Izrael nariadil evakuáciu severu Pásma Gazy, po útoku Hamasu zhodil približne šesťtisíc bômb

Nadchádzajúca pozemná ofenzíva

Vybuchujúca budova

13.10.2023 -Izraelská armáda v piatok nariadila evakuáciu severnej časti Pásma Gazy v nasledujúcich 24 hodinách. Uviedol to hovorca Organizácie Spojených národov (OSN) Stéphane Dujarric. V oblasti žije 1,1 milióna ľudí a podľa Dujarrica bude evakuácia „nemožná“ bez „ničivých humanitárnych následkov“.Nariadenie, ktoré dostala OSN, prišlo v čase, keď Izrael vedie vojnu proti militantom palestínskeho hnutia Hamas, ktoré ho cez víkend napadlo. Rozhodnutie by mohlo signalizovať nadchádzajúcu pozemnú ofenzívu, izraelská armáda však zatiaľ nič také nepotvrdila. Vo štvrtok uviedla, že sa pripravuje, rozhodnutie ale ešte nepadlo.Izrael od soboty, keď naň zaútočilo palestínske hnutie Hamas , zhodil na Pásmo Gazy okolo 6 000 bômb. Na platforme X, predtým známej ako Twitter, to uviedol hovorca izraelských ozbrojených síl. Daniel Hagari zároveň zverejnil aj video ukazujúce vybuchujúcu budovu. Podľa jeho slov zhodené výbušniny vážili dovedna do 4 000 ton. Informuje o tom spravodajský portál BBC.