Izrael pripravuje pozemnú inváziu do Rafahu, tisícky Palestínčanov vyzval na evakuáciu

6.5.2024 (SITA.sk) - Izraelská armáda vyzvala tisícky Palestínčanov v meste Rafah na juhu Pásma Gazy, aby sa evakuovali. Tento krok naznačuje, že pozemná invázia do mesta sa blíži.Zhruba 100-tisíc ľudí sa má presunúť do al-Mawásí, kde Izrael vyhlásil humanitárnu oblasť. Armáda podľa jej vyhlásenia rozšírila pomoc v oblasti vrátane poľných nemocníc, stanov, potravín a vody.Hovorca izraelskej armády povedal, že pripravujú "operáciu s obmedzeným rozsahom". Či to je začiatok širšej invázie do mesta, nešpecifikoval.Oznámenie izraelskej armády prišlo v čase krehkých rokovaní o prímerí medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, ktoré to teraz skomplikuje.Očakávanú ofenzívu v Rafahu Izrael sľubuje v snahe zlikvidovať zostávajúcich militantov. Plán však vyvolal celosvetové obavy o tamojších civilistov. V meste a jeho okolí je zhruba 1,4 milióna Palestínčanov, čo je viac ako polovica obyvateľstva Pásma Gazy, z ktorých väčšina utiekla pred bojmi v iných častiach palestínskej enklávy.