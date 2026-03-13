|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 13.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vlastimil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. marca 2026
Proces s bývalým šéfom NBÚ v kauze systému Iskra pokračuje, vypovedať by mali štyria svedkovia
Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v piatok pokračuje súdny proces s bývalým šéfom
Zdieľať
13.3.2026 (SITA.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v piatok pokračuje súdny proces s bývalým šéfom Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Aurelom Ugorom v kauze informačného systému pre krízové riadenie nazvaného Iskra. Ugor je v tomto prípade obžalovaný pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verenej dražbe.
Skutkov sa podľa prokuratúry dopustil v čase, keď pôsobil ako vedúci pracovník na Ministerstve hospodárstva SR, pričom vývojom systému podľa obžaloby spôsobil štátu škodu vo výške približne 9 miliónov eur. Na piatkové pojednávanie súd predvolal štyroch svedkov. Vypočuť chcel tiež jedného znalca, ten sa však ospravedlnil pre pobyt v zahraničí. Rovnako sa z piatkového hlavného pojednávania ospravedlnil aj obžalovaný.
Jeden z predvolaných svedkov uviedol, že vo veci informačného systému sa ako vedúci kontrolnej skupiny podieľal na dvoch kontrolách hospodárnosti. V tejto súvislosti povedal, že na základe kontrol bolo možné konštatovať nehospodárne využívanie finančných prostriedkov.
"Zakúpené systémy sa nevyužívali," vyhlásil svedok. Jedna z oblastí, pre ktorú bol systém vyvíjaný, konkrétne prevoz nebezpečného jadrového odpadu, navyše podľa svedka ani nespadal do kompetencie rezortu hospodárstva, ale Úradu jadrového dozoru.
Aj ďalší svedok predvolaný na piatkové pojednávanie pôsobil v rámci kontrolnej skupiny ministerstva hospodárstva. Ako povedal, informačný systém Iskra sa budoval v niekoľkých fázach. "Stále sa tam niečo dopĺňalo," skonštatoval s tým, že išlo o nekonečný proces.
"A dokonca nebol ani dotiahnutý do konca," uviedol svedok s poukazom na to, že systém nebol spojazdnený. Zároveň svedok zdôraznil, že z vykonaných kontrol vyplývalo porušenie disciplíny pri vývoji systému. "Tie veci, myslím, že neboli adekvátne kryté," vyhlásil.
Svedok zároveň v rámci svojej výpovede spomenul, že rezort hospodárstva sa stále spamätáva z následkov kybernetického útoku, ktorý ministerstvo zasiahol v decembri 2025. "Čo bolo zasiahnuté, ani my sami nevieme," povedal. Zároveň doplnil, že rezort stále funguje v špeciálnom režime. Samosudca však následne na zvyšok jeho výpovede vylúčil verejnosť.
Obžalovaný ešte začiatkom júna 2025 pred súdom v tejto súvislosti vyhlásil, že je nevinný. Ugorov obhajca Michal Mandzák označil obžalobu za účelovo podanú, s tým, že nespĺňa zákonné náležitosti. Zároveň zdôraznil, že aj keď systém nevyužije ministerstvo hospodárstva, má o neho záujem Národný bezpečnostný úrad.
Žalovaný skutok sa podľa prokuratúry týka zmluvných vzťahov Ministerstva hospodárstva SR a obchodných spoločností z obdobia rokov 2013 až 2020, ktoré boli v súvislosti s budovaním informačného systému uzavreté v rozpore s osobitnými zákonmi.
Potreba systému Iskra pre rezort hospodárstva navyše nebola podľa prokuratúry dostatočne preukázaná a systém bol vybudovaný nad rámec využiteľnosti rezortu, nebol využitý a ani k jeho využitiu nedôjde. Obžalovaný, ktorý v inkriminovanom čase pôsobil ako riaditeľ odboru bezpečnosti a krízového riadenia na ministerstve, údajne v tejto súvislosti nepravdivo informoval ministra hospodárstva.
Prokurátorka Lucia Bizoňová v rámci dokazovania poukázala na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), podľa ktorého došlo pri budovaní informačného systému k viacnásobnému porušeniu finančnej disciplíny. Systém určený pre oblasť krízového riadenia, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany utajovaných skutočností alebo hospodárskej mobilizácie navyše prevyšoval kompetenčnú oblasť rezortu hospodárstva.
"Ministerstvo hospodárstva budovalo systém nad rámec kompetenčnej zodpovednosti," skonštatoval NKÚ. Pripomenul tiež, že na takýto projekt je potrebný súhlas vlády, čo sa v tomto prípade nestalo.
Ugor pôsobil na čele NBÚ od januára 2004 do septembra 2006. Odstúpil po kauze hackerského útoku na počítačový systém úradu.
Zdroj: SITA.sk - Proces s bývalým šéfom NBÚ v kauze systému Iskra pokračuje, vypovedať by mali štyria svedkovia © SITA Všetky práva vyhradené.
Skutkov sa podľa prokuratúry dopustil v čase, keď pôsobil ako vedúci pracovník na Ministerstve hospodárstva SR, pričom vývojom systému podľa obžaloby spôsobil štátu škodu vo výške približne 9 miliónov eur. Na piatkové pojednávanie súd predvolal štyroch svedkov. Vypočuť chcel tiež jedného znalca, ten sa však ospravedlnil pre pobyt v zahraničí. Rovnako sa z piatkového hlavného pojednávania ospravedlnil aj obžalovaný.
Výpoveď svedka
Jeden z predvolaných svedkov uviedol, že vo veci informačného systému sa ako vedúci kontrolnej skupiny podieľal na dvoch kontrolách hospodárnosti. V tejto súvislosti povedal, že na základe kontrol bolo možné konštatovať nehospodárne využívanie finančných prostriedkov.
"Zakúpené systémy sa nevyužívali," vyhlásil svedok. Jedna z oblastí, pre ktorú bol systém vyvíjaný, konkrétne prevoz nebezpečného jadrového odpadu, navyše podľa svedka ani nespadal do kompetencie rezortu hospodárstva, ale Úradu jadrového dozoru.
Išlo o nekonečný proces
Aj ďalší svedok predvolaný na piatkové pojednávanie pôsobil v rámci kontrolnej skupiny ministerstva hospodárstva. Ako povedal, informačný systém Iskra sa budoval v niekoľkých fázach. "Stále sa tam niečo dopĺňalo," skonštatoval s tým, že išlo o nekonečný proces.
"A dokonca nebol ani dotiahnutý do konca," uviedol svedok s poukazom na to, že systém nebol spojazdnený. Zároveň svedok zdôraznil, že z vykonaných kontrol vyplývalo porušenie disciplíny pri vývoji systému. "Tie veci, myslím, že neboli adekvátne kryté," vyhlásil.
Svedok zároveň v rámci svojej výpovede spomenul, že rezort hospodárstva sa stále spamätáva z následkov kybernetického útoku, ktorý ministerstvo zasiahol v decembri 2025. "Čo bolo zasiahnuté, ani my sami nevieme," povedal. Zároveň doplnil, že rezort stále funguje v špeciálnom režime. Samosudca však následne na zvyšok jeho výpovede vylúčil verejnosť.
Účelovo podaná obžaloba
Obžalovaný ešte začiatkom júna 2025 pred súdom v tejto súvislosti vyhlásil, že je nevinný. Ugorov obhajca Michal Mandzák označil obžalobu za účelovo podanú, s tým, že nespĺňa zákonné náležitosti. Zároveň zdôraznil, že aj keď systém nevyužije ministerstvo hospodárstva, má o neho záujem Národný bezpečnostný úrad.
Žalovaný skutok sa podľa prokuratúry týka zmluvných vzťahov Ministerstva hospodárstva SR a obchodných spoločností z obdobia rokov 2013 až 2020, ktoré boli v súvislosti s budovaním informačného systému uzavreté v rozpore s osobitnými zákonmi.
Potreba systému Iskra pre rezort hospodárstva navyše nebola podľa prokuratúry dostatočne preukázaná a systém bol vybudovaný nad rámec využiteľnosti rezortu, nebol využitý a ani k jeho využitiu nedôjde. Obžalovaný, ktorý v inkriminovanom čase pôsobil ako riaditeľ odboru bezpečnosti a krízového riadenia na ministerstve, údajne v tejto súvislosti nepravdivo informoval ministra hospodárstva.
Výsledky kontroly NKÚ
Prokurátorka Lucia Bizoňová v rámci dokazovania poukázala na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), podľa ktorého došlo pri budovaní informačného systému k viacnásobnému porušeniu finančnej disciplíny. Systém určený pre oblasť krízového riadenia, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany utajovaných skutočností alebo hospodárskej mobilizácie navyše prevyšoval kompetenčnú oblasť rezortu hospodárstva.
"Ministerstvo hospodárstva budovalo systém nad rámec kompetenčnej zodpovednosti," skonštatoval NKÚ. Pripomenul tiež, že na takýto projekt je potrebný súhlas vlády, čo sa v tomto prípade nestalo.
Ugor pôsobil na čele NBÚ od januára 2004 do septembra 2006. Odstúpil po kauze hackerského útoku na počítačový systém úradu.
Zdroj: SITA.sk - Proces s bývalým šéfom NBÚ v kauze systému Iskra pokračuje, vypovedať by mali štyria svedkovia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
ITAPA Health & Care 2026: Technológie menia zdravotníctvo – rozhodujú však ľudia
ITAPA Health & Care 2026: Technológie menia zdravotníctvo – rozhodujú však ľudia
<< predchádzajúci článok
Protikorupčná jednotka obvinila osobu z prijímania úplatku pri stavebnom konaní
Protikorupčná jednotka obvinila osobu z prijímania úplatku pri stavebnom konaní