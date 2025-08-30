|
Sobota 30.8.2025
Úvodná strana
30. augusta 2025
Ukrajinci podnikli útok na sklad výbušnín v Rusku
Na podzemný sklad výbušnín v chemickom závode v ruskej Tulskej oblasti zaútočilo v noci na sobotu ukrajinské vojenské spravodajstvo. Informuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na zdroj zo spravodajskej ...
30.8.2025 (SITA.sk) - Na podzemný sklad výbušnín v chemickom závode v ruskej Tulskej oblasti zaútočilo v noci na sobotu ukrajinské vojenské spravodajstvo. Informuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na zdroj zo spravodajskej služby.
Zdroj uviedol, že v zariadení okrem iného skladovali bezdymový pohonný plyn používaný v munícii pre ručné zbrane, delostreleckých systémoch a niektorých raketových motoroch.
Miestne médiá informovali o hlasných výbuchoch, po ktorých na miesto vyrazili hasičské vozidlá a sanitky. Ukrajinské vojenské spravodajstvo zdôraznilo, že operácie na neutralizáciu ruskej obrannej priemyselnej základne budú pokračovať na celom území Ruska.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci podnikli útok na sklad výbušnín v Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
