 24hod.sk    Zaujímavosti

11. marca 2026

Úlomok meteoritu prerazil dieru v streche domu v Nemecku



Nemecký spravodajský portál Bild zverejnil niekoľko fotografií z mesta Koblenz-Güls v údolí rieky Mosela.



Úlomok meteoritu prerazil dieru v streche domu v Nemecku

Nad Európou v nedeľu explodoval ohnivý meteor a jeho úlomky poškodili niekoľko budov v Nemecku. Najväčšie škody spôsobil v meste Koblenz-Güls, kde jeden z úlomkov meteoritu prerazil strechu a poškodil spálňu pod ňou. 


Vesmírny objekt preletel atmosférou nad nemeckou spolkovou krajinou Porýnie-Falcko, kde explodoval okolo 18.55 h miestneho času. Zachytilo to aj niekoľko kamier. Jasný záblesk trval približne šesť sekúnd a Medzinárodnej meteorickej organizácii nahlásilo tento úkaz viac ako 3000 ľudí z Francúzska, Švajčiarska, Belgicka, Luxemburska a Holandska. Niektorí počuli aj atmosférický výbuch.

Podľa ESA mala vesmírna skala priemer „niekoľko metrov“ a po rozpade jej úlomky zasiahli viacero budov v oblasti. Pravdepodobne nikto neutrpel žiadne fyzické zranenia a niektoré úlomky sa podarilo zozbierať.

Nemecký spravodajský portál Bild zverejnil niekoľko fotografií z mesta Koblenz-Güls v údolí rieky Mosela. Na jednom je na streche diera veľká asi ako futbalová lopta. Kameň, ktorý túto dieru vytvoril, skončil v spálni, ktorá bola v tom čase prázdna, uviedol miestny hasičský zbor.

Ďalšia fotografia ukazuje deväť úlomkov veľkosti golfovej loptičky v hnedom papierovom vrecku.

Vesmírne telesá (metoridy) sa po vstupe do atmosféry v dôsledku trenia rozžeravia a často zhoria ešte pred dopadom na zemský povrch. Označenie meteor sa používa pre ich svetelnú stopu na oblohe a ľudovo sa im hovorí aj padajúca hviezda. Ak sú väčšie, rozpadnú sa, čo sprevádza sekundárny jasný záblesk a výbuch. Úlomky, ktoré sa nájdu na povrchu Zeme, sa nazývajú meteorit a slúžia vedcom na ďalší výskum.

