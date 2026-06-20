Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 20.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valéria
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

20. júna 2026

Izrael pokračuje v útokoch na Libanon napriek prímeriu sprostredkovanému USA


Tagy: izraelské útoky Libanon Mierové rozhovory Napätie na Blízkom východe

Osobitný vyslanec USA Steve Witkoff údajne zamieril do Švajčiarska na ďalšie rokovania o zastavení bojov. Izraelské útoky na juh Libanonu pokračovali aj v sobotu ...



Zdieľať
pakistan_us_iran_vance_14573 676x451 20.6.2026 (SITA.sk) - Osobitný vyslanec USA Steve Witkoff údajne zamieril do Švajčiarska na ďalšie rokovania o zastavení bojov.

Izraelské útoky na juh Libanonu pokračovali aj v sobotu napriek prímeriu medzi Izraelom a hnutím Hizballáh, ktoré sprostredkovali Spojené štáty a Katar.


Podľa libanonských štátnych médií si najnovšie nálety vyžiadali päť obetí na životoch, čím celkový počet zabitých od oznámenia prímeria stúpol na sedem.



Desiatky útokov


Štátna agentúra NNA informovala o viac ako desiatke izraelských útokov v oblasti Nabátíja. Tri osoby zahynuli v meste Arab Salím, ďalšia v Dajr Zahrání a piata obeť prišla o život po útoku dronu na motocykel pri meste Duwajr.


Prímerie oznámené v piatok sprostredkovali americkí a katarskí mediátori po rokovaniach s Izraelom a Iránom.


Izraelský veľvyslanec v USA uviedol, že jeho krajina bude dohodu rešpektovať, pokiaľ ju bude dodržiavať aj Hizballáh.



Volajú po prímerí


Libanonský prezident Joseph Aoun medzitým v rozhovore s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom zdôraznil potrebu komplexného prímeria. „Na postup rokovaní s Izraelom je potrebné úplné zastavenie bojov,“ odkázal podľa prezidentskej kancelárie.


Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však v piatok vyhlásil, že izraelské jednotky zostanú na juhu Libanonu „tak dlho, ako to bude potrebné“.


Na budúci týždeň by sa mali vo Washingtone začať ďalšie rokovania medzi Libanonom a Izraelom.


Podľa amerických médií sa do diplomatického úsilia zapojí aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff, ktorý podľa viacerých médií aj s Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom odcestoval do Švajčiarska.




Zdroj: SITA.sk - Izrael pokračuje v útokoch na Libanon napriek prímeriu sprostredkovanému USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: izraelské útoky Libanon Mierové rozhovory Napätie na Blízkom východe
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Niektoré mimovládky sa zo strachu prestali uchádzať o verejné financie, správa Amnesty International hovorí o čoraz väčšom tlaku a zastrašovaniu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 