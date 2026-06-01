|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žaneta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. júna 2026
Teherán trvá na tom, že prímerie v Libanone musí byť súčasťou dohody o ukončení vojny
Tagy: americko-iránske rokovania americko-iránsky konflikt izraelsko-libanonský konflikt Vojna na Blízkom východe
Hovorca iránskeho rezortu diplomacie v tejto súvislosti vyhlásil, že Irán „prijme všetky opatrenia na podporu Libanonu a odporu proti nezákonnej agresii sionistického režimu“. Iránske ministerstvo ...
Zdieľať
1.6.2026 (SITA.sk) - Hovorca iránskeho rezortu diplomacie v tejto súvislosti vyhlásil, že Irán „prijme všetky opatrenia na podporu Libanonu a odporu proti nezákonnej agresii sionistického režimu“.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že prímerie v Libanone zostáva kľúčovou podmienkou prípadnej dohody so Spojenými štátmi o ukončení vojny na Blízkom východe. „Trváme na tom, že prímerie v Libanone je nevyhnutnou podmienkou akejkoľvek dohody zameranej na ukončenie vojny,“ povedal hovorca Esmaíl Bakaí.
Izrael pokračuje v pozemnej ofenzíve, pričom izraelský premiér Benjamin Netanjahu avizoval postup hlbšie do Libanonu. V pondelok sa má mimoriadne stretnúť Bezpečnostná rada OSN potom, ako izraelská armáda cez víkend prevzala kontrolu nad strategickou juholibanonskou stredovekou pevnosťou Beaufort.
Bakaí v tejto súvislosti vyhlásil, že Irán „prijme všetky opatrenia na podporu Libanonu a odporu proti nezákonnej agresii sionistického režimu“. Od apríla platí medzi Iránom, USA a Izraelom dočasné prímerie, ale v Libanone pokračujú boje napriek tomu, že Teherán trvá na tom, že aj táto frontová línia má byť súčasťou dohody.
V pondelok Bakaí obvinil USA z „porušenia prímeria“ po nočnom incidente, pri ktorom Američania zasiahli telekomunikačnú vežu v prístavnom meste na juhu Iránu. Revolučné gardy uviedli, že následne zasiahli americkú základňu, z ktorej útok podľa nich vzišiel. Irán „prijme všetky opatrenia, ktoré považuje za potrebné na obranu národnej bezpečnosti“, zdôraznil hovorca.
Zároveň zdôraznil, že Teherán nehľadá ústupky, ale naplnenie svojich práv vrátane uvoľnenia aktív zmrazených v zahraničí. Otázky týkajúce sa iránskeho jadrového programu podľa neho zatiaľ nie sú súčasťou diplomatickej komunikácie. „O detailoch jadrovej otázky sa nerokovalo. Našou prioritou je v tejto fáze ukončenie vojny,“ povedal Bakaí. Dodal, že výmena odkazov pokračuje, no konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo a o ďalšom postupe sa rozhodne „v správnom čase“.
Zdroj: SITA.sk - Teherán trvá na tom, že prímerie v Libanone musí byť súčasťou dohody o ukončení vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že prímerie v Libanone zostáva kľúčovou podmienkou prípadnej dohody so Spojenými štátmi o ukončení vojny na Blízkom východe. „Trváme na tom, že prímerie v Libanone je nevyhnutnou podmienkou akejkoľvek dohody zameranej na ukončenie vojny,“ povedal hovorca Esmaíl Bakaí.
Libanon musí byť súčasťou dohody
Izrael pokračuje v pozemnej ofenzíve, pričom izraelský premiér Benjamin Netanjahu avizoval postup hlbšie do Libanonu. V pondelok sa má mimoriadne stretnúť Bezpečnostná rada OSN potom, ako izraelská armáda cez víkend prevzala kontrolu nad strategickou juholibanonskou stredovekou pevnosťou Beaufort.
Bakaí v tejto súvislosti vyhlásil, že Irán „prijme všetky opatrenia na podporu Libanonu a odporu proti nezákonnej agresii sionistického režimu“. Od apríla platí medzi Iránom, USA a Izraelom dočasné prímerie, ale v Libanone pokračujú boje napriek tomu, že Teherán trvá na tom, že aj táto frontová línia má byť súčasťou dohody.
Teherán nechce ústupky, ale to, čo mu patrí
V pondelok Bakaí obvinil USA z „porušenia prímeria“ po nočnom incidente, pri ktorom Američania zasiahli telekomunikačnú vežu v prístavnom meste na juhu Iránu. Revolučné gardy uviedli, že následne zasiahli americkú základňu, z ktorej útok podľa nich vzišiel. Irán „prijme všetky opatrenia, ktoré považuje za potrebné na obranu národnej bezpečnosti“, zdôraznil hovorca.
Zároveň zdôraznil, že Teherán nehľadá ústupky, ale naplnenie svojich práv vrátane uvoľnenia aktív zmrazených v zahraničí. Otázky týkajúce sa iránskeho jadrového programu podľa neho zatiaľ nie sú súčasťou diplomatickej komunikácie. „O detailoch jadrovej otázky sa nerokovalo. Našou prioritou je v tejto fáze ukončenie vojny,“ povedal Bakaí. Dodal, že výmena odkazov pokračuje, no konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo a o ďalšom postupe sa rozhodne „v správnom čase“.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Teherán trvá na tom, že prímerie v Libanone musí byť súčasťou dohody o ukončení vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-iránske rokovania americko-iránsky konflikt izraelsko-libanonský konflikt Vojna na Blízkom východe
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zadržanie ruského tankera hraničí s medzinárodným pirátstvom, reagoval Kremeľ na najnovšiu operáciu francúzskeho námorníctva
Zadržanie ruského tankera hraničí s medzinárodným pirátstvom, reagoval Kremeľ na najnovšiu operáciu francúzskeho námorníctva
<< predchádzajúci článok
Izraelská generálna prokurátorka varovala pred oslabovaním demokratických inštitúcií
Izraelská generálna prokurátorka varovala pred oslabovaním demokratických inštitúcií