Izraelská armáda obkľučuje mesto Gaza, hlási náčelník generálneho štábu Halevi

2.11.2023 (SITA.sk) - Izraelská armáda obkľučuje mesto Gaza a „prehlbuje“ tam svoje operácie. Ako referuje spravodajský web CNN, vo štvrtkovom televíznom rozhovore to povedal náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi „Naši vojaci v ostatných dňoch operujú v meste Gaza, obkľučujú ho z viacerých smerov, čím sa prehlbuje operácia,“ Halevi a dodal: „Naše sily sú vo veľmi významných oblastiach mesta Gaza.“Halevi podotkol, že Izrael nedodal do Gazy žiadne palivo. „Situáciu kontrolujeme každý deň. Keď sa minie palivo, bude pod dohľadom dodané do nemocníc.“Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva v Ramalláhu je takmer polovica všetkých nemocníc v Gaze mimo prevádzky v dôsledku bombardovania a nedostatku paliva, vrátane poprednej onkologickej nemocnice v Pásme Gazy.Ministerstvo varovalo, že najväčšia nemocnica v oblasti Al Šifa môže byť čoskoro prinútená prerušiť prevádzku.