|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 20.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Valéria
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. júna 2026
Niektoré mimovládky sa zo strachu prestali uchádzať o verejné financie, správa Amnesty International hovorí o čoraz väčšom tlaku a zastrašovaniu
Amnesty upozorňuje na zhoršovanie podmienok pre občiansku spoločnosť.
Zdieľať
20.6.2026 (SITA.sk) - Amnesty upozorňuje na zhoršovanie podmienok pre občiansku spoločnosť.
Zdroj: SITA.sk - Niektoré mimovládky sa zo strachu prestali uchádzať o verejné financie, správa Amnesty International hovorí o čoraz väčšom tlaku a zastrašovaniu © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Niektoré mimovládky sa zo strachu prestali uchádzať o verejné financie, správa Amnesty International hovorí o čoraz väčšom tlaku a zastrašovaniu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Izrael pokračuje v útokoch na Libanon napriek prímeriu sprostredkovanému USA
Izrael pokračuje v útokoch na Libanon napriek prímeriu sprostredkovanému USA
<< predchádzajúci článok
Kyjev vracia poľské vyznamenania po tom, čo Nawrocki odobral ocenenie Zelenskému
Kyjev vracia poľské vyznamenania po tom, čo Nawrocki odobral ocenenie Zelenskému