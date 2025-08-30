Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 30.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ružena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

30. augusta 2025

Izraelčania zabili predsedu povstaleckej vlády jemenských húsíov


Tagy: izraelský úder Jemenski povstalci

Premiéra povstaleckej vlády jemenských húsíov Ahmada Rahavího zabil izraelský vzdušný útok. Úder zabil aj niekoľkých povstaleckých ministrov. Húsíovia, ktorých podporuje Irán, to oznámili v sobotu. Rahaví ...



Zdieľať
yemen_israel_palestinians_95431 676x451 30.8.2025 (SITA.sk) - Premiéra povstaleckej vlády jemenských húsíov Ahmada Rahavího zabil izraelský vzdušný útok. Úder zabil aj niekoľkých povstaleckých ministrov. Húsíovia, ktorých podporuje Irán, to oznámili v sobotu. Rahaví je najvyššie postaveným predstaviteľom húsíov, ktorého zabili izraelské údery.


Oznamujeme mučenícku smrť bojovníka Ahmada Rahavího ... spolu s niekoľkými jeho ministerskými kolegami, ktorí sa stali terčom útokov zradného izraelského zločineckého nepriateľa,“ uviedlo vyhlásenie húsíov.

Útok sa odohral vo štvrtok. Húsíovia po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali raketami a dronmi útočiť a Izrael a na lodnú dopravu v Červenom mori a Adenskom zálive.


Zdroj: SITA.sk - Izraelčania zabili predsedu povstaleckej vlády jemenských húsíov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: izraelský úder Jemenski povstalci
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
NOCKE je otvorené, úvod jeho prevádzky sprevádza 24-hodinová plavecká výzva – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Ukrajinci podnikli útok na sklad výbušnín v Rusku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 