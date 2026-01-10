|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 10.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dáša
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. januára 2026
Ivan Tásler, Jana Kirschner a Peter Bič sú s rokom 2025 spokojní
Mala som veľmi dobrý rok, veľmi som sa snažila stále niekam posúvať a pracovať, uviedla Jana Kirschner.
Zdieľať
Po troch rokoch nútenej covidovej prestávky si kultúrne dianie v roku 2025 vydýchlo, fanúšikovia sa potešili viacerým letným festivalom či koncertom domácich aj zahraničných interpretov. Všetci oslovení vyslovili spokojnosť s uplynulým rokom, ktorý v Bratislave pred Vianocami zakončil latino kráľ Ricky Martin.
„Čo sa týka koncertov, bol aktívny, nebol taký aktívny na nové piesne, ale bol aktívny na špeciálne vydania, čiže live albumy, vydali sme aj staršie platne. V decembri vyšla live nahrávka z minuloročných koncertov, pesnička Najkrajšie Vianoce v dvoch verziách, verzie z Bratislavy aj z Košíc. To bola taká zábava minulý rok, ale môžem povedať, že už sme nahrávali aj niečo nové. Opäť to bude ďalšia spolupráca s Kalim, v roku 2026 to vyjde na Kaliho albume,“ povedal líder kapely IMT Smile Ivan Tásler.
„Mala som veľmi dobrý rok, veľmi som sa snažila stále niekam posúvať a pracovať. Myslím, že sme absolvovali nádherné koncerty, dostali sme tú česť hrať na veľkých československých festivaloch. Ľudia nám dali všetko naspäť, čo sme do toho investovali. Musím povedať, že som šťastná, že sa mi darí popritom, že som matkou dvoch dcér a žijem v inej krajine, byť stále súčasťou československej scény a pracovať s muzikantmi, ktorí sú tými väčšími v popovej scéne, aj s umelcami, ktorí sú mladí, noví, častokrát alternatívnymi, pritom nemám v tom hranice,“ doplnila speváčka a skladateľka Jana Kirschner.
Za uplynulým rokom sa obzrel aj Peter Bič, líder kapely Peter Bič Project. „Rok 2025 bol fantastický, v znamení úžasných zážitkov s našimi fanúšikmi. Veľa sme hrali, mali sme krásne leto, vydali sme platňu Stále ťa má niekto rád, za ktorú sme po mesiaci dostali zlatú platňu. Užili sme si veľa vecí a hlavne to, že sme mohli hrávať, vydávať single. Krásny rok,“ uviedol.
„Bol celkom pestrý, lebo som si vymyslela tento vianočný kompilát aj LP platňu a povedali sme si, že ideme urobiť väčšie vianočné koncerty, takže bolo čo robiť. Ale myslím, že ináč bol pokojný, my sme už zabývaní, už druhý rok bývame v dome, takže sme sa cítili fajn. Ja sa teším z tohto roku, podľa mňa nám priniesol pekné chvíle a na záver roka sme potešili našich fanúšikov vianočnými koncertami, tak sme veľmi radi,“ dodala speváčka Janais.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
V Bratislave zaznela svetová premiéra skladateľa Ruedu, osobne si ju prišiel vypočuť a vyjadril uznanie hudobníkom
V Bratislave zaznela svetová premiéra skladateľa Ruedu, osobne si ju prišiel vypočuť a vyjadril uznanie hudobníkom