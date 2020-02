Fantastická Vlhová vyhrala slalom v slovinskej Kranjskej Gore, zašla fantastické druhé kolo

správu budeme aktualizovať

Napriek tomu má však v konečnom účtovaní Vlhová veľkú radosť, keďže po nie úplne ideálne odjazdenom 1. kole sa jej v tom druhom podarilo predviesť fantastickú jazdu. Poďakovala sa aj slovenským fanúšikom, ktorí za ňou merali cestu až do Slovinska. My je takisto srdečne gratulujeme. Vďaka dnešnému víťazstvu sa Petra Vlhová dokonca dostáva v hodnotení slalomu o 20 bodov priebežne na 1. miesto aj pred Mikaelu Shiffrinovú, ktorá dnes neštartovala.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zvíťazila v dnešnom slalome Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore. Pripísala si tak ôsme prvenstvo v slalome v kariére a štrnáste celkovo. Vďaka zisku sto bodov sa dostalo na čelo priebežného hodnotenia disciplíny pred Američanku Mikaelu Shiffrinovú.



Slovenka zaznamenala súhrnný čas 1:47,56 min. Do 2. kola vstúpila zo štvrtej priečky po prvom a zajazdila najrýchlejší čas. Druhá skončila Švajčiarka Wendy Holdenerová s odstupom 0,24 sekundy, tretie miesto obsadila Rakúšanka Katharina Truppeová s mankom 0,89 sekundy.



Po prvom kole vedúca Švédka Anna Swennová-Larssonová mala na trati tesne pred koncom suverénne najlepší medzičas, no niekoľko bránok pred cieľom napokon spadla. "Je to odlišné víťazstvo, ale stále sa počíta. Prvé kolo bolo z mojej strany veľmi zlé, v druhom som zatlačila a nakoniec som mala šťastie. Chcela som vyhrať, pretože som tu mala takmer domáce publikum," povedala v oficiálnom rozhovore pre reportérku FIS Vlhová, ktorá sa zároveň stala víťazkou podujatia Zlatá líška v Kranjskej Gore, keďže v sobotňajšom obrovskom slalome bola druhá.



Líderka celkového poradia Svetového pohára a najlepšia slalomárka sezóny Shiffrinová v Slovinsku neštartovala z rodinných dôvodov. V hodnotení disciplíny stráca na Vlhovú 20 bodov.