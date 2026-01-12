Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 12.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ernest
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

09. januára 2026

Ženský spevácky zbor Belius v Ríme potvrdil, že patrí k medzinárodnej špičke – FOTO


Tagy: Folklór

Ženský spevácky zbor Belius z Očovej je príkladom toho, ako sa vášeň pre hudbu dokáže pretaviť do úspešného občianskeho združenia s medzinárodným presahom. Potvrdil to aj v decembri v Ríme, kde ...



Zdieľať
folklorne kolo 676x507 12.1.2026 (SITA.sk) - Ženský spevácky zbor Belius z Očovej je príkladom toho, ako sa vášeň pre hudbu dokáže pretaviť do úspešného občianskeho združenia s medzinárodným presahom.


Potvrdil to aj v decembri v Ríme, kde sa "beliusky" odprezentovali v dvoch súťažných kategóriách. Vo folklórnom kole stavili na klasiku, od Eugena Suchoňa, ale aj na skladby od Zdenky Fekiačovej Skrutekovej či Petra Špiláka. V sakrálnej kategórii porotu presvedčili modernými dielami (Gjeilo, Jensen) a pôsobivou skladbou od slovenskej autorky Kataríny Koreňovej.

Dve zlaté pásma


Súťaž v zborovom speve organizovala medzinárodná federácia Chorus Inside International, pod záštitou talianskej diplomacie, v dňoch 12. až 15. decembra 2025.

„33-členný zbor boj jediným slovenským zástupcom. Vybojoval dve zlaté pásma, v konkurencii 15 súborov z piatich krajín – Talianska, Poľska, Maďarska, Chorvátska a Slovenska a k tomu pridal špeciálnu cenu, za choreografiu, pod taktovkou choreografky Kataríny Mosnákovej Bagľašovej," priblížila Anna Krnáčová pre SITA.

Priblížila aj pocity dirigentky Oľgy Bystrianskej, ktorá odvádza so zborom špičkovú prácu: „Som vďačná za každú jednu speváčku, je radosť dirigovať. Zároveň je to reprezentácia ako sa patrí.“

Neopakovateľná atmosféra


Pre spevácke zbory mal Rím v jubilejnom roku 2025 neopakovateľnú atmosféru, kde sa umenie prirodzene spájalo s duchovnom. Speváčky, okrem komentovanej prehliadky Ríma, mali možnosť prejsť Svätou bránou v Bazilike sv. Petra, ktorú pápež Lev XIV., na sviatok Zjavenia Pána, uzavrel. Verejnosti bude opäť sprístupnená v roku 2033, pri príležitosti 2000. výročia ukrižovania a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

Ženský spevácky zbor Belius z Očovej bol pôvodne cirkevný zbor, ktorého základy v roku 1996 položila Monika Holíková. Dostal meno po slávnom očovskom rodákovi Matejovi Belovi Funtíkovi. Od roku 2010 zbor vedie dirigentka Oľga Bystrianska a jeho repertoár tvorí najmä uvádzanie diel súčasných slovenských autorov, akými sú Marián Gregor či Zdenka Fekiačová Skruteková. V rámci koncertov sa zbor predstavil po celej Európe, od Francúzska až po Srbsko a doposiaľ vydal dva CD albumy.

S novým rokom prichádzajú nové výzvy a zbor čaká už v nedeľu, 11. januára 2026, koncert v Kláštore Premenenia Pána, v Sampore, ktorý vďaka unikátnej akustike kláštorného kostola sľubuje výnimočný hudobný zážitok. Okrem toho je naplánované nahrávanie nového CD, so svetoznámou organistkou, Zuzanou Ferjenčíkovou, známou svojou bravúrnou technikou a improvizáciou.


Zdroj: SITA.sk - Ženský spevácky zbor Belius v Ríme potvrdil, že patrí k medzinárodnej špičke – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Folklór
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Ivan Tásler, Jana Kirschner a Peter Bič sú s rokom 2025 spokojní

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 