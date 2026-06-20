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20. júna 2026

Niektoré mimovládky sa zo strachu prestali uchádzať o verejné financie, správa Amnesty International hovorí o čoraz väčšom tlaku a zastrašovaniu


Tagy: Ľudské práva Mimovládky Občianska spoločnosť

Amnesty upozorňuje na zhoršovanie podmienok pre občiansku spoločnosť.



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gettyimages 1168372570 676x459 20.6.2026 (SITA.sk) - Amnesty upozorňuje na zhoršovanie podmienok pre občiansku spoločnosť.









Obrancovia ľudských práv, mimovládky a občianska spoločnosť na Slovensku čelia čoraz väčšiemu tlaku, stigmatizácii a zastrašovaniu. Upozorňuje na to nová správa organizácie Amnesty International, ktorá dokumentuje zhoršovanie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti od roku 2024. Na Slovensku aj naďalej pokračuje obmedzovanie občianskeho priestoru a organizácia zaznamenala aj prípady online či fyzického obťažovania, stigmatizácie zo strany politikov, obmedzovania financovania a zvyšovania administratívnej záťaže voči mimovládkam.


Amnesty v správe ďalej upozorňuje aj na obmedzovanie účasti občianskej spoločnosti na tvorbe verejných politík a legislatívy, ktoré priamo ovplyvňujú jej fungovanie. Riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda potvrdil, že ľudia a organizácie brániace ľudské práva na Slovensku pracujú v čoraz nepriateľskejšom prostredí a sú terčom útokov, podozrievania či zastrašovania.


„Spochybňuje sa ich dôveryhodnosť, práca, financovanie či ich miesto pri diskusiách o verejných politikách. To, čo dnes vidíme na Slovensku, nie je séria náhodných incidentov či bežná kritika mimovládnych organizácií. Ide o systematické útoky na občiansky sektor, ktoré ohrozujú jeho samotné fungovanie. Keď štát útočí na občiansku spoločnosť, neohrozuje len konkrétne organizácie, ohrozuje ochranu práv nás všetkých,“ zdôraznil Sloboda.















Tretina organizácií čelila online útokom


Údaje v správe vychádzajú z odpovedí 126 mimovládnych organizácií z celého Slovenska a z 13 hĺbkových rozhovorov s obrancami ľudských práv. Podľa Amnesty až 35 percent organizácií uviedlo, že ony alebo ich zamestnanci či členovia čelili online obťažovaniu, kyberšikane, vyhrážkam, očierňujúcim kampaniam či pokusom o prelomenie digitálnej bezpečnosti. Ďalších 18 percent zaznamenalo obťažovanie vo fyzickom priestore vrátane vyhrážok, osobných útokov či poškodzovania majetku.



Jeden z respondentov výskumu Amnesty uviedol, že pre nich to prostredie nikdy nebolo dobré a boli terčom podobných útokov prakticky neustále. Najskôr pritom išlo o mediálne útoky, nakoniec aj tie fyzické. „Pre nás to teda nie je vôbec nová situácia. Skôr vnímame, že sa to rozšírilo – teraz je ten útok vedený na celý sektor a na oveľa širší okruh organizácií,“ doplnil respondent. Mnohé organizácie zároveň upozornili, že nepriateľská rétorika zo strany predstaviteľov štátu prispieva k ďalšiemu zhoršovaniu situácie a podnecuje útoky zo strany verejnosti.



Finančná neistota a rastúca administratívna záťaž


Správa sa ďalej venuje aj narastajúcej finančnej neistote organizácií. Niektoré mimovládky uviedli, že prišli o donorov alebo sa prestali uchádzať o verejné financie zo strachu z diskriminácie alebo represálií. Tlak na občiansku spoločnosť sa pritom prejavuje aj vyššou administratívnou záťažou.



„Viac ako polovica organizácií uviedla, že kontroly a požiadavky zo strany štátu sú prísnejšie než v predchádzajúcich piatich rokoch,“ dodáva Amnesty International a zároveň upozorňuje aj na legislatívne opatrenia prijaté v posledných dvoch rokoch, ktoré obmedzujú občiansky priestor, verejnú participáciu a prístup organizácií k financovaniu. Správa upiera pozornosť aj na novelu zákona o mimovládnych organizáciách, ktorá vytvárala neprimerané administratívne povinnosti a mohla pôsobiť odstrašujúco na občiansku spoločnosť. Ústavný súd SR napokon rozhodol, že novela bola v rozpore so ústavou.



Amnesty vyzýva štát na zmenu prístupu


Výskumníčka Amnesty International Slovensko Katarína Medľová zdôraznila, že silná a nezávislá občianska spoločnosť je nevyhnutnou súčasťou ochrany ľudských práv. „Slovenské orgány majú povinnosť vytvárať bezpečné prostredie pre ľudí a organizácie, ktoré sa zasadzujú za práva druhých – nie ich stigmatizovať alebo umlčiavať,“ dodala Medľová.



Amnesty International preto vyzýva slovenské organy, aby zmenili svoj prístup k občianskej spoločnosti, verejne odsúdili útoky a vyhrážky voči obrancom ľudských práv, zdržali sa stigmatizujúcej rétoriky a zabezpečili, aby sa mimovládne organizácie mohli bezpečne a zmysluplne podieľať na tvorbe politík a rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich prácu.


Štát by mal podľa organizácie zabezpečiť aj nediskriminačný prístup k financovaniu a odstrániť neprimerané prekážky, ktoré organizáciám bránia v činnosti alebo ich činnosť sťažujú. Aj napriek obrovskému tlaku organizácie ubezpečili, že slovenská občianska spoločnosť zostáva solidárna a odhodlaná pokračovať v práci.














Zdroj: SITA.sk - Niektoré mimovládky sa zo strachu prestali uchádzať o verejné financie, správa Amnesty International hovorí o čoraz väčšom tlaku a zastrašovaniu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ľudské práva Mimovládky Občianska spoločnosť
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