 Zo zahraničia

30. augusta 2025

Ukrajinci podnikli útok na sklad výbušnín v Rusku


Na podzemný sklad výbušnín v chemickom závode v ruskej Tulskej oblasti zaútočilo v noci na sobotu ukrajinské vojenské spravodajstvo. Informuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na zdroj zo spravodajskej ...



gettyimages 1352338867 676x451 30.8.2025 (SITA.sk) - Na podzemný sklad výbušnín v chemickom závode v ruskej Tulskej oblasti zaútočilo v noci na sobotu ukrajinské vojenské spravodajstvo. Informuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na zdroj zo spravodajskej služby.


Zdroj uviedol, že v zariadení okrem iného skladovali bezdymový pohonný plyn používaný v munícii pre ručné zbrane, delostreleckých systémoch a niektorých raketových motoroch.

Miestne médiá informovali o hlasných výbuchoch, po ktorých na miesto vyrazili hasičské vozidlá a sanitky. Ukrajinské vojenské spravodajstvo zdôraznilo, že operácie na neutralizáciu ruskej obrannej priemyselnej základne budú pokračovať na celom území Ruska.


Zdroj: SITA.sk

