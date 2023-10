Vylepšená Škoda Enyaq je tu. Ponúka vyšší výkon, dlhší dojazd a vyrábať sa začne už v novembri

Elektromobil mladoboleslavskej značky po novom ponúkne dlhší dojazd, vyšší výkon i kratšie časy nabíjania



Nový modelový rok 2024 prináša drobné vizuálne zmeny i množstvo technických vylepšení



Enyaq 60 s výkonom 132 kW štartuje už od 46 630 eur



Verzia s označením Enyaq 85 nahrádza verziu 80 a hoci prináša technické vylepšenia, je dostupnejšia ako predchodca



Po novom sa do ponuky modelového radu Enyaq dostávajú aj varianty Laurin & Klement a RS pre SUV verziu.



Servisný balík s päťročnou zárukou, výhodným financovaním a s predplateným servisom bez obmedzenia počtu kilometrov už v základe pre všetky verzie modelu Enyaq.



Pokrok pri pohone

Automatické zamykanie a ďalšie zmeny

Vrchol komfortu s výbavou Laurin & Klement a športové prevedenie RS aj ako SUV

Technologické vylepšenia za priaznivejšie ceny

18.10.2023 (SITA.sk) -"Modely rodiny Enyaq sa dočkajú drobných vizuálnych zmien, ktoré prinesú súlad s novou vizuálnou identitou značky. Chýbať nebudú nové logá a nápisy, naopak z nich mizne označenie iV. Jednotlivé verzie sa po novom odlišujú iba číselným označením, prípadne označením modelu, ako sú varianty RS či Laurin & Klement," popisuje niektoré z noviniek Roman Rajtár, vedúci oddelenia marketingu Škoda Auto Slovensko. Výroba vozidiel modelového roku 2024 začne začiatkom novembra.Enyaq dostáva aj technické vylepšenia, a to ako u elektromotorov, tak aj u samotných batérií. Zároveň došlo k zmene označenia. Namiesto prevedenia Enyaq 80 a Enyaq 80x prichádzajú nové verzie Enyaq 85 a Enyaq 85x, to isté platí aj pri prevedení Coupé. K zmene označenia výkonnostného variantu dochádza kvôli novým elektromotorom zadnej nápravy a vylepšenému manažmentu batérie. Vozidlá nového modelového roku vďaka týmto zmenám disponujú zvýšenou kapacitou dojazdu, zlepšenou celkovou rýchlosťou nabíjania a lepším zážitkom z jazdy.Enyaq 85 vo WLTP cykle prejde na jedno nabitie až 565 kilometrov a z 10 na 80 % kapacity sa batéria dokáže nabiť už za 28 minút. Polepšilo si aj prevedenie Coupé, ktoré prejde až 576 kilometrov. Zlepšila sa aj dynamika vďaka tomu, že elektromotor na zadnej náprave má po novom maximálny výkon až 210 kW, zatiaľ čo doteraz to pri zodpovedajúcej verzii bolo 150 kW (nárast o + 60 kW). Zrýchlenie z nuly na 100 km/h tak verzia 85 zvládne za 6,7 sekundy, čo je o dve sekundy rýchlejšie ako predtým.Verzia s pohonom všetkých kolies Enyaq 85x má po novom systémový výkon 210 kW, čo je nárast o 15 kW. Stovku zvládnu nové verzie za 6,6 sekundy. Navyše, Enyaq 85x prejde na jedno nabitie až 538 kilometrov, verzia Coupé ešte o 10 kilometrov viac. Nabíjanie tohto variantu ponúka špičkový výkon až 175 kW, čo prináša skrátenie času potrebného na nabitie z 10 na 80 % kapacity na 28 minút.To isté platí aj pre nový Enyaq RS, ktorý sa, rovnako ako verzia 85x, môže pochváliť optimalizovanou chémiou článkov batérie s vylepšeným termálnym manažmentom a možnosťou vyššieho maximálneho nabíjacieho výkonu. Športovo ladený Enyaq RS tiež ťaží z nárastu výkonu. Po novom budú mať vodiči k dispozícii rovných 250 kW (nárast o + 30 kW). Zrýchlenie z nuly na 100 km/h tak zvládnu obidve karosárske varianty za 5,5 sekundy a dojazd narástol na 541 kilometrov, respektíve na 547 kilometrov pri variante Coupé. Maximálna rýchlosť zostáva u verzie RS rovnaká, teda 180 km/h, novo však takto rýchlo môžu jazdiť aj varianty 85 a 85x (tu sa rýchlosť zvýšila zo 160 km/h na 180 km/h). Zvýšenie maximálnej rýchlosti umožňujú nové elektromotory s vyšším krútiacim momentom, ktoré dovoľujú pri zachovaní alebo zlepšení dynamiky iné nastavenie celkového prevodového pomeru."Dôležitou novinkou pre vozidlá modelového roku 2024 v prevedení Enyaq 85 a vyššom je možnosť predohrevu batérie. Môže sa spúšťať automaticky, keď používateľ v navigácii zadá cestu k vysokorýchlostnej nabíjačke (HPC), alebo ho možno aktivovať manuálne v infotainmente vozidla," dopĺňa Roman Rajtár zo Škoda Auto Slovensko.Vylepšený Enyaq vo verzii 85 (a vyššie) dostane aj množstvo ďalších, na prvý pohľad možno menej výrazných zmien. Ide o detaily, ako napríklad upravené usporiadanie ovládacích tlačidiel. Zaujímavosťou je aj funkcia automatického uzamknutia auta, keď od neho vodič s kľúčom odíde na určitú vzdialenosť. Táto funkcia je novo súčasťou paketu Clever a vyššie.Pre prevedenie Enyaq 85 (a vyššie) potom platia aj zmeny v infotainmente vozidla. Dostane nový softvér verzie 4.0, ktorý okrem iného prináša aj úplne prepracované používateľské prostredie. To opäť vychádza z novej identity a filozofie značky Škoda, bude intuitívnejšie a uľahčuje ovládanie funkcií vozidla. Novú grafiku dostáva aj virtuálny prístrojový štít alebo head-up displej. Vylepšenie čaká aj hlasovú asistentku Lauru, ktorá teraz lepšie porozumie príkazom užívateľa, ktorý v reálnom čase uvidí prepis svojej požiadavky na hlavnom displeji infotainmentu.Škoda Enyaq prichádza tiež vo vrcholnej verzii Laurin & Klement, ktorá okrem vylepšenej techniky prináša aj špičkovú výbavu zameranú predovšetkým na komfort. Čalúnenie interiéru je v tejto verzii na výber v dvoch kožených prevedeniach, a to v béžovom a v čiernom. Predné sedadlá budú špecificky tvarované a budú vyhrievané, ventilované a budú mať masážnu funkciu. Na (vyhrievanom) multifunkčnom volante nechýba logo L&K a detaily v novom jedinečnom odtieni Dark Chrome.Novinkou je tiež nové karosárske prevedenie športovo ladenej verzie Enyaq RS. Kým doteraz bola v ponuke výhradne ako kupé, po novom je možné objednať Enyaq RS aj v praktickejšom variante SUV.Vďaka úprave sériových špecifikácií na základe spätnej väzby od klientov je inovovaný Enyaq ešte dostupnejší. Variant Enyaq 60 s výkonom 132 kW štartuje s cenou od 46 630 eur. Výkonnejší Enyaq 85 ponúka navýšený výkon 210 kW a štartuje na cene 52 030 eur (-3 220 eur oproti predchodcovi v podobe iV 80). Variant Enyaq 85x s pohonom všetkých štyroch kolies a výkonom 210 kW štartuje od 54 300 eur (-3 220 eur oproti predchodcovi v podobe iV 80x). Športovo ladený model RS s navýšeným výkonom na 250 kW štartuje od 61 670 eur a vrcholom komfortu je po novom prevedenie Laurin & Klement s výkonom 210 kW a cenou štartujúcou od 61 840 eur.Všetky verzie ponúkajú už v základe servisný balík. To znamená, že s novým vozidlom získavajú zákazníci päťročnú záruku, výhodné financovanie, ako aj profesionálnu starostlivosť v podobe päťročného predplateného servisu, po novom bez obmedzenia počtu kilometrov. Škoda sa tak stáva jednou z mála značiek v segmente, ktorá ponúka takúto službu.Pre viac informácií navštívte webstránku www.skoda-auto.sk alebo sa informujte v sieti autorizovaných predajcov značky Škoda.Informačný servis