Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Roman Malatinec bude kandidovať na post predsedu Banskobystrického kraja, priblížil štyri prioritné oblasti
Téma jeho kampane je vytvoriť "Kraj na zemi". Poslanec parlamentu za Stranu vidieka
29.5.2026 (SITA.sk) - Téma jeho kampane je vytvoriť "Kraj na zemi".
Poslanec parlamentu za Stranu vidieka Roman Malatinec ohlásil kandidatúru na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Terajšieho župana Ondreja Luntera plánuje vyzvať v jesenných voľbách do orgánov samospráv.
Kandidatúru ohlasoval na tlačovej besede za prítomnosti členov Strany vidieka, ktorá ho do volieb nominovala aj tímu podporovateľov. Ozrejmil, že hlavným motívom jeho kandidatúry je vrátiť dôstojnosť všetkým občanom, ako vo veľkých mestách, tak aj v zabudnutých častiach kraja a na vidieku.
"Banskobystrický kraj má ohromný potenciál. Ale treba ho vrátiť bežným ľuďom a nechať ich konečne zbierať plody, nielen tvrdo pracovať. Dobrý strom sa pozná po ovocí a dobrý župan sa pozná po spokojných ľuďoch. Keďže ich stretávam stále menej a naopak tých nespokojných stále viac, rozhodol som sa zabojovať ako kandidát na predsedu BBSK," vyjadril sa Malatinec.
Téma jeho kampane je vytvoriť "Kraj na zemi". Ako objasnil, kraj sa podľa neho musí vrátiť nohami na zem, súčasné vedenie podľa jeho názoru " lieta v oblakoch". "Po druhé, ak sa župa vráti nohami na zem, môžeme spoločne vytvoriť raj na zemi. Ale pre všetkých bežných ľudí, nie iba pre zopár vyvolených, ako je to dnes," dodal Malatinec.
Politik, ktorý disponuje dlhoročnými skúsenosťami z národnej i regionálnej politiky, považuje za problém to, že župa si za ostatných deväť rokov nedokázala nájsť cestu aj k ľuďom na vidieku či v odľahlých regiónoch. Realita v kraji popisovaná ľuďmi je podľa neho odlišná od toho, ako vyzerá na papieri.
"Dnes tu stojím v ich mene. V mene ľudí, ktorí nepotrebujú počúvať o inováciách, prelomových nápadoch a genialite župy, ale potrebujú pomôcť s bežným životom," vyjadril sa. Malatinec plánuje svoj volebný program predstavovať postupne, priblížil však štyri prioritné oblasti. Sú medzi nimi kvalitné cesty, dostupná doprava v každom kúte kraja, dostupná starostlivosť o chorých, seniorov a odkázaných, a tiež cestovný ruch.
"Viete, že v Strane vidieka opakovane hovoríme, že rozhodovanie má ísť čím bližšie k ľuďom a že najviac im rozumejú starostovia obcí. Chcem preto z tohto miesta pozvať k spolupráci všetkých starostov v Banskobystrickom kraji a vyzvať ich, aby sa pridali k tejto vízii ako k spoločnej vízii. Urobte tak, prosím, v mene ľudí, ktorí poctivo, vytrvalo a s nádejou očakávajú, že politici im pomôžu a po voľbách na nich nezabudnú," apeloval predseda Strany vidieka Rudolf Huliak.
Zdroj: SITA.sk - Roman Malatinec bude kandidovať na post predsedu Banskobystrického kraja, priblížil štyri prioritné oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.
