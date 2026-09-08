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08. septembra 2026

Winkler upozornil na závažné tvrdenia v trestnom oznámení týkajúce sa projektu mesta, žiada jasné odpovede – VIDEO, FOTO


Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku Transprojekt Trestné oznámenie

Prezentované trestné oznámenie hovorí o podozreniach z machinácií a o koordinovanom postupe viacerých osôb s cieľom protiprávne sa obohatiť. Kandidát na primátora Bratislavy a líder strany Dunaj



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69de141162cd59802379651 676x451 8.9.2026 (SITA.sk) - Prezentované trestné oznámenie hovorí o podozreniach z machinácií a o koordinovanom postupe viacerých osôb s cieľom protiprávne sa obohatiť.


Kandidát na primátora Bratislavy a líder strany Dunaj Martin Winkler v utorok informoval o závažných tvrdeniach obsiahnutých v trestnom oznámení bývalého správcu konkurznej podstaty spoločnosti Transprojekt. Prezentované tvrdenia sa podľa Winklera týkajú priebehu konkurzného konania, osôb spojených s hlavným mestom aj budúcnosti projektu Predstaničného námestia.

Prezentované trestné oznámenie obsahuje veľmi vážne tvrdenia o ľuďoch pôsobiacich na magistráte. Hovorí o podozreniach z machinácií, ovplyvňovaní konkurzného konania a o koordinovanom postupe viacerých osôb s cieľom protiprávne sa obohatiť. Tieto tvrdenia sú natoľko závažné, že ich nemožno ignorovať a verejnosť má právo dostať na ne odpovede,“ uviedol kandidát na primátora.

Dlžník aj veriteľ


Spoločnosť Transprojekt v minulosti pripravila a financovala projekt rekonštrukcie Hlavnej stanice a Predstaničného námestia a s vtedajším primátorom Milanom Ftáčnikom uzatvorila zmluvu o budúcej zmluve.

Po zmene vedenia mesta sa projekt stopol a Transprojekt následne zažaloval hlavné mesto o náhradu škody zo zmarenej investície vo výške približne 17 miliónov eur plus príslušenstvo. Pohľadávka je dodnes predmetom konkurzného konania," zdôraznil Winkler.

Hlavné mesto je podľa neho v tomto prípade zároveň dlžníkom aj veriteľom. Transprojekt mu podľa Winklera dlhuje na dani z nehnuteľností približne 27-tisíc eur. Podľa lídra stany Dunaj však mesto odmieta prijať stopercentný výťažok zo svojej pohľadávky, hoci mu bol priznaný v plnej výške.

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Trestné oznámenie


Aký môže mať mesto dôvod na to, aby neprijalo peniaze, ktoré mu patria? Práve toto je jedna z otázok, na ktoré treba dostať jasnú odpoveď. Trestné oznámenie v tejto súvislosti hovorí aj o podozrení z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a o koordinovanom postupe viacerých osôb s potenciálnou škodou vo výške 10 miliónov eur,“ uviedol Winkler.

Trestné oznámenie je podľa jeho obsahu podané okrem iných aj na Romana Kvasnicu a prvú viceprimátorku Bratislavy Tatianu Kratochvílovú. Bývalý správca v ňom zároveň opisuje údajný tlak na svoju osobu a tvrdí, že Kvasnica mal hovoriť o intenzívnej komunikácii s Kratochvílovou, získaní projektovej dokumentácie Predstaničného námestia a jej možnom výhodnom speňažení zahraničnému investorovi. Po odmietnutí spolupráce mal dnes už odvolaný správca konkurznej podstaty podľa oznámenia čeliť tlaku smerujúcemu k jeho odvolaniu.

Ak by sa tieto tvrdenia potvrdili, išlo by o mimoriadne vážnu vec. Týkali by sa ľudí, ktorí mali chrániť verejný záujem a majetok mesta. Preto očakávam, že všetci, ktorých sa tieto tvrdenia týkajú, na ne verejne odpovedia,“ zdôraznil Winkler.




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Jasné odpovede


Otázkou podľa neho zostáva aj ďalší osud viac ako 17-miliónovej pohľadávky Transprojektu voči hlavnému mestu a projektovej dokumentácie Predstaničného námestia. Winkler zároveň upozornil na náklady externého právneho zastupovania.

Podľa dostupných údajov mala advokátska kancelária Taylor Wessing poskytovať mestu právne služby za hodinovú sadzbu 180 eur a ešte pred prvým pojednávaním mala byť vyfakturovaná suma presahujúca 50-tisíc eur, napriek existencii vlastného právneho odboru magistrátu," upozornil ďalej kandidát na primátora.

Hlavná stanica a Predstaničné námestie sú projektom mimoriadneho verejného významu. Bratislavčania majú právo vedieť, čo sa s projektom, projektovou dokumentáciou, majetkom a pohľadávkami v skutočnosti deje. Chcem preto jasné odpovede na to, prečo mesto odmietlo prijať vlastnú pohľadávku, ako bude naložené so 17-miliónovou pohľadávkou Transprojektu a čo bude ďalej s projektom Predstaničného námestia,“ uzavrel Winkler.


Zdroj: SITA.sk - Winkler upozornil na závažné tvrdenia v trestnom oznámení týkajúce sa projektu mesta, žiada jasné odpovede – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku Transprojekt Trestné oznámenie
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