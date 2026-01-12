|
Pondelok 12.1.2026
|Denník - Správy
09. januára 2026
Ženský spevácky zbor Belius v Ríme potvrdil, že patrí k medzinárodnej špičke – FOTO
Tagy: Folklór
Ženský spevácky zbor Belius z Očovej je príkladom toho, ako sa vášeň pre hudbu dokáže pretaviť do úspešného občianskeho združenia s medzinárodným presahom. Potvrdil to aj v decembri v Ríme, kde ...
12.1.2026 (SITA.sk) - Ženský spevácky zbor Belius z Očovej je príkladom toho, ako sa vášeň pre hudbu dokáže pretaviť do úspešného občianskeho združenia s medzinárodným presahom.
Potvrdil to aj v decembri v Ríme, kde sa "beliusky" odprezentovali v dvoch súťažných kategóriách. Vo folklórnom kole stavili na klasiku, od Eugena Suchoňa, ale aj na skladby od Zdenky Fekiačovej Skrutekovej či Petra Špiláka. V sakrálnej kategórii porotu presvedčili modernými dielami (Gjeilo, Jensen) a pôsobivou skladbou od slovenskej autorky Kataríny Koreňovej.
Súťaž v zborovom speve organizovala medzinárodná federácia Chorus Inside International, pod záštitou talianskej diplomacie, v dňoch 12. až 15. decembra 2025.
„33-členný zbor boj jediným slovenským zástupcom. Vybojoval dve zlaté pásma, v konkurencii 15 súborov z piatich krajín – Talianska, Poľska, Maďarska, Chorvátska a Slovenska a k tomu pridal špeciálnu cenu, za choreografiu, pod taktovkou choreografky Kataríny Mosnákovej Bagľašovej," priblížila Anna Krnáčová pre SITA.
Priblížila aj pocity dirigentky Oľgy Bystrianskej, ktorá odvádza so zborom špičkovú prácu: „Som vďačná za každú jednu speváčku, je radosť dirigovať. Zároveň je to reprezentácia ako sa patrí.“
Pre spevácke zbory mal Rím v jubilejnom roku 2025 neopakovateľnú atmosféru, kde sa umenie prirodzene spájalo s duchovnom. Speváčky, okrem komentovanej prehliadky Ríma, mali možnosť prejsť Svätou bránou v Bazilike sv. Petra, ktorú pápež Lev XIV., na sviatok Zjavenia Pána, uzavrel. Verejnosti bude opäť sprístupnená v roku 2033, pri príležitosti 2000. výročia ukrižovania a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Ženský spevácky zbor Belius z Očovej bol pôvodne cirkevný zbor, ktorého základy v roku 1996 položila Monika Holíková. Dostal meno po slávnom očovskom rodákovi Matejovi Belovi Funtíkovi. Od roku 2010 zbor vedie dirigentka Oľga Bystrianska a jeho repertoár tvorí najmä uvádzanie diel súčasných slovenských autorov, akými sú Marián Gregor či Zdenka Fekiačová Skruteková. V rámci koncertov sa zbor predstavil po celej Európe, od Francúzska až po Srbsko a doposiaľ vydal dva CD albumy.
S novým rokom prichádzajú nové výzvy a zbor čaká už v nedeľu, 11. januára 2026, koncert v Kláštore Premenenia Pána, v Sampore, ktorý vďaka unikátnej akustike kláštorného kostola sľubuje výnimočný hudobný zážitok. Okrem toho je naplánované nahrávanie nového CD, so svetoznámou organistkou, Zuzanou Ferjenčíkovou, známou svojou bravúrnou technikou a improvizáciou.
Zdroj: SITA.sk - Ženský spevácky zbor Belius v Ríme potvrdil, že patrí k medzinárodnej špičke – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
