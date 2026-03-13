|
ITAPA Health & Care 2026: Technológie menia zdravotníctvo – rozhodujú však ľudia
Ako môže umelá inteligencia pomôcť lekárom, akú úlohu budú mať zdravotné dáta v modernom zdravotníctve a čo čaká nemocnice v ére digitalizácie? Aj na tieto otázky bude hľadať odpovede konferencia
13.3.2026 (SITA.sk) - Ako môže umelá inteligencia pomôcť lekárom, akú úlohu budú mať zdravotné dáta v modernom zdravotníctve a čo čaká nemocnice v ére digitalizácie? Aj na tieto otázky bude hľadať odpovede konferencia ITAPA Health & Care 2026 (18. – 19. marec, Jasná), ktorá už piaty rok prepája odborníkov zo zdravotníctva, z verejnej správy, technologických firiem aj akademického prostredia.
Počas dvoch dní vystúpi viac ako 110 spíkrov zo Slovenska a zahraničia, program ponúkne takmer 30 panelov, štyri masterclassy a jeden MeetUp – očakáva sa účasť viac ako 400 odborníkov.
Konferencia prinesie diskusie o praktickom využití umelej inteligencie v medicíne, digitálnej transformácii nemocníc, telemedicíne, kybernetickej bezpečnosti zdravotníckych zariadení či budúcnosti dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Zároveň vytvorí priestor na networking slovenských odborníkov so zahraničnými expertmi a predstaviteľmi domácich a medzinárodných organizácií.
"Zdravotníctvo dnes stojí na križovatke technologických inovácií, demografických zmien a rastúcich nárokov na kvalitu starostlivosti. ITAPA Health & Care vytvára priestor na diskusie o riešeniach, ktoré môžu reálne posunúť zdravotnícky systém dopredu," hovorí Samuel Arbe, programový riaditeľ ITAPA. "Naším cieľom je nielen prezentovať nové technológie, ale najmä prepájať ľudí a skúsenosti z praxe – od lekárov a nemocníc až po medzinárodné organizácie a inovátorov. Práve takéto stretnutia môžu pomôcť priniesť do zdravotníctva nové nápady, partnerstvá a konkrétne projekty," dodáva.
Konferenciu otvorí panel AI riešenia v zdravotníctve a Andrej Šteňo v 1on1 rozhovore Prvá AI asistovaná operácia nádoru mozgu v strednej Európe. Ide o historický moment – popredný neurochirurg sa aj so svojím tímom a zahraničným partnerom zapísal do dejín ako prvý v strednej Európe, kto vykonal operáciu mozgu s pomocou umelej inteligencie. Nadviaže Kelvin Summoogum, ktorý sa v prezentácii Umelá inteligencia mení budúcnosť nemocníc zameria na to, ako nové technológie menia spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti a aké výzvy čakajú zdravotnícky sektor v najbližších rokoch.
Program sa bude ďalej venovať digitálnej transformácii zdravotníctva a praktickému využitiu dát a umelej inteligencie (Úspešný projekt AI MZ SR a NRSYS na Slovensku). Diskusie sa dotknú pripravenosti zdravotníckych systémov na európsky rámec pre kvalitu a udržateľnosť dlhodobej starostlivosti (Prečo vzniká European Care Framework) či budovania digitálnej infraštruktúry nemocníc (masterclass Ako vybudovať a udržať odolnú a bezpečnú nemocnicu: manažérsky a strategický pohľad). Odborníci predstavia konkrétne skúsenosti s implementáciou technologických riešení – od analýz zdravotných dát a ich zdieľania až po nástroje, ktoré pomáhajú lekárom pri diagnostike a riadení zdravotnej starostlivosti (Digitálne a technologické riešenia pre dlhodobú starostlivosť).
Samostatný priestor dostane téma efektívneho fungovania nemocníc a optimalizácie cesty pacienta zdravotníckym systémom (Optimalizácia cesty pacienta v zdravotníckych zariadeniach). Diskusia sa zameria na to, ako môžu digitálne nástroje pomôcť zlepšiť organizáciu zdravotnej starostlivosti, znižovať administratívnu záťaž zdravotníkov a zároveň zvyšovať kvalitu služieb pre pacientov.
Dôležitou súčasťou programu budú vystúpenia zahraničných expertov vrátane odborníčok zo Svetovej banky, ktoré prinesú pohľad na medzinárodné skúsenosti s reformou zdravotných systémov, využívaním dát a so zavádzaním inovácií do zdravotnej starostlivosti (Ako vymôcť kvalitu zdravotnej starostlivosti?). Dôležité bude tiež hľadanie odpovedí na otázky Kde sú hranice medzi pacientom, lekárom, umelou inteligenciou a humanoidným robotom? Ako ďaleko môže ísť autonómne rozhodovanie technológií v zdravotníctve – a kde musí zostať človek? (Možnosti AI v robotizácii, AI akčný plán pre zdravotníctvo a i.).
Program prvého dňa uzavrie fireside chat s ministrom zdravotníctva SR Kamilom Šaškom.
Druhá časť konferencie sa sústredí na systémové riadenie zdravotnej starostlivosti, financovanie a dlhodobú starostlivosť. Jednou z kľúčových tém bude fungovanie Integrovaného záchranného systému, ktorý zohráva zásadnú úlohu pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej pomoci (Integrovaný záchranný systém). Diskusia prinesie pohľad odborníkov z Ministerstva vnútra SR a profesionálneho horského záchranára na to, ako môžu moderné komunikačné a dátové technológie zlepšiť koordináciu zásahov a efektívnosť práce operačných stredísk v krízových situáciách.
Na túto tému nadviaže diskusia o moderných prístupoch k vzdelávaniu zdravotníkov (Simulačné centrá: od nákupu techniky k reálnej prevádzke a dopadu), ktorá sa zameria na využívanie simulačných technológií pri príprave zdravotníckeho personálu na krízové situácie a zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti. Personálne kvalitne obsadenú diskusiu uvedie prezentácia Laury Johanesovej (Codebridge College – budovanie praktických dátových a AI kapacít v zdravotníctve).
Konferencia sa bude venovať aj širším systémovým témam. K nim patrí diskusia o tom, ako má vyzerať moderná a vyvážená lieková politika štátu: kde sa nachádza optimálny bod medzi princípmi voľného trhu a garanciou dostupnosti liečby pre domácich pacientov. Reč bude aj o nevyhnutnej transformácii slovenskej paliatívnej starostlivosti či nastavení zdravotníckeho systému tak, aby dokázal reagovať na demografické zmeny, rastúce nároky pacientov aj rýchly technologický pokrok.
ITAPA Health & Care 2026 uzavrie Okrúhly diskusný stôl hlavných aktérov slovenského zdravotníctva, ktorý prinesie spoločnú reflexiu kľúčových tém konferencie a pohľad na to, kam sa má slovenské zdravotníctvo ďalej uberať. Diskusia sa zameria na systémové priority, možnosti zvyšovania kvality a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti a na to, kde sú dnes najväčšie príležitosti na reálne zlepšenie.
Prijmite naše pozvanie a využite prítomnosť predstaviteľov štátu, lekárov a zdravotných pracovníkov, inovátorov a ďalších expertov, ktorí rozhodujú o budúcnosti zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti, na jednom mieste. Počas celého podujatia vás pozývame do EXPO zóny, kde partneri a vystavovatelia prezentujú aktuálne iniciatívy a projekty.
