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20. júna 2026
Manželka španielskeho premiéra Sáncheza sa postaví pred súd pre podozrenia z korupcie
Súd jej zakázal vycestovať z krajiny a nariadil pravidelné hlásenie, termín procesu zatiaľ nestanovil. Španielsky súd rozhodol, že manželka premiéra
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Španielsky súd rozhodol, že manželka premiéra Pedra Sáncheza, Begoňa Gómezová, sa postaví pred porotný súd pre podozrenia z korupcie. Zároveň jej zakázal opustiť krajinu a nariadil odovzdať cestovný pas.
Dvakrát mesačne
Sudca Juan Carlos Peinado rozhodol, že Gómezová sa musí až do vynesenia rozsudku dostavovať na súd dvakrát mesačne.
Úrady zároveň dostali pokyn kontrolovať dodržiavanie zákazu vycestovania na všetkých hraničných priechodoch a letiskách.
Premiérovu manželku v apríli formálne obvinili zo sprenevery, obchodovania s vplyvom, korupcie pri obchodných transakciách a zneužitia verejných prostriedkov.
Útok pravice
Vyšetrovanie sa zameriava na vznik a fungovanie katedry na Madridskej univerzite, ktorú Gómezová spoluriadila, ako aj na údajné využívanie verejných zdrojov a kontaktov na presadzovanie súkromných záujmov.
„Pokyny budú vydané všetkým hraničným priechodom a civilným i vojenským letiskám,“ uvádza súdne rozhodnutie v súvislosti so zákazom opustiť krajinu.
Gómezová všetky obvinenia odmieta. Premiér Sánchez označil vyšetrovanie za pokus pravice oslabiť jeho vládu. Opozičné strany naopak vyzývajú na jeho odstúpenie. Prípad vznikol na základe podnetu protikorupčnej organizácie spájanej s krajnou pravicou.
Zdroj: SITA.sk - Manželka španielskeho premiéra Sáncheza sa postaví pred súd pre podozrenia z korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.
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