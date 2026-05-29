Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vilma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. mája 2026

Roman Malatinec bude kandidovať na post predsedu Banskobystrického kraja, priblížil štyri prioritné oblasti


Tagy: Kandidatúra

Téma jeho kampane je vytvoriť "Kraj na zemi". Poslanec parlamentu za Stranu vidieka



Zdieľať
29.5.2026 (SITA.sk) - Téma jeho kampane je vytvoriť "Kraj na zemi".


Poslanec parlamentu za Stranu vidieka Roman Malatinec ohlásil kandidatúru na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Terajšieho župana Ondreja Luntera plánuje vyzvať v jesenných voľbách do orgánov samospráv.

Kandidatúru ohlasoval na tlačovej besede za prítomnosti členov Strany vidieka, ktorá ho do volieb nominovala aj tímu podporovateľov. Ozrejmil, že hlavným motívom jeho kandidatúry je vrátiť dôstojnosť všetkým občanom, ako vo veľkých mestách, tak aj v zabudnutých častiach kraja a na vidieku.

"Banskobystrický kraj má ohromný potenciál. Ale treba ho vrátiť bežným ľuďom a nechať ich konečne zbierať plody, nielen tvrdo pracovať. Dobrý strom sa pozná po ovocí a dobrý župan sa pozná po spokojných ľuďoch. Keďže ich stretávam stále menej a naopak tých nespokojných stále viac, rozhodol som sa zabojovať ako kandidát na predsedu BBSK," vyjadril sa Malatinec.

„Kraj na zemi“


Téma jeho kampane je vytvoriť "Kraj na zemi". Ako objasnil, kraj sa podľa neho musí vrátiť nohami na zem, súčasné vedenie podľa jeho názoru " lieta v oblakoch". "Po druhé, ak sa župa vráti nohami na zem, môžeme spoločne vytvoriť raj na zemi. Ale pre všetkých bežných ľudí, nie iba pre zopár vyvolených, ako je to dnes," dodal Malatinec.

Politik, ktorý disponuje dlhoročnými skúsenosťami z národnej i regionálnej politiky, považuje za problém to, že župa si za ostatných deväť rokov nedokázala nájsť cestu aj k ľuďom na vidieku či v odľahlých regiónoch. Realita v kraji popisovaná ľuďmi je podľa neho odlišná od toho, ako vyzerá na papieri.

Prioritné oblasti


"Dnes tu stojím v ich mene. V mene ľudí, ktorí nepotrebujú počúvať o inováciách, prelomových nápadoch a genialite župy, ale potrebujú pomôcť s bežným životom," vyjadril sa. Malatinec plánuje svoj volebný program predstavovať postupne, priblížil však štyri prioritné oblasti. Sú medzi nimi kvalitné cesty, dostupná doprava v každom kúte kraja, dostupná starostlivosť o chorých, seniorov a odkázaných, a tiež cestovný ruch.

"Viete, že v Strane vidieka opakovane hovoríme, že rozhodovanie má ísť čím bližšie k ľuďom a že najviac im rozumejú starostovia obcí. Chcem preto z tohto miesta pozvať k spolupráci všetkých starostov v Banskobystrickom kraji a vyzvať ich, aby sa pridali k tejto vízii ako k spoločnej vízii. Urobte tak, prosím, v mene ľudí, ktorí poctivo, vytrvalo a s nádejou očakávajú, že politici im pomôžu a po voľbách na nich nezabudnú," apeloval predseda Strany vidieka Rudolf Huliak.


Zdroj: SITA.sk - Roman Malatinec bude kandidovať na post predsedu Banskobystrického kraja, priblížil štyri prioritné oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidatúra
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Islandský režisér, slovenská scenáristka a maďarský filmový kritik. Porota Medzinárodnej súťaže hraných filmov
<< predchádzajúci článok
Gejdoš odmieta manipulatívne vyjadrenia progresívcov, hovorí o záškodníckej kampani s jediným cieľom – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 