 24hod.sk    Tlačové správy

Kultúrne nuansy v úradných prekladoch a prečo doslovný preklad nestačí



Väčšina ľudí si myslí, že preklad je jednoduchá výmena slov. Zadáte vetu v slovenčine, dostanete ju späť v taliančine. Hotovo.



Kultúrne nuansy v úradných prekladoch a prečo doslovný preklad nestačí

V realite je to však omnoho zložitejšie a keď ide o úradné dokumenty, táto naivná predstava môže mať skutočné následky.

Jazyk nie je slovník, je to kultúra

Každý jazyk v sebe nesie históriu, spoločenské normy aj nevyslovené pravidlá. Slovo, ktoré v jednom jazyku znie neutrálne, môže byť v inom formálne, arogantné alebo dokonca urážlivé. Nie preto, že by prekladateľ urobil chybu, ale preto, že doslovný preklad ignoruje kontext. Napríklad japonský pojem „nemawashi" označuje proces neformálneho budovania konsenzu pred prijatím rozhodnutia. Preložiť ho ako „konzultácia" by bolo technicky správne, ale vecne zavádzajúce.

Kde doslovný preklad zlyháva

Problémy sa najčastejšie objavujú v troch oblastiach. Prvou sú idiómy, výrazy, ktorých zmysel nezodpovedá doslovu. Napríklad anglické „break a leg" pred vystúpením alebo dôležitou skúškou preložené doslovne do slovenčiny vyvolá skôr zmätok, než namotivuje.

Druhou oblasťou je tón a formálnosť. Rôzne kultúry majú odlišné predstavy o tom, čo je v úradnom texte vhodné. Nemecký právny dokument je oveľa priamejší a strohejší ako taliansky ekvivalent, ktorý môže pôsobiť takmer literárne. Prekladateľ, ktorý toto nechápe, vytvorí text, ktorý síce gramaticky obstojí, no pred úradníkom bude pôsobiť neprirodzene.

Treťou oblasťou sú právne a administratívne termíny. Slová ako „vlastníctvo", „dedičstvo" alebo „plná moc" nemusia mať v rôznych právnych systémoch totožný obsah. Preložiť ich len podľa slovníka bez znalosti právneho kontextu cieľovej krajiny je risk.

Prečo nestačí strojový preklad

Nástroje ako Google Translate alebo AI asistenti zvládajú základnú komunikáciu čoraz lepšie, no algoritmy pracujú so štatistickými vzormi, nie s porozumením. Kultúrnu citlivosť, zámer alebo právny kontext jednoducho nedokážu zachytiť.

Nehovoriac o dokumentoch, ktoré predkladáte oficiálnym inštitúciám, napríklad bankám, katastrálnym úradom, cudzineckej polícii, notárskym kanceláriám či zahraničným zastupiteľstvám. Tu je ľudský faktor nevyhnutný.

Tieto inštitúcie neprijmú preklad od kohokoľvek, a to z dobrého dôvodu. Vyžadujú úradný preklad vyhotovený súdnym prekladateľom, teda odborníkom zapísaným v oficiálnom zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Súdny prekladateľ za správnosť prekladu ručí svojím menom aj svojou odbornou zodpovednosťou. Ku každému prekladu pripája úradnú doložku a pečiatku, ktoré potvrdzujú, že preložený text zodpovedá originálu. Bez toho dokument pred úradom neobstojí, bez ohľadu na to, aký kvalitný sa zdá byť.

Čo robí skutočne dobrý prekladateľ

Kvalitný prekladateľ nie je len dvojjazyčný – je dvojkultúrny. Rozumie nielen slovám, ale aj tomu, čo za nimi stojí. Vie, kedy idiom nahradiť ekvivalentom, kedy vysvetliť kontext a kedy sa doslovného prekladu vzdať úplne v prospech zmyslu.

Ak hľadáte spoľahlivú prekladateľskú agentúru, zvážte napríklad preklady v Bratislave od agentúry illyria, ktorá kombinuje jazykové vzdelanie s praktickou znalosťou kultúrnych a právnych špecifík cieľových krajín. Práve takéto spojenie je pri prekladoch nevyhnutné. Agentúra vám pomôže nielen so štandardným, ale aj s úradným prekladom s pečiatkou.

Preklad je most medzi kultúrami. A dobrý most nevedie len od slova k slovu, ale od človeka k človeku.

Zdroj foto: Prostock-studio / Adobestock.com

