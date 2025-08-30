|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 30.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ružena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. augusta 2025
Izraelčania zabili predsedu povstaleckej vlády jemenských húsíov
Premiéra povstaleckej vlády jemenských húsíov Ahmada Rahavího zabil izraelský vzdušný útok. Úder zabil aj niekoľkých povstaleckých ministrov. Húsíovia, ktorých podporuje Irán, to oznámili v sobotu. Rahaví ...
Zdieľať
30.8.2025 (SITA.sk) - Premiéra povstaleckej vlády jemenských húsíov Ahmada Rahavího zabil izraelský vzdušný útok. Úder zabil aj niekoľkých povstaleckých ministrov. Húsíovia, ktorých podporuje Irán, to oznámili v sobotu. Rahaví je najvyššie postaveným predstaviteľom húsíov, ktorého zabili izraelské údery.
„Oznamujeme mučenícku smrť bojovníka Ahmada Rahavího ... spolu s niekoľkými jeho ministerskými kolegami, ktorí sa stali terčom útokov zradného izraelského zločineckého nepriateľa,“ uviedlo vyhlásenie húsíov.
Útok sa odohral vo štvrtok. Húsíovia po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali raketami a dronmi útočiť a Izrael a na lodnú dopravu v Červenom mori a Adenskom zálive.
Zdroj: SITA.sk - Izraelčania zabili predsedu povstaleckej vlády jemenských húsíov © SITA Všetky práva vyhradené.
„Oznamujeme mučenícku smrť bojovníka Ahmada Rahavího ... spolu s niekoľkými jeho ministerskými kolegami, ktorí sa stali terčom útokov zradného izraelského zločineckého nepriateľa,“ uviedlo vyhlásenie húsíov.
Útok sa odohral vo štvrtok. Húsíovia po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali raketami a dronmi útočiť a Izrael a na lodnú dopravu v Červenom mori a Adenskom zálive.
Zdroj: SITA.sk - Izraelčania zabili predsedu povstaleckej vlády jemenských húsíov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
NOCKE je otvorené, úvod jeho prevádzky sprevádza 24-hodinová plavecká výzva – VIDEO, FOTO
NOCKE je otvorené, úvod jeho prevádzky sprevádza 24-hodinová plavecká výzva – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Ukrajinci podnikli útok na sklad výbušnín v Rusku
Ukrajinci podnikli útok na sklad výbušnín v Rusku