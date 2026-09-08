|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 8.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miriama
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. septembra 2026
Winkler upozornil na závažné tvrdenia v trestnom oznámení týkajúce sa projektu mesta, žiada jasné odpovede – VIDEO, FOTO
Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku Transprojekt Trestné oznámenie
Prezentované trestné oznámenie hovorí o podozreniach z machinácií a o koordinovanom postupe viacerých osôb s cieľom protiprávne sa obohatiť. Kandidát na primátora Bratislavy a líder strany Dunaj
Zdieľať
8.9.2026 (SITA.sk) - Prezentované trestné oznámenie hovorí o podozreniach z machinácií a o koordinovanom postupe viacerých osôb s cieľom protiprávne sa obohatiť.
Kandidát na primátora Bratislavy a líder strany Dunaj Martin Winkler v utorok informoval o závažných tvrdeniach obsiahnutých v trestnom oznámení bývalého správcu konkurznej podstaty spoločnosti Transprojekt. Prezentované tvrdenia sa podľa Winklera týkajú priebehu konkurzného konania, osôb spojených s hlavným mestom aj budúcnosti projektu Predstaničného námestia.
„Prezentované trestné oznámenie obsahuje veľmi vážne tvrdenia o ľuďoch pôsobiacich na magistráte. Hovorí o podozreniach z machinácií, ovplyvňovaní konkurzného konania a o koordinovanom postupe viacerých osôb s cieľom protiprávne sa obohatiť. Tieto tvrdenia sú natoľko závažné, že ich nemožno ignorovať a verejnosť má právo dostať na ne odpovede,“ uviedol kandidát na primátora.
Spoločnosť Transprojekt v minulosti pripravila a financovala projekt rekonštrukcie Hlavnej stanice a Predstaničného námestia a s vtedajším primátorom Milanom Ftáčnikom uzatvorila zmluvu o budúcej zmluve.
„Po zmene vedenia mesta sa projekt stopol a Transprojekt následne zažaloval hlavné mesto o náhradu škody zo zmarenej investície vo výške približne 17 miliónov eur plus príslušenstvo. Pohľadávka je dodnes predmetom konkurzného konania," zdôraznil Winkler.
Hlavné mesto je podľa neho v tomto prípade zároveň dlžníkom aj veriteľom. Transprojekt mu podľa Winklera dlhuje na dani z nehnuteľností približne 27-tisíc eur. Podľa lídra stany Dunaj však mesto odmieta prijať stopercentný výťažok zo svojej pohľadávky, hoci mu bol priznaný v plnej výške.
„Aký môže mať mesto dôvod na to, aby neprijalo peniaze, ktoré mu patria? Práve toto je jedna z otázok, na ktoré treba dostať jasnú odpoveď. Trestné oznámenie v tejto súvislosti hovorí aj o podozrení z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a o koordinovanom postupe viacerých osôb s potenciálnou škodou vo výške 10 miliónov eur,“ uviedol Winkler.
Trestné oznámenie je podľa jeho obsahu podané okrem iných aj na Romana Kvasnicu a prvú viceprimátorku Bratislavy Tatianu Kratochvílovú. Bývalý správca v ňom zároveň opisuje údajný tlak na svoju osobu a tvrdí, že Kvasnica mal hovoriť o intenzívnej komunikácii s Kratochvílovou, získaní projektovej dokumentácie Predstaničného námestia a jej možnom výhodnom speňažení zahraničnému investorovi. Po odmietnutí spolupráce mal dnes už odvolaný správca konkurznej podstaty podľa oznámenia čeliť tlaku smerujúcemu k jeho odvolaniu.
„Ak by sa tieto tvrdenia potvrdili, išlo by o mimoriadne vážnu vec. Týkali by sa ľudí, ktorí mali chrániť verejný záujem a majetok mesta. Preto očakávam, že všetci, ktorých sa tieto tvrdenia týkajú, na ne verejne odpovedia,“ zdôraznil Winkler.
Otázkou podľa neho zostáva aj ďalší osud viac ako 17-miliónovej pohľadávky Transprojektu voči hlavnému mestu a projektovej dokumentácie Predstaničného námestia. Winkler zároveň upozornil na náklady externého právneho zastupovania.
„Podľa dostupných údajov mala advokátska kancelária Taylor Wessing poskytovať mestu právne služby za hodinovú sadzbu 180 eur a ešte pred prvým pojednávaním mala byť vyfakturovaná suma presahujúca 50-tisíc eur, napriek existencii vlastného právneho odboru magistrátu," upozornil ďalej kandidát na primátora.
„Hlavná stanica a Predstaničné námestie sú projektom mimoriadneho verejného významu. Bratislavčania majú právo vedieť, čo sa s projektom, projektovou dokumentáciou, majetkom a pohľadávkami v skutočnosti deje. Chcem preto jasné odpovede na to, prečo mesto odmietlo prijať vlastnú pohľadávku, ako bude naložené so 17-miliónovou pohľadávkou Transprojektu a čo bude ďalej s projektom Predstaničného námestia,“ uzavrel Winkler.
Zdroj: SITA.sk - Winkler upozornil na závažné tvrdenia v trestnom oznámení týkajúce sa projektu mesta, žiada jasné odpovede – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidát na primátora Bratislavy a líder strany Dunaj Martin Winkler v utorok informoval o závažných tvrdeniach obsiahnutých v trestnom oznámení bývalého správcu konkurznej podstaty spoločnosti Transprojekt. Prezentované tvrdenia sa podľa Winklera týkajú priebehu konkurzného konania, osôb spojených s hlavným mestom aj budúcnosti projektu Predstaničného námestia.
„Prezentované trestné oznámenie obsahuje veľmi vážne tvrdenia o ľuďoch pôsobiacich na magistráte. Hovorí o podozreniach z machinácií, ovplyvňovaní konkurzného konania a o koordinovanom postupe viacerých osôb s cieľom protiprávne sa obohatiť. Tieto tvrdenia sú natoľko závažné, že ich nemožno ignorovať a verejnosť má právo dostať na ne odpovede,“ uviedol kandidát na primátora.
Dlžník aj veriteľ
Spoločnosť Transprojekt v minulosti pripravila a financovala projekt rekonštrukcie Hlavnej stanice a Predstaničného námestia a s vtedajším primátorom Milanom Ftáčnikom uzatvorila zmluvu o budúcej zmluve.
„Po zmene vedenia mesta sa projekt stopol a Transprojekt následne zažaloval hlavné mesto o náhradu škody zo zmarenej investície vo výške približne 17 miliónov eur plus príslušenstvo. Pohľadávka je dodnes predmetom konkurzného konania," zdôraznil Winkler.
Hlavné mesto je podľa neho v tomto prípade zároveň dlžníkom aj veriteľom. Transprojekt mu podľa Winklera dlhuje na dani z nehnuteľností približne 27-tisíc eur. Podľa lídra stany Dunaj však mesto odmieta prijať stopercentný výťažok zo svojej pohľadávky, hoci mu bol priznaný v plnej výške.
Trestné oznámenie
„Aký môže mať mesto dôvod na to, aby neprijalo peniaze, ktoré mu patria? Práve toto je jedna z otázok, na ktoré treba dostať jasnú odpoveď. Trestné oznámenie v tejto súvislosti hovorí aj o podozrení z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a o koordinovanom postupe viacerých osôb s potenciálnou škodou vo výške 10 miliónov eur,“ uviedol Winkler.
Trestné oznámenie je podľa jeho obsahu podané okrem iných aj na Romana Kvasnicu a prvú viceprimátorku Bratislavy Tatianu Kratochvílovú. Bývalý správca v ňom zároveň opisuje údajný tlak na svoju osobu a tvrdí, že Kvasnica mal hovoriť o intenzívnej komunikácii s Kratochvílovou, získaní projektovej dokumentácie Predstaničného námestia a jej možnom výhodnom speňažení zahraničnému investorovi. Po odmietnutí spolupráce mal dnes už odvolaný správca konkurznej podstaty podľa oznámenia čeliť tlaku smerujúcemu k jeho odvolaniu.
„Ak by sa tieto tvrdenia potvrdili, išlo by o mimoriadne vážnu vec. Týkali by sa ľudí, ktorí mali chrániť verejný záujem a majetok mesta. Preto očakávam, že všetci, ktorých sa tieto tvrdenia týkajú, na ne verejne odpovedia,“ zdôraznil Winkler.
Jasné odpovede
Otázkou podľa neho zostáva aj ďalší osud viac ako 17-miliónovej pohľadávky Transprojektu voči hlavnému mestu a projektovej dokumentácie Predstaničného námestia. Winkler zároveň upozornil na náklady externého právneho zastupovania.
„Podľa dostupných údajov mala advokátska kancelária Taylor Wessing poskytovať mestu právne služby za hodinovú sadzbu 180 eur a ešte pred prvým pojednávaním mala byť vyfakturovaná suma presahujúca 50-tisíc eur, napriek existencii vlastného právneho odboru magistrátu," upozornil ďalej kandidát na primátora.
„Hlavná stanica a Predstaničné námestie sú projektom mimoriadneho verejného významu. Bratislavčania majú právo vedieť, čo sa s projektom, projektovou dokumentáciou, majetkom a pohľadávkami v skutočnosti deje. Chcem preto jasné odpovede na to, prečo mesto odmietlo prijať vlastnú pohľadávku, ako bude naložené so 17-miliónovou pohľadávkou Transprojektu a čo bude ďalej s projektom Predstaničného námestia,“ uzavrel Winkler.
Zdroj: SITA.sk - Winkler upozornil na závažné tvrdenia v trestnom oznámení týkajúce sa projektu mesta, žiada jasné odpovede – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku Transprojekt Trestné oznámenie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Starostka Maduníc Alena Jelušová zvíťazila v komunálnych voľbách deväťkrát, teraz dáva šancu iným – FOTO
Starostka Maduníc Alena Jelušová zvíťazila v komunálnych voľbách deväťkrát, teraz dáva šancu iným – FOTO
<< predchádzajúci článok
Island si predvolal amerického veľvyslanca pre Trumpovu mapu, na ktorej je ostrov súčasťou USA
Island si predvolal amerického veľvyslanca pre Trumpovu mapu, na ktorej je ostrov súčasťou USA