok v simulovaných krízových situáciách. Od 14. do 18. septembra bude súbežne prebiehať aj časť LAB, ktorá sa zase zameria na súbežný výcvik mobilných chemických identifikačných laboratórií (MOBLAB).
Zdroj: SITA.sk - Medzinárodné vojenské cvičenie Toxic Valley 2026 sa koná na Slovensku, zameria sa najmä na bojové chemické látky © SITA Všetky práva vyhradené.
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