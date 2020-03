Peter Sagan nabral 20-minútovú stratu, 6. etapa Paríž-Nice bola pre koronavírus zrejme posledná

Turbulentné chvíle pred etapou

Etapa bohatá na úniky



Preteky Paríž-Nice 2020



piatkové výsledky



6. etapa (Sorgues - Apt, 161,5 km): 1. Tiesj Benoot (Belg.) Sunweb 3:57:02 h, 2. Michael Matthews (Aus.) Sunweb +22 s, 3. Sergio Higuita (Kol.) EF Pro Cycling +22, 4. Bob Jungels (Lux.), 5. Julian Alaphilippe (Fr.) obaja Deceuninck - Quick Step - obaja +23, 6. Vincenzo Nibali (Tal.) Trek-Segafredo +26,... 79. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +20:58 min



Poradie po 6. etape: 1. Maximilian Schachmann (Nem.) Bora-Hansgrohe 22:46:24 h, 2. Tiesj Benoot (Belg.) Sunweb +36 s, 3. . Sergio Higuita (Kol.) EF Pro Cycling +1:01 min, 4. Felix Grossschartner (Rak.) Bora-Hansgrohe +1:01, 5. Michael Matthews (Aus.) Sunweb +1:10, 6. Vincenzo Nibali (Tal.) Trek-Segafredo +1:18,... 43. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +22:12.



Bodovacia súťaž: 1. Maximilian Schachmann (Nem.) Bora-Hansgrohe 33 bodov, 2. Tiesj Benoot (Belg.) Sunweb 31, 3. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 22



13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Belgičan Tiesj Benoot z tímu Sunweb sa stal víťazom 6. etapy na cyklistických pretekoch Paríž-Nice, ktoré sú zaradené do prestížneho seriálu WorldTour. Benoot úspešne zavŕšil sólojazdu v závere 161,5 km dlhej etapy zo Sorgues do Aptu a zvíťazil s náskokom 22 sekúnd pred svojím tímovým kolegom Austrálčanom Michaelom Matthewsom a Kolumbijčanom Sergiom Higuitom z tímu EF Pro Cycling. Peter Sagan v etape s hornatým profilom o víťazstvo nebojoval a prišiel do cieľa v pokojnom tempe v pelotóne na 79. mieste s odstupom 20:58 min.Nemec Maximilian Schachmann z tímu Bora-Hansgrohe si napriek pádu v záverečnom kilometri udržal líderskú pozíciu, ale jeho náskok klesol z 58 na 43 sekúnd. Na druhú priečku poskočil práve víťaz piatkovej etapy Benoot. Tretí je s mankom 1:01 min Kolumbijčan Higuita. Petrovi Saganovi patrí 43. priečka (+22:12 min).Toto poradie bude zrejme aj konečným, keďže len niekoľko minút po skončení piatkovej etapy Francúzska cyklistická federácia (FFC) oznámila zrušenie všetkých cyklistických udalostí vo Francúzsku v dôsledku pandémie COVID-19.To znamená, že preteky Paríž-Nice už ďalej nemôžu pokračovať. V pravidlách pretekov Paríž-Nice je totiž zahrnutá jurisdikcia FFC. "Paríž-Nice organizuje Amaury Sport Organisation (ASO) podľa pravidiel Svetovej cyklistickej únie (UCI) a tiež Francúzskej cyklistickej federácie federácie (FFC) a tiež Ligue Nationale de Cyclisme (LNC)," uvádza špecilizovaný portál Cyclingnews.Planý poplach v tíme Bora-Hansgrohe, ale aj predčasný odchod družstva Bahrain-McLaren priniesli turbulentné chvíle pred začiatkom šiestej etapy na "Pretekoch za slnkom." Najdôležitejšia informácia od organizátorov bolo zrušenie nedeľňajšej záverečnej etapy v Nice a jeho okolí, čo si odsúhlasili priamo cyklisti. Ako sa neskôr ukázalo, ani toto už po piatkovej etape neplatilo a preteky boli definitívne zrušené.V piatok mali jazdci pred sebou 161,5 km v kopcovitom teréne. Na trase bolo šesť horských prémií, dve tretej kategórie a štyri druhej kategórie. Organizátori naplánovali aj dve rýchlostné prémie, kde sa dali získať bonusové sekundy. Druhá šprintérska prémia vrcholila len tri kilometre pred cieľovou páskou. V etape bohatej na útoky a úniky sa Belgičan Benoot približne 12 km pred cieľom odpútal z vedúcej skupiny. Vypracoval si vyše polminútový náskok a ten bol už dostatočný.V cieli v Apte si pripísal tretie víťazstvo profikariéry, to vôbec prvé dosiahol pred dvoma rokmi na prestížnej talianskej klasike Strade-Bianche. Skvelú fazónu jazdcov Sunwebu podčiarkol druhým miestom Austrálčan Matthews, ktorý prišiel do cieľa 22 sekúnd za svojím tímovým kolegom Benootom.