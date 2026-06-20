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20. júna 2026
Izrael pokračuje v útokoch na Libanon napriek prímeriu sprostredkovanému USA
Osobitný vyslanec USA Steve Witkoff údajne zamieril do Švajčiarska na ďalšie rokovania o zastavení bojov. Izraelské útoky na juh Libanonu pokračovali aj v sobotu ...
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Izraelské útoky na juh Libanonu pokračovali aj v sobotu napriek prímeriu medzi Izraelom a hnutím Hizballáh, ktoré sprostredkovali Spojené štáty a Katar.
Podľa libanonských štátnych médií si najnovšie nálety vyžiadali päť obetí na životoch, čím celkový počet zabitých od oznámenia prímeria stúpol na sedem.
Desiatky útokov
Štátna agentúra NNA informovala o viac ako desiatke izraelských útokov v oblasti Nabátíja. Tri osoby zahynuli v meste Arab Salím, ďalšia v Dajr Zahrání a piata obeť prišla o život po útoku dronu na motocykel pri meste Duwajr.
Prímerie oznámené v piatok sprostredkovali americkí a katarskí mediátori po rokovaniach s Izraelom a Iránom.
Izraelský veľvyslanec v USA uviedol, že jeho krajina bude dohodu rešpektovať, pokiaľ ju bude dodržiavať aj Hizballáh.
Volajú po prímerí
Libanonský prezident Joseph Aoun medzitým v rozhovore s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom zdôraznil potrebu komplexného prímeria. „Na postup rokovaní s Izraelom je potrebné úplné zastavenie bojov,“ odkázal podľa prezidentskej kancelárie.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však v piatok vyhlásil, že izraelské jednotky zostanú na juhu Libanonu „tak dlho, ako to bude potrebné“.
Na budúci týždeň by sa mali vo Washingtone začať ďalšie rokovania medzi Libanonom a Izraelom.
Podľa amerických médií sa do diplomatického úsilia zapojí aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff, ktorý podľa viacerých médií aj s Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom odcestoval do Švajčiarska.
Zdroj: SITA.sk - Izrael pokračuje v útokoch na Libanon napriek prímeriu sprostredkovanému USA © SITA Všetky práva vyhradené.
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